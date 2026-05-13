Τριήμερο πένθος στον δήμο Ηλιούπολης για τον χαμό της 17χρονης μαθήτριας
Ο δήμος Ηλιούπολης κηρύσσει τριήμερο δημοτικό πένθος από σήμερα, Τετάρτη 13 Μαΐου 2026, έως και την Παρασκευή 15 Μαΐου 2026.
Σε τριήμερο δημοτικό πένθος βυθίζεται ο δήμος Ηλιούπολης, μετά την είδηση του θανάτου της 17χρονης μαθήτριας.
Με απόφαση του δημάρχου, το πένθος τίθεται σε ισχύ από σήμερα, Τετάρτη 13 Μαΐου 2026, και θα διαρκέσει έως και την Παρασκευή 15 Μαΐου 2026.
Μια «ελάχιστη ένδειξη τιμής, σεβασμού και συμπαράστασης»
Η κήρυξη του πένθους αποτελεί, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, μια «ελάχιστη ένδειξη τιμής, σεβασμού και συμπαράστασης προς την οικογένεια της εκλιπούσας», εκφράζοντας «τη βαθιά θλίψη της δημοτικής αρχής και της τοπικής κοινωνίας για την τραγική απώλεια».
Κατά τη διάρκεια αυτών των τριών ημερών, θα εφαρμοστούν συγκεκριμένα μέτρα.
Μεσίστιες οι σημαίες
Οι σημαίες σε όλα τα δημοτικά καταστήματα και τα κτίρια του δήμου Ηλιούπολης θα κυματίζουν μεσίστιες. Επιπλέον, αναβάλλονται όλες οι προγραμματισμένες εορταστικές, πολιτιστικές και ψυχαγωγικές εκδηλώσεις του δήμου.
Τέλος, έχει απευθυνθεί κάλεσμα προς τις δημοτικές υπηρεσίες για την τήρηση ενός λεπτού σιγής στη μνήμη της 17χρονης.
Η ανακοίνωση που εξέδωσε ο δήμος Ηλιούπολης
«KΗΡΥΞΗ ΤΡΙΗΜΕΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΠΕΝΘΟΥΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΠΡΟΩΡΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ ΤΗΣ 17ΧΡΟΝΗΣ ΣΥΜΠΟΛΙΤΙΣΣΑΣ ΜΑΣ
Ο Δήμαρχος Ηλιούπολης κηρύσσει τριήμερο δημοτικό πένθος από σήμερα, Τετάρτη 13 Μαΐου 2026, έως και την Παρασκευή 15 Μαΐου 2026, εκφράζοντας τη βαθιά θλίψη της δημοτικής αρχής και της τοπικής κοινωνίας ως ελάχιστη ένδειξη τιμής, σεβασμού και συμπαράστασης για τον πρόωρο θάνατο της 17χρονης συμπολίτισσάς μας.
Κατά τη διάρκεια του τοπικού πένθους:
-Οι σημαίες στα δημοτικά καταστήματα και στα κτίρια του Δήμου θα κυματίζουν μεσίστιες.
-Αναβάλλονται όλες οι εορταστικές, πολιτιστικές και ψυχαγωγικές εκδηλώσεις του Δήμου.
-Οι δημοτικές υπηρεσίες καλούνται να τηρήσουν ενός λεπτού σιγή».
