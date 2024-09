Laver Cup: Πρεμιέρα με Κοκκινάκη για τον Τσιτσιπά (pic)

Έτοιμος να μπει στη μάχη του Laver Cup, είναι ο Στέφανος Τσιτσιπάς. Ο Έλληνας πρωταθλητής θα αντιμετωπίσει την Παρασκευή (20/09) τον Θανάση Κοκκινάκη (Νο78), ο οποίος είχε αποκλείσει τον Τσιτσιπά στον 1ο γύρο του US Open 2024.

Το παιχνίδι ανάμεσα στους Κάσπερ Ρουντ και Φρανσίσκο Τσερούντολο θα ανοίξει το πρόγραμμα στις 14:00, ενώ στις 20:00 ο Γκριγκόρ Ντιμοτρόφ θα αντιμετωπίσει τον Αλεχάντρο Ταμπίλο. Το πρόγραμμα θα ολοκληρωθεί με το διπλό ανάμεσα στους Αλκαράθ/Ζβέρεφ εναντίον των Φριτζ/Σέλτον.

Αναμετρήσεις ανάμεσα σε τενίστες κορυφαίου επιπέδου, που αναμένεται να χαρίσουν απλόχερα πλούσιο θέαμα σε όσους παρακολουθήσουν τους αγώνες, είτε από κοντά είτε από την τηλεόραση. Αξίζει να σημειώσουμε ότι όλα τα παιχνίδια του Laver Cup θα μεταδοθούν στην Ελλάδα από το Eurosport.

A marquee lineup for Day 1 of Laver Cup Berlin 2024 is set.

For the best prices on remaining tickets for Friday’s sessions, visit the Uber Arena box office in person.#shareubs pic.twitter.com/1RWJ1E8ci3

— Laver Cup (@LaverCup) September 19, 2024