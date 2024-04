Financial Times: Ελλάδα και Ισπανία πιέζονται από την ΕΕ να δώσουν S-300 και Patriot στην Ουκρανία

«Ελλάδα και η Ισπανία πιέζονται να παράσχουν στην Ουκρανία συστήματα αεράμυνας» αναφέρει δημοσίευμα των Financial Times σημειώνοντας ότι οι ηγέτες της ΕΕ παροτρύνουν την Αθήνα και τη Μαδρίτη να προχωρήσουν στην εν λόγω κίνηση «καθώς οι ανάγκες του Κιέβου είναι μεγαλύτερες από τις δικές τους».

Το δημοσίευμα γίνεται με αφορμή το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Δευτέρας στο Λουξεμβούργο σημειώνοντας ότι κατά τη διάρκεια της συνάντησης το Κίεβο θα ζητούσε «περισσότερη βοήθεια».

Όπως επισημαίνουν οι FT «το Κίεβο υπέβαλε αυτόν τον μήνα επείγουσα έκκληση στους δυτικούς συμμάχους για επτά επιπλέον συστήματα αεράμυνας, όπως τα αμερικανικής κατασκευής Patriot ή τα σοβιετικής ανάπτυξης S-300, καθώς η Ρωσία εντείνει την αεροπορική και πυραυλική εκστρατεία κατά των πόλεων και των υποδομών ενέργειας της χώρας».

Στο άρθρο σημειώνεται και η ανάρτηση του προέδρου της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο X την Κυριακή πως «οι Patriots μπορούν να ονομάζονται συστήματα αεράμυνας μόνο αν λειτουργούν και σώζουν ζωές αντί να στέκονται ακίνητα κάπου σε βάσεις αποθήκευσης».

«Patriots» can only be called air defense systems if they work and save lives rather than standing immobile somewhere in storage bases.

Modern fighter jets are required where modernity is put to the test and it is determined whether children and grandchildren of today’s… pic.twitter.com/DEubpYEGVg

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 21, 2024