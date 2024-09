Η Ελλάδα στο United Cup του 2025 – Το ανακοίνωσε ο Τσιτσιπάς (vid)

Τη συμμετοχή της Ελλάδας στο United Cup του 2025 επιβεβαίωσε ο Στέφανος Τσιτσιπάς, μέσω ανάρτησης στα social media. Η χώρα μας, όπως συνέβη το 2023 και το 2024, θα λάβει μέρος και στη διοργάνωση που θα πραγματοποιηθεί τον ερχόμενο Δεκέμβριο και Ιανουάριο στην Αυστραλία.

Η Ελλάδα, λόγω των υψηλών θέσεων που κατέχουν σε ATP και WTA οι Στέφανος Τσιτσιπάς και Μαρία Σάκκαρη αντίστοιχα, συμμετέχει κάθε χρόνο στο United Cup. Το 2023 είχε φτάσει μέχρι τα ημιτελικά και το 2024 μέχρι τα προημιτελικά.

Η Ελλάδα, όπως και οι υπόλοιπες χώρες που θα λάβουν μέρος, θα παραταχθεί έχοντας στη σύνθεσή της 3 άνδρες και 3 γυναίκες.

Συνολικά το τουρνουά θα έχει 18 ομάδες, οι οποίες θα χωριστούν σε 6 ομίλους. Οι τρεις θα διεξαχθούν στο Περθ και οι άλλοι τρεις στο Σίδνεϊ. Στην επόμενη φάση θα περάσουν οι τρεις πρώτοι κάθε ομίλου και η καλύτερη δεύτερη. Τα τελικά του United Cup του 2025 θα διεξαχθούν στο Σίδνεϊ.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι πρόκειται ουσιαστικά για το πρώτο επίσημο τουρνουά του 2025, παρότι θα αρχίσει στις 27 Δεκεμβρίου του 2024. Ο τελικός είναι προγραμματισμένος να διεξαχθεί στις 5/1/2025.

Δείτε την ανάρτηση του United Cup με τον Τσιτσιπά:

We’re the United Cup, of course we have @steftsitsipas playing 💁

Team Greece x #UnitedCup coming soon 🇬🇷 pic.twitter.com/r5zkbz6AND

— United Cup (@UnitedCupTennis) September 19, 2024