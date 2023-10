Ισραήλ: Έκτακτο υπουργικό συμβούλιο συγκάλεσε ο Νετανιάχου – «Ο εχθρός θα πληρώσει τεράστιο τίμημα»

Το Ισραήλ βρίσκεται σε κατάσταση πολέμου από το πρωί του Σαββάτου (7/10) καθώς η ισλαμιστική οργάνωση Χαμάς εξαπέλυσε τη μεγαλύτερη επίθεση στη χώρα με ενόπλους να διασχίζουν τα σύνορα και δεκάδες ρουκέτες να εκτοξεύονται από τη Λωρίδα της Γάζας.

Ο πρωθυπουργός της χώρας, Μπενιαμίν Νετανιάχου συγκάλεσε έκτακτη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου Πολιτικής Ασφαλείας τονίζοντας ότι πρωταρχικός στόχος του ισραηλινού στρατού είναι η εκκαθάριση των εχθρικών δυνάμεων από την χώρα.

«Από σήμερα το πρωί, το κράτος του Ισραήλ βρίσκεται σε πόλεμο. Ο πρώτος μας στόχος είναι πρώτα απ’ όλα να καθαρίσουμε την περιοχή από τις εχθρικές δυνάμεις που έχουν διεισδύσει και να αποκαταστήσουμε την ασφάλεια και την ειρήνη στους οικισμούς που δέχθηκαν επίθεση» είπε στους συνομιλητές του ο Ισραηλινός πρωθυπουργός.

Συνέχισε επισημαίνοντας πως, «ο δεύτερος στόχος, ταυτόχρονα, είναι να απαιτήσουμε από τον εχθρό να πληρώσει ένα τεράστιο τίμημα για όσα έχει κάνει ως τώρα. Ο τρίτος στόχος είναι να οχυρωθούν άλλα πεδία, ώστε κανείς να μην τολμήσει και κάνει το λάθος να μπει σε αυτόν τον πόλεμο».

Ο Νετανιάχου σημείωσε ότι «στον πόλεμο, πρέπει κανείς να διατηρεί την ψυχραιμία του. Καλώ όλους τους πολίτες του Ισραήλ να ενωθούν, προκειμένου να πετύχουμε τον ύψιστο στόχο μας, τη νίκη».

Since this morning, the State of Israel has been at war. Our first objective is to clear out the hostile forces that infiltrated our territory and restore the security and quiet to the communities that have been attacked.

The second objective, at the same time, is to exact an… pic.twitter.com/MzKs7tfv4M

