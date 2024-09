Το ιστορικό ρεκόρ του Σίνερ και η απάντηση στους επικριτές του (vids+pics)

Ο Γιάνικ Σίνερ με μια εκπληκτική εμφάνιση στον τελικό του US Open επικράτησε εύκολα του Τέιλορ Φριτζ με 3-0 σετ (6-3, 6-4, 7-5) και κατέκτησε τον πρώτο του τίτλο στη Νέα Υόρκη και δεύτερο επιπέδου Grand Slam στη φετινή σεζόν, μετά το Αυστραλιανό Όπεν.

Ο Ιταλός κυριάρχησε απόλυτα στο κορτ και έφτασε σε μια άνετη νίκη, με τον 23χρονο τενίστα να δίνει απαντήσεις για όσα ακούστηκαν τις τελευταίες εβδομάδες, λόγω της γνωστής υπόθεσης ντόπινγκ και τα δύο θετικά δείγματα τον περασμένο Μάρτιο.

Αυτός ήταν ο έκτος τίτλος που παίρνει μέσα στο 2024 ο Γιάνικ Σίνερ, μετά τα δύο Grand Slams σε Αμερική και Αυστραλία, αλλά και τα τρόπαια που κατέκτησε το προηγούμενο διάστημα σε Σινσινάτι (1000), Μαϊάμι (1000), Χάλε (500) και Ρότερνταμ (500).

Jannik Sinner in 2024 🏆: US Open (2000)

Australian Open (2000)

Cincinnati (1000)

Miami (1000)

Halle (500)

Rotterdam (500) What a season. pic.twitter.com/Q3gbnJ291L — José Morgado (@josemorgado) September 8, 2024

Μια σπουδαία σεζόν για τον Γιάνικ Σίνερ, που έγινε το πρώτο Νο.1 (σ.σ σε επίπεδο ανδρών) που κατακτά το βαρύτιμο τρόπαιο στη Νέα Υόρκη (US Open) μετά το 2017 και τον τεράστιο Ράφαελ Ναδάλ, ο οποίος τότε είχε νικήσει τον Κέβιν Άντερσον με 6-3, 6-4, 6-4.

Επίσης έγινε ο πρώτος τενίστας, μετά το 1977 και τον Γκιγιέρμο Βίλας, που παίρνει τα δύο πρώτα του Grand Slams μέσα στην ίδια σεζόν. Κάτι που δεν είχαν καταφέρει σπουδαία ονόματα του τένις, όπως οι Ρότζερ Φέντερερ, Ράφαελ Ναδάλ και Νόβακ Τζόκοβιτς. Κοινώς παρονομαστής για Βίλας και Σίνερ το US Open. Ο Αργεντινός είχε πάρει το Ρολάν Γκαρός και το US Open, ενώ ο Ιταλός κατέκτησε το Αυστραλιανό Οπεν και το US Open.

𝐉𝐚𝐧𝐧𝐢𝐤 S̶i̶n̶n̶e̶r̶ 𝐖𝐢𝐧𝐧𝐞𝐫 🏆 Sinner creates history as he becomes the 1️⃣st player since Guillermo Vilas in 1977 to win his first two Grand Slams in the same season ✨#SonyLIV pic.twitter.com/TaWejak8Qz — Sony LIV (@SonyLIV) September 9, 2024

Η νίκη απέναντι στον Φριτζ ήταν η 55η σε 60 αναμετρήσεις μέσα στο 2024 για τον Σίνερ, με τον Ιταλό να έχει μόλις πέντε ήττες. Η μία ήταν από τον Στέφανο Τσιτσιπά τον Απρίλιο στα ημιτελικά του Μόντε Κάρλο, όπου ο συμπατριώτης μας είχε επικρατήσει με 2-1.

Οι άλλες δύο ήταν από τον Κάρλος Αλκαράθ, ενώ επίσης είχε μια ήττα από τον Ντανίλ Μεντβέντεφ και μια από τον Αντρέι Ρούμπλεφ. Μόλις πέντε σε διάστημα εννέα μηνών για τον Σίνερ.

Αξίζει μάλιστα να σημειώσουμε ότι ο Γιάνικ Σίνερ με τη νίκη που πέτυχε στον τελικό του US Open απέναντι στον Φριτζ έβαλε τον Αμερικανό σε μια ιδιαίτερη black list. Σε εκείνο των τενιστών που έχουν γεννηθεί τη δεκαετία του 1990 και έχουν χάσει σε τελικό Grand Slam.

Από το 2016 και τον Μίλος Ράονιτς μέχρι πριν από λίγες ώρες και τον Τέιλορ Φριτζ, υπήρξαν 21 τελικοί Grand Slams, στους οποίους αγωνίστηκαν τενίστες που ήταν γεννημένοι το 1990. Μόνο δύο από αυτούς κατάφεραν να πάρουν τον τίτλο. Το 2020 ο Ντομινίκ Τιμ και 2021 ο Ντανίλ Μεντβέντεφ. Στην black list φυσικά υπάρχει και το όνομα του Στέφανου Τσιτσιπά.

Σε αντίθεση με τον Έλληνα τενίστα, ο Ιταλός (σ.σ γεννημένος στις 16/8/2001) έχει το απόλυτο σε τελικούς Grand Slams. Ο Τσιτσιπάς έχει 0/2, έχοντας δύο ήττες από τον Τζόκοβιτς. Το 2021 στο Ρολάν Γκαρός και το 2023 στο Αυστραλιανό Οπεν.

‘90s-born men now a woeful *2-19* in Slam finals, with one of the wins coming in an all ‘90s final: 2016

🍓Raonic❌ 2018

🐌Thiem❌ 2019

🐌Thiem❌

🗽Medvedev❌ 2020

🐨Thiem❌

🗽Thiem🏆

🗽Zverev❌ 2021

🐨Medvedev❌

🐌Tsitsipas❌

🍓Berrettini❌

🗽Medvedev🏆 2022

🗽Medvedev❌… — The Second Serve (@the2ndserve) September 8, 2024

Ολοταχώς για year-end No.1

Με την κατάκτηση του τίτλου στη Νέα Υόρκη και τα αποτελέσματα των Νόβακ Τζόκοβιτς, Κάρλος Αλκαράθ και Αλεξάντερ Ζβέρεφ, ο Γιάνικ Σίνερ έκανε ένα ακόμα βήμα για το year-end No.1, καθώς η διαφορά του από το Νο.2 είναι πλέον 4.105 βαθμούς. Εκεί όπου πλέον βρίσκεται ο Ζβέρεφ, με τον Αλκαράθ να πέφτει στο Νο.3 και τον Τζόκοβιτς στο Νο.4.

Ξεπέρασε τα 10 εκατ. δολάρια

Εκτός από σημαντικούς πόντους, ο Σίνερ πήρε και ένα πολύ μεγάλο χρηματικό έπαθλο, καθώς είδε τον τραπεζικό του λογαριασμό να αυξάνεται κατά 3.600.000 δολάρια. Φέτος έχει βγάλει 10.558.595 δολάρια μόνο από τα τουρνουά στα οποία έχει αγωνιστεί, ενώ συνολικά στην καριέρα του έχει βγάλει 27.634.144 δολάρια.

Έπεται συνέχεια…

Μια συγκλονιστική χρονιά για τον Γιάνικ Σίνερ, που πλέον προετοιμάζεται για το τελευταίο κομμάτι της σεζόν, όπου κυριαρχούν τα ασιατικά τουρνουά και φυσικά τα ATP Finals. Εκεί που έχει ήδη κλείσει θέση ο Ιταλός, με τους 6 τίτλους που έχει κατακτήσει μέσα στο 2024.