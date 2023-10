Ισραηλινός στρατός: «Εκατοντάδες» μαχητές παραμένουν στην επικράτεια

Ο ισραηλινός στρατός συνεχίζει να μάχεται στην ισραηλινή επικράτεια εναντίον «εκατοντάδων» ενόπλων που έχουν «εισβάλει» στο Ισραήλ, σύμφωνα με τον αντισυνταγματάρχη Ρίτσαρντ Χεχτ, εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού.

Σε ερώτηση δημοσιογράφων ο Ισραηλινός αξιωματούχος έκανε λόγο για «εκατοντάδες» εισβολείς, οι οποίο εισήλθαν από σήμερα το πρωί σε ισραηλινό έδαφος από τη Λωρίδα της Γάζας και παραμένουν σε ισραηλινή επικράτεια μέχρι σήμερα το βράδυ.

Την ύπαρξη αιχμαλώτων -στρατιωτών και πολιτών- στη Λωρίδα της Γάζας επιβεβαίωσε ο ισραηλινός στρατός, λίγες ώρες μετά τις συγκρούσεις που έχουν αφήσει πίσω τους τουλάχιστον 300 νεκρούς. Ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού ανέφερε συγκεκριμένα ότι «ισραηλινοί στρατιώτες και πολίτες» απήχθησαν κατά τη διάρκεια της διείσδυσης ενόπλων της Χαμάς στην ισραηλινή επικράτεια σήμερα.

«Υπάρχουν στρατιώτες και πολίτες που έχουν απαχθεί (και κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας), δεν μπορώ να δώσω στοιχεία για αυτό αυτή τη στιγμή. Αυτό είναι ένα έγκλημα πολέμου που διέπραξε η Χαμάς και θα πληρώσει το τίμημα», είπε ο εκπρόσωπος του στρατού σε δημοσιογράφους.

Όπως αναφέρει το BBC, η Χαμάς ισχυρίζεται ότι έχει συλλάβει 53 «αιχμάλωτους πολέμου». Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) δεν σχολιάζουν πιο ακριβείς λεπτομέρειες. Ωστόσο σύμφωνα με βίντεο και φωτογραφίες που κυκλοφορούν στα social media μαχητές της Χαμάς έχουν μπει σε στρατόπεδα στο Ισραήλ και έχουν πιάσει ομήρους αξιωματικούς. Ανάμεσά τους φέρεται να είναι και ο υποστράτηγος Nimrod Aloni.

Heart wrenching videos of Israelis including woman getting kidnapped by Hamas goes viral on SM. Hamas also claims to kidnap Israeli military corps commander Major General Nimrod Aloni. pic.twitter.com/OfzqD7XyoC

— Megh Updates 🚨™ (@MeghUpdates) October 7, 2023