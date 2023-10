Ισραήλ: Το ελληνικό ΥΠΕΞ καταδικάζει την επίθεση της Χαμάς

«Η Ελλάδα στέκεται στο πλευρό του Ισραήλ», είναι το μήνυμα του υπουργείου Εξωτερικών το οποίο καταδίκασε άμεσα και απερίφραστα την ομοβροντία πυραύλων που εκτόξευσε η Χαμάς στα νότια της χώρας από τη Λωρίδα της Γάζας.

«Η Ελλάδα καταδικάζει απερίφραστα τη σημερινή εκτόξευση ομορβροντίας ρουκετών από τη Γάζα κατά του Ισραήλ.

Τη σημερινή εκτόξευση ομοβροντίας ρουκετών κατά του Ισραήλ, καταδίκασε και η πρεσβεία της Ελλάδας στο Τελ Αβίβ με ανάρτησή της στο Twitter, διαμηνύοντας ταυτόχρονα: «Στεκόμαστε στο πλευρό του Ισραήλ».

We strongly condemn today’s launch of heavy rocket attacks against Israel. We stand with Israel.

