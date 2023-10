Ισραήλ: Μαχητές της Χαμάς κρατούν όμηρους στρατιώτες και πολίτες

Βίντεο τα οποία δείχνουν ισραηλινούς αιχμαλώτους να μεταφέρονται στην Γάζα ανήρτησε στους λογαριασμούς τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η παλαιστινιακή ισλαμιστική οργάνωση Χαμάς, στην μεγαλύτερη επίθεση που έχει εξαπολύσει κατά του Ισραήλ εδώ και χρόνια.

Το ισραηλινό δίκτυο Reshet 13 TV News μετέδωσε ότι ένοπλοι κρατούν αιχμαλώτους στην πόλη Οφάκιμ και ότι πέντε ένοπλοι παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν στην πόλη Σντερότ και σπίτια πυρπολήθηκαν.

Στη δημοσιότητα δόθηκε βίντεο που δείχνει τουλάχιστον τρεις εμφανώς έντρομους άνδρες με πολιτικά ρούχα να κρατούνται από μια ομάδα ενόπλων με θολά πρόσωπα, ισχυριζόμενοι ότι είναι «εχθροί» που συνελήφθησαν κατά τη διάρκεια της επίθεσης που εξαπέλυσε η οργάνωση το πρωί εναντίον του Ισραήλ.

«Εικόνες (μελών) των Ταξιαρχιών αλ Κάσαμ (Σ.τ.Σ: η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς) που αιχμαλωτίζουν αρκετούς στρατιώτες του εχθρού κατά τη διάρκεια της μάχης (επιχείρησης) ‘Κατακλυσμός αλ-Άκσα’ «, αναφέρεται σε μια πρόταση σε μαύρο φόντο στην αρχή του βίντεο που δεν έχει ήχο.

Στο βάθος διακρίνονται πινακίδες στα εβραϊκά υποδηλώνοντας ότι το βίντεο γυρίστηκε στην ισραηλινή πλευρά στο πέρασμα Ερέζ ανάμεσα σε Λωρίδα της Γάζας και Ισραήλ.

Hamas released the footage of Israeli soldiers taken hostages. Time is changing #طوفان_الأقصى #Israel pic.twitter.com/N6uey6bBZT — pain (@vibes00000) October 7, 2023

Τα μέσα ενημέρωσης της Χαμάς μετέδωσαν βίντεο που δείχνουν, όπως υποστηρίζουν, πτώματα ισραηλινών στρατιωτών να μεταφέρονται από τους μαχητές της οργάνωσης στη Γάζα και παλαιστίνιους ενόπλους μέσα σε σπίτια Ισραηλινών και άλλους να περιφέρονται σε μια ισραηλινή πόλη μέσα σε τζιπ.

Palestinians attacking Israeli hostages captured by Hamas as they are transporting them back across the border into Gaza on motorcycles pic.twitter.com/Mun9hsfsbM — Visegrád 24 (@visegrad24) October 7, 2023

Το Reuters δεν ήταν άμεσα σε θέση να διακριβώσει τη γνησιότητα του βίντεο.

Πηγή ασφαλείας είπε ότι ο ισραηλινός στρατός είναι ενήμερος για τις πληροφορίες περί αιχμαλώτων, αλλά δεν έδωσε λεπτομέρειες.

Σε άλλα βίντεο που κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο φέρονται να δείχνουν Ισραηλινούς πολίτες ομήρους της τρομοκρατικής ομάδας, ενώ ένα βίντεο παρουσιάζει μια ηλικιωμένη Ισραηλινή γυναίκα να έχει μεταφερθεί ήδη στη Γάζα και να κρατείται εκεί.

Στη Γάζα οι πολίτες έσπευσαν να προμηθευτούν τα απαραίτητα είδη αναμένοντας ότι η σύγκρουση θα διαρκέσει ημέρες, ενώ κάποιοι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους και έσπευσαν στα καταφύγια.

Ο στρατιωτικός διοικητής της Χαμάς Μοχάμεντ Ντέιφ ανακοίνωσε την έναρξη της επιχείρησης στα μέσα ενημέρωσης της Χαμάς κάνοντας έκκληση προς τους απανταχού Παλαιστίνιους να πολεμήσουν.

«Αυτή είναι η ημέρα της μεγαλύτερης μάχης για τον τερματισμό της τελευταίας κατοχής επί της γης», είπε προσθέτοντας ότι εκτοξεύτηκαν 5.000 ρουκέτες.

Η τελευταία αναζωπύρωση της έντασης ανάμεσα στο Ισραήλ και στην Χαμάς ήταν ο πόλεμος των δέκα ημερών το 2021.