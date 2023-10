Ισραήλ: Διαδηλώσεις και πανηγυρισμοί για την επίθεση της Χαμάς σε χώρες του αραβικού κόσμου

Η πρωτοφανής επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ που κατάφερε ένα από τα πιο ισχυρά πλήγματα που έχει δεχτεί στην ιστορία του, ξεσήκωσε κύμα ενθουσιασμού σε μία σειρά από χώρες της περιοχής, καθώς διαδηλωτές κατέβηκαν στους δρόμους φωνάζοντας συνθήματα αλληλεγγύης στην Παλαιστίνη.

Σε Ιράν, Ιορδανία, Ιράκ, Υεμένη, Λίβανο και Τουρκία έγιναν μαζικές διαδηλώσεις και δεν έλειψαν και οι πανηγυρισμοί καθώς το Ισραήλ που διαθέτει μία από τις ισχυρότερες πολεμικές μηχανές του κόσμου αποδείχθηκε ότι δεν είναι άτρωτο.

Η κυβέρνηση του Ιράν συνεχάρη τη Χαμάς για την επιτυχία της, ενώ μια σειρά από κυβερνήσεις της Μέσης Ανατολής και του αραβικού κόσμου τηρούν στάση αναμονής ζητώντας ως επί το πλείστον να προστατευθούν οι άμαχοι.

Για μεγάλο μέρος του αραβικού κόσμου η Παλαιστίνη αποτελεί παράδειγμα διεθνούς αδικίας και παραμένει σύμβολο αντίστασης, και ως εκ τούτου η επιχείρηση της Χαμάς εκλαμβάνεται ως μία δίκαιη πράξη αντίστασης.

Οι δυνάμεις ασφαλείας της Ιορδανίας κινητοποιήθηκαν για να εμποδίσουν τους πολίτες της να προσεγγίσουν τα σύνορα με την κατεχόμενη Δυτική Όχθη, ανταποκρινόμενες στις εκκλήσεις ακτιβιστών να συγκεντρωθούν στην κοιλάδα του Ιορδάνη σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τη Γάζα.

Ακόμα υπήρξαν αναφορές ότι το προσωπικό της ισραηλινής πρεσβείας απομακρύνθηκε προς το Ισραήλ καθώς γινόταν διαδηλώσεις έξω από το κτίριο.

In response to rallying calls from Jordanians to convene in the Jordan Valley in solidarity with Gaza and Operation Al-Aqsa Storm, Jordanian security forces are stepping in to prevent citizens from approaching the Palestine border. pic.twitter.com/rnqNCwpGsD

— Middle East Eye (@MiddleEastEye) October 7, 2023