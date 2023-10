Ισραήλ: «Φύγετε από τα σπίτια σας» – Μήνυμα του ισραηλινού στρατού στους κατοίκους της Γάζας

Ο ισραηλινός στρατός ζήτησε από τους κατοίκους επτά διαφορετικών περιοχών στη Λωρίδα της Γάζας να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους και να μετακινηθούν προς τα κέντρα των πόλεων ή να πάνε σε καταφύγια, προετοιμάζοντας την έναρξη επιθέσεων εναντίον στόχων της Χαμάς.

Μάρτυρες δήλωσαν στο BBC ότι δεκάδες οικογένειες είχαν αρχίσει να εγκαταλείπουν τα σπίτια τους και βρίσκουν καταφύγιο σε σχολεία του ΟΗΕ, ενώ η προτροπή του ισραηλινού στρατού δέχεται επικριτικές αναφορές καθώς δεν υπάρχει πρωτόκολλο εκκένωσης ούτε καταφύγια στον παλαιστινιακό θύλακα.

Την ίδια στιγμή εικόνες στα social media που δεν έχουν επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα δείχνουν κομβόι από άρματα μάχης του Ισραήλ να συγκεντρώνεται στα νότια της χώρας.

