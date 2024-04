Συγχαρητήρια Τσούνη σε Ολυμπιακό για το «American Space Piraeus Pop-Up στο Στάδιο Καραϊσκάκης»

Την πρωτοβουλία της ΠΑΕ Ολυμπιακός για το πρόγραμμα «American Space Piraeus Pop-Up στο Στάδιο Καραϊσκάκης» που υλοποιείται σε συνεργασία με το δήμο Πειραιά, τη Δημοτική Βιβλιοθήκη Πειραιά και την πρεσβεία των ΗΠΑ, εξήρε ο Αμερικανός πρέσβης στην Αθήνα, Τζορτζ Τσούνης.

Ο κ. Τσούνης τόνισε ότι νιώθει υπερήφανος που παραβρέθηκε στα εγκαίνια αυτής της πρωτοβουλίας, μαζί με τον πρόεδρο της ΠΑΕ Ολυμπιακός Βαγγέλη Μαρινάκη και τον δήμαρχο Πειραιά Γιάννη Μώραλη.

Proud to join my friends Evangelos Marinakis, President of @olympiacosfc and Yiannis Moralis, Mayor of Piraeus to launch the groundbreaking of the Pop-Up American Space Piraeus at Karaiskaki Stadium. @USEmbassyAthens is excited to bring educational and cultural exchanges to the… pic.twitter.com/jUwm3f6iH7

— George J. Tsunis (@USAmbassadorGR) April 24, 2024