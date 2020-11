Το 1990, έπειτα από την καθοδήγηση του Τόμυ Μοτόλα, της Columbia Records, κυκλοφόρησε το πρώτο ομώνυμο στούντιο άλμπουμ της, το οποίο έγινε πολύ-πλατινένιο.

Η καριέρα

Από το ίδιο άλμπουμ κυκλοφόρησαν πέντε σίνγκλς: Vision of Love, Love Takes Time, Someday, I Don’t Wanna Cry και There’s Got to Be a Way, όπου και τα πέντε κατέκτησαν την κορυφή του αμερικανικού Billboard Hot 100 chart.

Το 1993 ακολουθεί ο γάμος της με τον Τόμυ Μοτόλα και η επιτυχία της συνεχίζεται με τα μεγάλα hits Emotions (1991), Music Box (1993), και Merry Christmas (1994) τα οποία την κατέστησαν ως την καλλιτέχνη με τις υψηλότερες πωλήσεις στην Columbia Records.

Το άλμπουμ της (Daydream) το 1995 έμεινε στην ιστορία της μουσικής αφού το δεύτερο σινγκλ από το άλμπουμ One Sweet Day, ντουέτο με τους Boyz II Men, έσπασε κάθε ρεκόρ και παρέμεινε στην κορυφή του Billboard Hot 100 chart για 16 εβδομάδες. Ακόμα παραμένει το μακροβιότερο #1 τραγούδι στην ιστορία των αμερικανικών charts.

Κατά τη διάρκεια της ηχογράφησης του άλμπουμ, η Μαράια άρχισε να αποκλίνει από το RnB και pop ύφος που διατηρούσε μέχρι έκτοτε και σιγά-σιγά μετατοπίζεται στην hip hop. Αυτή η αλλαγή της ήταν φανερή με την κυκλοφορία του άλμπουμ Butterfly το 1997, κατά την οποία χώρισε από τον Τόμυ Μοτόλα.

2000 και επιτυχίες

Το 2000 η Μαράια αποχώρησε από την Columbia Records και υπέγραψε συμβόλαιο με την Virgin Records έναντι $100 εκατομμυρίων δολαρίων. Το 2001 πριν την από την κυκλοφορία της πρώτης της ταινίας όπου συμμετείχε με τίτλο Glitter, η Μαράια εισήχθη σε κλινική, έπειτα από σωματικό και συναισθηματικό σοκ που υπέστη λόγω σοβαρής εξάντλησης.

Η ταινία απέσπασε χαμηλές κριτικές το οποίο την οδήγησε στην εξαγορά του δισκογραφικού της συμβολαίου για 50 εκατομμύρια δολάρια, με αποτέλεσμα την πτώση της καριέρας της.

Το 2002 υπογράφει δισκογραφικό συμβόλαιο πολλών εκατομμυρίων δολαρίων με την Island Records, μετά από μια αποτυχημένη περίοδο στην καριέρα της και επιστρέφει στην κορυφή των charts με το άλμπουμ της The Emancipation of Mimi το 2005.

Το δεύτερο σινγκλ, από το ίδιο άλμπουμ, με τίτλο We Belong Together έγινε το πιο επιτυχημένο σινγκλ της των 00’s και αργότερα ανακηρύχθηκε ως το Τραγούδι της Δεκαετίας από το περιοδικό Billboard.

Το 2009, η Μαράια συμμετείχε στην ταινία Precious, από την οποία και απέσπασε το βραβείο Breakthrough Performance Award στο Palm Springs International Film Festival, το Black Reel και το NAACP Image Award, σύμφωνα με το el.wikipedia.org.

Βίντεο