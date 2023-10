Επίθεση στο Ισραήλ: Οι μυστικές υπηρεσίες της χώρας «πιάστηκαν στον ύπνο» γράφει το BBC

Για μία παταγώδη αποτυχία των μυστικών υπηρεσιών του Ισραήλ γράφει ο ανταποκριτής ασφαλείας του BCC, Φρανκ Γκάρντνερ λίγες ώρες μετά την αιφνιδιαστική και παράλληλα μεγαλύτερη επίθεση της ισλαμιστικής οργάνωσης Χαμάς εναντίον της χώρας.

Ένοπλοι να διασχίζουν τα σύνορα και σωρεία ρουκετών να εκτοξεύονται από τη Λωρίδα της Γάζας είναι μερικές από τις εικόνες που επικρατούν αυτή την ώρα στο Ισραήλ με τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου να δηλώνει πως «είμαστε σε πόλεμο και θα νικήσουμε».

«Αυτή είναι μια κολοσσιαία αποτυχία των υπηρεσιών πληροφοριών για το Ισραήλ. Η χώρα διαθέτει ένα από τα πιο εκτεταμένα και εξελιγμένα δίκτυα πληροφοριών στη Μέση Ανατολή, τόσο εγχώρια όσο και εξωτερικά. Έχει πληροφοριοδότες ενσωματωμένους μέσα σε μαχητικές ομάδες όχι μόνο στα παλαιστινιακά εδάφη αλλά στον Λίβανο, τη Συρία και αλλού.

»Κατά το παρελθόν, ήταν σε θέση να δολοφονήσει μαχητικούς ηγέτες είτε με χτυπήματα ακριβείας μέσω drone είτε ακόμη και με παγιδευμένα κινητά τηλέφωνα. Και όμως σήμερα, στο τέλος μιας εβραϊκής γιορτής, φαίνεται να ‘έχει πιαστεί στον ύπνο’» σημειώνει χαρακτηριστικά ο Γκάρντνερ.

Και συνεχίζει: «Η Χαμάς μπόρεσε να σχεδιάσει και να εξαπολύσει αυτή την προσεκτικά συντονισμένη επίθεση στο Ισραήλ, φαινομενικά με απόλυτη μυστικότητα. Το ότι το Ισραήλ θα απαντήσει με τεράστια δύναμη είναι δεδομένο. Αλλά οι Ισραηλινοί θα ρωτήσουν τώρα γιατί οι κατάσκοποι του έθνους τους δεν κατάλαβαν αυτό να έρχεται και να προειδοποιήσουν τη χώρα ανάλογα».

Prime Minister Benjamin Netanyahu:

«Citizens of Israel,

We are at war, not in an operation or in rounds, but at war. This morning, Hamas launched a murderous surprise attack against the State of Israel and its citizens. We have been in this since the early morning hours. pic.twitter.com/C7YQUviItR

— Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) October 7, 2023