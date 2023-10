Ισραήλ: «Φλέγεται» η Μέση Ανατολή – Χερσαία επιχείρηση στη Λωρίδα της Γάζας ενέκρινε ο Νετανιάχου

Το Συμβούλιο Ασφαλείας του Ισραήλ ενέκρινε το Σάββατο χερσαία επιχείρηση στη Λωρίδα της Γάζας, μετά την επίθεση της Χαμάς, η οποία έχει κοστίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 100 Ισραηλινούς.

Ο αιματηρός απολογισμός αυξάνεται συνεχώς, ενώ από την ισραηλινή επιδρομή 200 άτομα, στην «Επιχείρηση Σιδερένια Σπαθιά», όπως την ονόμασε το Ισραήλ.

The Israeli National Security Council has Approved for Ground Operations to begin in the Gaza Strip.

— OSINTdefender (@sentdefender) October 7, 2023