Μπορεί η πανδημία και το lockdown να έχουν βάλει τα μουσικά live και τις συναυλίες στο «ψυγείο» ευτυχώς όμως για τους φίλους της μουσικής, υπάρχει πάντα το διαδίκτυο.

Ο Έλτον Τζον είναι ένας από τους super star της ποπ που θα συμμετάσχει σε διαδικτυακή συναυλία της Dua Lipa και θα μεταδοθεί από το «Dua την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου.

Στην πολυαναμενόμενη διαδικτυακή συναυλία εκτός από τον Έλτον Τζον θα τραγουδήσουν και οι Μάιλι Σάιρους, Bad Bunny, FKA Twigs, J Balvin, Angele, Κάιλι Μινόγκ και Tainy.

Η συναυλία γυρίστηκε σε μια τεράστια αποθήκη και οι καλεσμένοι θα ερμηνεύσουν τραγούδια από διαφορετικές μουσικές σκηνές.

«Είναι απόλυτη χαρά και τιμή μου να ανακοινώσω ότι ο Έλτον Τζον θα έρθει μαζί μου στο Studio 2054 αυτήν την Παρασκευή», δήλωσε σύμφωνα με το ΑΠΕ η Dua Lipa.

«Ένα μοναδικό παγκόσμιο μουσικό είδωλο, τραγουδιστής-τραγουδοποιός και άψογος ερμηνευτής, θα είναι θεαματικό! Είναι πραγματικά ο βασιλιάς της μουσικής και είμαι ενθουσιασμένη που θα εμφανιστούμε μαζί».

Ο Έλτον Τζον από τη μεριά του πρόσθεσε:

«Μου αρέσει να συνομιλώ με την Dua… είναι απίστευτα έξυπνη και ταλαντούχα.

Έτσι, όταν μου ζήτησε να γίνω μέλος του Studio 2054, είπα «Ναι!». Είναι εκπληκτικό να συμμετάσχω σε μια συναυλία που θα μεταδοθεί ζωντανά, όταν αυτή την περίοδο δεν γίνονται ζωντανές συναυλίες και ειδικά με τόσο πολύχρωμο και δημιουργικό τρόπο.

Αν πρόκειται να κάνεις εικονική ζωντανή μουσική, τότε αυτός είναι ο τρόπος να το κάνεις».

I AM SO SO SO EXCITED TO ANNOUNCE THAT @eltonofficial WILL BE JOINING ME FOR STUDIO 2054!!! R U READY FOR BLAST OFF? 🚀✨ https://t.co/zaFatiNzEq pic.twitter.com/Rxooyg7PU1

— DUA LIPA (@DUALIPA) November 25, 2020