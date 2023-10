Πόλεμος Ισραήλ – Χαμάς: Η στιγμή από την αεροπορική επιδρομή στη Γάζα

Στο φως της δημοσιότητας βρίσκεται ένα βίντεο που καταγράφει καρέ καρέ την αντίδραση των Παλαιστινίων από την ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στη Γάζα. Στο βίντεο φαίνονται οι Παλαιστίνιοι να τρέπονται σε φυγή μετά την αεροπορική επιδρομή του Ισραήλ, που έπληξε ένα κόντινο κτίριο στη Γάζα την Κυριακή.

Μετά από τις αλλεπάλληλες επιθέσεις από του ισραηλινού στρατού έχουν σκοτωθεί μέσα σε 24 ώρες πάνω από 313 Παλαιστίνιοι μεταξύ των οποίων 20 παιδιά, σύμφωνα με μέσα ενημέρωσης της περιοχής.

Palestinians were seen fleeing for cover after an Israeli air strike hit a nearby building in Gaza on Sunday.

At least 313 Palestinians were killed in 24 hours by Israeli air strikes on Gaza, including 20 children. pic.twitter.com/4zafPu4Gtd

— Middle East Eye (@MiddleEastEye) October 8, 2023