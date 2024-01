Διπλωματία: «Πιο κοντά από ποτέ» Ελλάδα και ΗΠΑ τόνισε ο Αμερικανός πρέσβης στην Ελλάδα Γ. Τσούνης

Στην ομιλία του στην εκδήλωση για την κοπή πίτας του Ελληνοαμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, στη Θεσσαλονίκη, ο κ. Τσούνης υπενθύμισε τις πρόσφατες δηλώσεις του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών, Άντονι Μπλίνκεν, κατά την πρόσφατη επίσκεψή του στην Ελλάδα, ότι η φιλία, η συνεργασία και η εγγύτητα ανάμεσα στις δύο χώρες είναι στο υψηλότερο επίπεδο.

Ο πρέσβης των ΗΠΑ εξήρε τον ρόλο του Επιμελητηρίου για την προαγωγή των ελληνοαμερικανικών σχέσεων. Επιπλέον, αναφέρθηκε στην ανάπτυξη της οικονομίας, επισημαίνοντας ότι το Economist ανακήρυξε την την Ελλάδα ως χώρα της χρονιάς, ενώ σε μεταξύ τους συνάντηση, ο πρώην υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Λάρι Σάμερς, εξέφρασε την άποψη ότι η Ελλάδα είναι η χώρα με τη μεγαλύτερη βελτίωση την τελευταία δεκαετία από οποιαδήποτε στον κόσμο.

Mε αφορμή την παρουσία του σε εκδήλωση για την τεχνολογία και τις γυναίκες, τόνισε ότι «πρέπει να επενδύσουμε σε όλους στην οικονομία μας» και «δεν μπορούμε να αφήσουμε ανθρώπους πίσω». Όπως επισήμανε ο κ. Τσούνης, η Ελλάδα είναι η γρηγορότερα αναπτυσσόμενη οικονομία στην Ευρώπη τα τελευταία τρία χρόνια, συνεχίζει να αναπτύσσεται με διπλάσιο ρυθμό από την ευρωζώνη, είχε την μεγαλύτερη μείωση χρέους ως προς το ΑΕΠ και βιώσιμο προφίλ χρέους.

Excited to take part in northern Greece’s inaugural Women in Tech Network event! U.S. firms leading the way on gender equity, ensuring that some have well paying jobs of the future and force multiply the economy. #womenintech #diversityintech #inclusiveinnovation #thessaloniki pic.twitter.com/oGCHJJQqgU

— George J. Tsunis (@USAmbassadorGR) January 26, 2024