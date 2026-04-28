newspaper
Τρίτη 28 Απριλίου 2026
weather-icon 24o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
28.04.2026 | 17:50
Πρωτομαγιά: Δεμένα τα πλοία στα λιμάνια – Στάση εργασίας σε λεωφορεία και τρόλεϊ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Κορυφώνεται η εξέγερση των «γαλάζιων» βουλευτών κατά του στενού πυρήνα του «επιτελικού κράτους» – Κεραυνοί στο κοινό άρθρο των 5
Πολιτική Γραμματεία 28 Απριλίου 2026, 17:59

Τι σηματοδοτεί για τα εσωκομματικά της ΝΔ και πώς φτάσαμε στο κοινό άρθρο των πέντε «γαλάζιων» βουλευτών στα «ΝΕΑ», που καταγγέλλει το «επιτελικό κράτος», μεταξύ άλλων, για αναποτελεσματικότητα σε περιόδους ομαλότητας, «θεσμική ανισορροπία», υπερσυγκέντρωση εξουσιών , «φαινόμενα κακοδιοίκησης και διαφθοράς» και «παράκαμψη της κοινοβουλευτικής αντιπροσώπευσης από κλειστό κέντρο τεχνοκρατικής διαχείρισης». Αμήχανη αντίδραση από Μαξίμου.

Γιάννης Μπασκάκης
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Κακή στάση σώματος; 3 απλές ασκήσεις που γίνονται ακόμα & στο γραφείο

Κακή στάση σώματος; 3 απλές ασκήσεις που γίνονται ακόμα & στο γραφείο

Spotlight

Με τους βουλευτές της ΝΔ να βλέπουν το Μαξίμου να κλυδωνίζεται συθέμελα από τις υποθέσεις των σκανδάλων του ΟΠΕΚΕΠΕ και των υποκλοπών (η οποία εκτινάχτηκε ξανά στην κορυφή της ατζέντας μετά τη νέα εισαγγελική διάταξη του Αρείου Πάγου που θάβει το σκάνδαλο στο αρχείο), αλλά και με τη δυσαρέσκεια να ξεχειλίζει στο εσωτερικό της «γαλάζιας» Κοινοβουλευτικής Ομάδας με αφορμή τους χειρισμούς του πρωθυπουργικού Κέντρου σε σχέση με τις άρσεις ασυλίας των εμπλεκομένων στις δικογραφίες, και κυρίως με βάση την απαξίωση που πολλά κοινοβουλευτικά στελέχη της ΝΔ αισθάνονται ότι υπάρχει από την πλευρά του Μαξίμου απέναντι στον ρόλο του βουλευτή, η εξέγερση των «γαλάζιων» βουλευτών παίρνει πλέον συντονισμένη μορφή (με το κοινό άρθρο των 5 στην εφημερίδα «ΤΑ ΝΕΑ») και βάλλει ευθέως κατά του ίδιου του «επιτελικού κράτους» και του τρόπου διακυβέρνησής του.

Ένα αίσθημα απαξίωσης που –όπως αναλυτικά έχει καταγράψει το in– έχει τις ρίζες του στη δυσπιστία που έχει εγκατασταθεί στις σχέσεις Μαξίμου – Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ στα 7 χρόνια διακυβέρνησης του «επιτελικού κράτους» και το οποίο έχει ενταθεί με όλους τους τελευταίους χειρισμούς του μεγάρου Μαξίμου.

Χειρισμοί που ξεκινούν από το θέμα των άρσεων ασυλίας και φτάνουν μέχρι την περιβόητη πρόταση του πρωθυπουργού περί «ασυμβίβαστου υπουργού και βουλευτή» (που επικρίθηκε εσωκομματικά ως «μουσικές καρέκλες» που στερούνται οποιασδήποτε σοβαρότητας), αλλά και μέχρι τη σπουδή του Κυρ. Μητσοτάκη να ανοίξει τώρα (εν είδει πυροτεχνήματος με στόχο την αλλαγή ατζέντας) θέμα εκλογικού νόμου (που όμως θα συζητηθεί και θα θεσπιστεί… μετά τις εκλογές), με τις κυβερνητικές διαρροές να μιλούν περί σαρωτικής αλλαγής των εκλογικών περιφερειών, σημαντικής μείωσης των βουλευτικών εδρών και μερικής κατάργησης του σταυρού προτίμησης.

Μονοπάτι υπερσυγκεντρωτισμού

Όλα αυτά, λοιπόν, για πολλούς «γαλάζιους» βουλευτές οδηγούν μόνο σε ένα μονοπάτι: Σε ένα ακόμα πιο αρχηγικό κόμμα και σε ένα ακόμα πιο υπερσυγκεντρωτικό «επιτελικό» Κέντρο (αντί της ενίσχυσης της συλλογικής λειτουργίας) που ως επιδίωξη του Μαξίμου, βλέπουν να έχει ένα μοντέλο στο οποίο θα ευνοεί τους δικούς του σε βάρος των υπολοίπων στο κόμμα, τους οποίους θα ρίχνει στην αρένα και όποιος καταφέρει να επιβιώσει.

Προειδοποιητικές βολές

Οι προειδοποιητικές βολές ήρθαν τις προηγούμενες μέρες με μια ομοβροντία πυρών από σειρά «γαλάζιων» βουλευτών προς το Μαξίμου, με έναυσμα την ανάρτηση του στενού συνεργάτη του πρωθυπουργού και υπουργού Επικρατείας Άκη Σκέρτσου για τις πελατειακές σχέσεις, που έγινε η αφορμή για να βγει στην επιφάνεια όλη η οργή που έχει συσσωρευτεί στο εσωτερικό της «γαλάζιας» Κοινοβουλευτικής Ομάδας, με τροχιοδεικτικές βολές για το θέμα της αξιοποίησης μεγάλου αριθμού εξωκοινοβουλευτικών στελεχών στο κυβερνητικό σχήμα και βάζοντας στο στόχαστρο το ίδιο το Μαξίμου.

Κορύφωση με το άρθρο των 5

Και τώρα έρχεται η κορύφωση της έκφρασης αυτής της ευρύτερης οργής, μέσω του κοινού άρθρου στα «ΝΕΑ» που υπογράφουν πέντε βουλευτές της ΝΔ με κοινά χαρακτηριστικά: Γιάννης Οικονόμου (βουλευτής Φθιώτιδας), Ανδρέας Κατσανιώτης (βουλευτής Αχαΐας), Ξενοφών Μπαραλιάκος (βουλευτής Πιερίας), Ιωάννης Παππάς(βουλευτής Δωδεκανήσων) και Αθανάσιος Ζεμπίλης (βουλευτής Εύβοιας).

Όλοι τους βουλευτές της περιφέρειας, με διαδρομή μέσα στο κόμμα και προερχόμενοι από το κομμάτι της παραδοσιακής ΝΔ, στρέφουν ανοιχτά τα πυρά τους κατά του «επιτελικού κράτους» με κεντρικό αίτημά τους την αναβάθμιση του ρόλου του βουλευτή, καταγγέλλοντας ότι «το επιτελικό κράτος διεκδικεί τον απόλυτο έλεγχο, πιστώνεται τις επιτυχίες, αλλά, όταν εμφανίζονται σοβαρές παθογένειες, η ευθύνη διαχέεται προς τα κάτω και ιδιαίτερα προς τους βουλευτές».

Σε αυτό το πλαίσιο, τονίζουν ότι «αυτή η πρακτική δεν υπάρχει σε εγχειρίδια ηγεσίας» και ότι «σήμερα, σε μια περίοδο όπου η ίδια η κυβέρνηση προχωρά σε διορθωτικές κινήσεις, υπό την πίεση δικαστικών εξελίξεων, χρειάζεται να συζητήσουμε για το επιτελικό κράτος. Μια συζήτηση που προέχει του διαλόγου για τη συνταγματική αναθεώρηση».

«Θεσμική ανισορροπία»

Οι πέντε βουλευτές της ΝΔ, στο κοινό άρθρο τους, καταγγέλλουν επίσης ότι «ενώ το επιτελικό κράτος είναι αποτελεσματικό σε συνθήκες μεγάλων κρίσεων, δεν αποδεικνύεται το ίδιο αποτελεσματικό σε περιόδους ομαλότητας. Επίσης, γεννά ενίοτε ζητήματα θεσμικής ανισορροπίας, που δεν συνάδουν με μια ώριμη κοινοβουλευτική δημοκρατία, όπως διαμορφώθηκε μεταπολιτευτικά, με βάση κυρίως τις αρχές και τις αξίες της παράταξής μας».

«Υπερσυγκέντρωση εξουσιών σε μικρούς πυρήνες»

Σημειώνουν ακόμα ότι «ο Νόμος 4622/2019 για το «Επιτελικό Κράτος» αποτέλεσε μια μεγάλη διοικητική μεταρρύθμιση συντονισμού, ταχύτητας και λογοδοσίας. Είναι όμως αδιαμφισβήτητο ότι στην πορεία προκάλεσε υπερσυγκέντρωση εξουσιών σε μικρούς πυρήνες. Μετέφερε όλο και περισσότερη βαρύτητα στο κέντρο, ενίσχυσε τον στενό πυρήνα γύρω από την κορυφή της κυβέρνησης και περιόρισε την αυτοτέλεια των υπουργείων και ιδιαίτερα της κοινοβουλευτικής ομάδας, σε σύγκριση με το μέτρο των θεσμικών τους καθηκόντων».

«Φαινόμενα διαφθοράς»

Και συνεχίζουν: «Η συγκέντρωση της εξουσίας έγινε στο όνομα της αποτελεσματικότητας. Αλλά σήμερα μπορούμε να πούμε ότι δεν έχει σημασία μόνο το τι κάνεις, αλλά και ο τρόπος που το κάνεις. Και στη δημοκρατία το δεύτερο είναι ίσως σημαντικότερο από το πρώτο. Οι θεσμοί πρέπει να είναι αποτελεσματικοί, αλλά με τρόπο που δεν αφήνουν χώρο για δυσλειτουργίες και παραφωνίες. Το πιο ανησυχητικό είναι ότι, στη μεγάλη εικόνα, το επιτελικό κράτος δεν κατάφερε να ελέγξει πλήρως τα φαινόμενα διαφθοράς εντός του κράτους και της κοινωνίας».

Οι πέντε «γαλάζιοι» βουλευτές προειδοποιούν ότι «δεν πρέπει να αφήσουμε τις αρρυθμίες στο πρότυπο διοίκησης να επηρεάσουν την κοινοβουλευτική λειτουργία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας», υπογραμμίζοντας με νόημα ότι «στη φιλελεύθερη κοινοβουλευτική δημοκρατία, μια κυβέρνηση υπάρχει όσο απολαμβάνει την εμπιστοσύνη της Βουλής. Τα προνόμια του πρωθυπουργού και τα καθήκοντα των βουλευτών περιγράφονται θεσμικά και είναι σε διαλεκτική σχέση. Οι βουλευτές συγκροτούν την πλειοψηφία που δίνει δύναμη στον πρωθυπουργό και τον κρατά ισχυρό».

«Συγκεντρωτισμός και υποβάθμιση των βουλευτών»

Για να επισημάνουν, ασκώντας σφοδρή κριτική, ότι «η λύση σε φαινόμενα κακοδιοίκησης και διαφθοράς δεν είναι περισσότερος συγκεντρωτισμός και υποβάθμιση των βουλευτών. Ο βουλευτής – που είναι φορέας λαϊκής εντολής, ελεγκτής της εκτελεστικής εξουσίας και αυθεντικός εκφραστής της περιφέρειας – φορτώνεται αδίκως το στίγμα του φαυλοκράτη και κινδυνεύει να υποβιβαστεί σε μεταφορέα ήδη ειλημμένων αποφάσεων. Να ενημερώνεται εκ των υστέρων, να πειθαρχεί εκ των προτέρων και να περιορίζεται σε μια ολοένα μικρότερη πολιτική περίμετρο. Μια τέτοια εξέλιξη θα επιτείνει τα προβλήματα και δεν θα τα επιλύσει».

Περί εξωκοινοβουλευτικών

Οι πέντε βουλευτές αντιτίθενται ευθέως στο «αντεπιχείρημα» ότι «οι εξωκοινοβουλευτικοί τεχνοκράτες υπουργοί δεν βαρύνονται από τη φθορά του παραδοσιακού βουλευτικού γραφείου, δεν έχουν περάσει από τη λογική της πελατειακής πίεσης και δεν έχουν οικοδομήσει την καριέρα τους πάνω σε μικροεξυπηρετήσεις», τονίζοντας ότι «είναι τουλάχιστον άδικο να μετακυλίεται το ανάθεμα σε εκείνους που επιλέγουν οι πολίτες να τους εκπροσωπούν με την ψήφο τους, εντός ενός συστήματος που όλοι αποδοκιμάζουν, για να ασκούν μετά υπέρμετρη εξουσία οι μη εκλεγμένοι».

Και σημειώνοντας ότι «κανείς βουλευτής δεν επιθυμεί να μετατρέπεται, από εθνικός νομοθέτης και ελεγκτής, σε διαχειριστή αιτημάτων και εξυπηρετήσεων. Η λύση δεν είναι η παράκαμψη της κοινοβουλευτικής αντιπροσώπευσης από κλειστό κέντρο τεχνοκρατικής διαχείρισης, γιατί ούτε τόσο αποτελεσματική είναι σε περιόδους ομαλότητας, ούτε θεσμικά υπεύθυνη, ούτε βρίσκεται σε καθημερινή επαφή με τους πολίτες».

«Νέο ρόλο για το βουλευτή»

Οι υπογράφοντες το άρθρο ζητούν «νέο ρόλο για τον βουλευτή» που «να μην εκλαμβάνεται σαν (ρουσφετάκιας) γραφείο εξυπηρέτησης και μεσάζοντας. Να είναι ο βουλευτής ο φορέας της θεσμικής πίεσης, του κοινοβουλευτικού ελέγχου, της πολιτικής συνδιαμόρφωσης και της ουσιαστικής εκπροσώπησης της κοινωνίας, ιδίως της περιφέρειας. Ενας βουλευτής που δεν θα μετρά την επιρροή του από το πόσες υποθέσεις «διευκόλυνε», αλλά από το αν μπόρεσε να αλλάξει πολιτικές, να επιβάλει λογοδοσία και να φέρει τη φωνή της πραγματικής χώρας στο κέντρο λήψης των αποφάσεων».

«Να επαναξιολογήσουμε από κοινού το επιτελικό κράτος»

Ζητούν επίσης «να επαναξιολογήσουμε από κοινού το επιτελικό κράτος, το οποίο μέχρι σήμερα αξιολογείται από τον εαυτό του, στη βάση ποσοτικών και όχι ποιοτικών δεικτών» και ζητούν ως κόμμα και ως Κοινοβουλευτική Ομάδα της ΝΔ «μια πιο αποκεντρωμένη και θεσμικά ισορροπημένη αρχιτεκτονική, με αυξημένη λογοδοσία. Με ισχυρά υπουργεία, με ενισχυμένο κοινοβουλευτικό έλεγχο, με πραγματική συμμετοχή της περιφέρειας, με σαφείς αρμοδιότητες και πραγματική πολιτική ευθύνη».

Και καταλήγουν τονίζοντας στις βολές τους ότι «η Ελλάδα δεν έχει ανάγκη από ένα κράτος όπου λίγοι αποφασίζουν για όλους, χωρίς να δίνουν άμεσα λόγο στον λαό. Εχει ανάγκη από ένα κράτος που συντονίζεται χωρίς να ασφυκτιά και κυβερνά χωρίς να αποκόπτεται από την κοινωνία των πολιτών» και πως «οι βουλευτές δεν υπάρχουν για να υπηρετούν το όποιο επιτελείο. Υπάρχουν για να υπερασπίζονται το εθνικό και λαϊκό συμφέρον, νομοθετώντας και ελέγχοντας την εκτελεστική εξουσία».

Αμηχανία στο Μαξίμου

Αμήχανη ήταν η πρώτη αντίδραση του μεγάρου Μαξίμου, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη να κάνει λόγο (Real FM) για «μια κόσμια επιστολή που έχει κάποια επιχειρήματα, αναγνωρίζει και επιτυχίες του επιτελικού κράτους, κυρίως στη διαχείριση κρίσεων, θέτει κάποιους προβληματισμούς, αυτή είναι η ΝΔ. […] Η ΝΔ είναι ένα κόμμα του ουσιαστικού διαλόγου. Μπαίνουμε μάλιστα και σε μια φάση συνεδρίου. Οι βουλευτές μας είναι το θεμέλιο της αντοχής μιας κυβέρνησης δεύτερης τετραετίας», είπε επιχειρώντας να αμβλύνει τις εντυπώσεις.

Την ίδια ώρα, από το περιβάλλον των πέντε βουλευτών δεν αποκλείουν και νέες παρεμβάσεις τους είτε κοινές είτε κατά μόνας. Το μόνο σίγουρο είναι ότι, όσες «ζυμώσεις» και να επιχειρήσει το Μαξίμου εν όψει της συνεδρίασης της «γαλάζιας» Κοινοβουλευτικής Ομάδας που τελικά δεν θα γίνει στις 30 Απριλίου, αλλά στις 7 Μαϊου, το εσωκομματικό τοπίο είναι πλέον εξαιρετικά εκρηκτικό. Και μέσα σε αυτό το τοπίο θα διεξαχθεί και το συνέδριο της ΝΔ στα μέσα Μαϊου, το οποίο επίσης πλησιάζει.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
AKTOR: Διπλό deal για LNG και ηλεκτρικό ρεύμα στην Αλβανία

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Κακή στάση σώματος; 3 απλές ασκήσεις που γίνονται ακόμα & στο γραφείο

Κόσμος
Πιθανή αναθεωρημένη πρόταση ειρήνης από το Ιράν – Τραμπ: Η Τεχεράνη ζητά να ανοίξουμε τα Στενά πριν καταρρεύσει

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Νέα Αριστερά: Game over για τον «Zhukov» – Το «τρολ» της ΝΔ απέκτησε όνομα, επώνυμο και κυρίως καταδίκη
Πολιτική 28.04.26

Σύμφωνα με τη Νέα Αριστερά, «η υπόθεση με το «γαλάζιο τρολ» «Zhukov» αποτελεί την απόδειξη ότι η διαστρέβλωση και η δολοφονία χαρακτήρων δεν είναι «υπερβολές του διαδικτύου», αλλά εργαλεία μιας οργανωμένης πολιτικής πρακτικής που χρησιμοποιούνται από την κυβέρνηση»

Σύνταξη
Υποκλοπές: Τις επόμενες ημέρες η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για εξεταστική επιτροπή
Πολιτική 28.04.26

Ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει δώσει εντολή στους νομικούς του ΠΑΣΟΚ να επεξεργαστούν την πρόταση για σύσταση εξεταστικής επιτροπής, με τη Χαριλάου Τρικούπη να προαναγγέλλει παράλληλα θεσμικές και κοινωνικές πρωτοβουλίες για την υπεράσπιση του Κράτους Δικαίου.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Νέα Αριστερά για επιστολή βουλευτών ΝΔ: Αρχιερέας της καχεκτικής δημοκρατίας και αρχιτέκτονας του επιτελικού κράτους ο Μητσοτάκης
Πολιτική 28.04.26

Η Νέα Αριστερά δια του εκπροσώπου Τύπου της εκτοξεύει πυρά στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, στη σκιά της ανοιχτής επιστολής πέντε βουλευτών της ΝΔ με την οποία στοχοποιούν το Μαξίμου για το «επιτελικό κράτος»

Σύνταξη
Υποκλοπές: Η δεύτερη αρχειοθέτηση και οι επόμενες κινήσεις των πρωταγωνιστών – Κλειδί η δίκη στο Εφετείο και οι νέες μηνύσεις που… ψήνονται
Ελλάδα 28.04.26

Παρά τα νέα στοιχεία που προέκυψαν στη διάρκεια της πολύμηνης αποδεικτικής διαδικασίας για την υπόθεση των υποκλοπών, για μια ακόμα φορά κρίθηκε ότι η δικογραφία πρέπει να παραμείνει εκεί, στο αρχείο της Εισαγγελίας

Μίνα Μουστάκα
Ανακατεύοντας την τράπουλα στην Κεντροαριστερά: Τι αλλάζει με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα
Πολιτική 28.04.26

Η επικείμενη ανακοίνωση του κόμματος υπό τον Αλέξη Τσίπρα αλλάζει τα δεδομένα στην Κεντροαριστερά. Οι επιθέσεις που έχουν ξεκινήσει και ποιοι απειλούνται πραγματικά.

Δημήτρης Τερζής
Τσουκαλάς: Πλέον και οι βουλευτές της ΝΔ ομολογούν πως ο «επιτελικός» αυταρχισμός Μητσοτάκη απειλεί τη δημοκρατία
Πολιτική 28.04.26

«Όταν οι ίδιοι οι βουλευτές της πλειοψηφίας εγείρουν ζητήματα λειτουργίας της δημοκρατίας, όλοι αντιλαμβάνονται πως το κράτος δικαίου και η διάκριση των εξουσιών βρίσκονται σε κίνδυνο» τονίζει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς με φόντο την επιστολή των πέντε βουλευτών της ΝΔ

Σύνταξη
Αντάρτικο πέντε βουλευτών της ΝΔ με δημόσια παρέμβαση – Κατά Μαξίμου και επιτελικού κράτους 
Πολιτική 28.04.26

Βαραίνει το κλίμα μεταξύ Μαξίμου και κοινοβουλευτικής ομάδας με πέντε βουλευτές να βγαίνουν ανοιχτά εναντίον του επιτελικού κράτους Μητσοτάκη. Με κοινό άρθρο τους στα «ΝΕΑ» ζητούν αλλαγή μοντέλου διακυβέρνησης, στηλιτεύοντας την υπερσυγκέντρωση εξουσίας σε κλειστούς πυρήνες, θέτοντας ζήτημα θεσμικής ανισορροπίας και υποβάθμισης των εκλεγμένων βουλευτών.

Ελένη Στεργίου
Επίθεση ΠΑΣΟΚ σε Γεωργιάδη για υποκλοπές: Ποιος μπορεί να πάρει στα σοβαρά αυτόν τον πολιτικό κωλοτούμπα
Πολιτική 28.04.26

Με αφορμή ανάρτηση του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη, το ΠΑΣΟΚ περνά στην αντεπίθεση σημειώνοντας με νόημα «ποια αξιοπιστία έχει ένα πολιτικό πρόσωπο που επιχαίρει επειδή τίθεται στο αρχείο μια υπόθεση που τον αφορά ως θύμα»

Σύνταξη
Οταν η Δικαιοσύνη μπερδεύει τη δουλειά με τη δουλεία μπαίνουν φυλακή το Κράτος Δικαίου και η Δημοκρατία
in Confidential 28.04.26

Νόμος είναι η προστασία Μητσοτάκη, μαθήματα εξουσίας παραδίδει δωρεάν και σε απευθείας μετάδοση. Ο Ανδρουλάκης ζητά Εξεταστική Επιτροπή και καλεί την αντιπολίτευση να βάλει πλάτη.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Η «πιο προκλητική πράξη συγκάλυψης» δεν παραγράφεται – Το χρονικό της «θεσμικής εκτροπής» και προ των πυλών μήνυση «γαλάζιου» στελέχους
Σκάνδαλο υποκλοπών 28.04.26

Το παρασκήνιο της εσπευσμένης αρχειοθέτησης του σκανδάλου των υποκλοπών από τον Άρειο Πάγο τα νέα στοιχεία και οι προθέσεις για την κατάθεση μηνύσεων που θα μπορούσαν να αλλάξουν την πορεία της έρευνας.

Στράτος Ιωακείμ
Θετικός για σύσταση εξεταστικής επιτροπής για τις υποκλοπές ο ΣΥΡΙΖΑ -ΠΣ
Επικαιρότητα 27.04.26

Από την Κουμουνδούρου, υπενθυμίζουν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έχει προτείνει το τελευταίο διάστημα επιπλέον κοινές πρωτοβουλίες για πρόταση δυσπιστίας, «για να φύγει το συντομότερο αυτή η κυβέρνηση»

Σύνταξη
Υποκλοπές: Κυβερνητικά…. μαθήματα «θεσμικής συμπεριφοράς» ανήμερα της διάταξης του ΑΠ – Σκληρή κόντρα κυβέρνησης – ΠΑΣΟΚ
Πολιτική Γραμματεία 27.04.26

Συνεχίζονται οι σφοδρές αντιδράσεις για την απόφαση του Αρείου Πάγου που οδηγεί στο «θάψιμο» του σκανδάλου των υποκλοπών. Αναζοπύρωσε τη «φωτιά» η έκτακτη συνέντευξη Τύπου του Νίκου Ανδρουλάκη με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να παίρνει το «όπλο» του και να «πυροβολεί» το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης που «σήκωσε το γάντι» και απάντησε καταλλήλως.

Στράτος Ιωακείμ
Ανδρουλάκης για υποκλοπές: Ευθεία υπονόμευση της διάκρισης των εξουσιών, στο τραπέζι και η πρόταση δυσπιστίας
Πολιτική Γραμματεία 27.04.26

Νέα κοινοβουλευτική πρωτοβουλία για τις υποκλοπές προαναγγέλλει το ΠΑΣΟΚ, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να γνωστοποιεί την πρόθεση κατάθεσης πρότασης για Εξεταστική Επιτροπή και να στρέφει τα πυρά του σε κυβέρνηση και Άρειο Πάγο.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ο ΣΥΡΙΖΑ για την καταδίκη του Μούγιου – Το πουλόβερ «ξηλώνεται» σε όλα τα επίπεδα
Πολιτική Γραμματεία 27.04.26

Η καταδίκη του «γαλάζιου τρολ» Θεοδόση Μούγιου με το ψευδώνυμο Georgy Zhukov, «εκθέτει ανεπανόρθωτα τη Νέα Δημοκρατία» αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ αναμένοντας «με αγωνία το σχόλιο του κυβερνητικού εκπροσώπου που είναι γνωστός πολέμιος της τοξικότητας».

Σύνταξη
Βουλή: Εξεταστική για υποκλοπές – Η πρόταση του ΠΑΣΟΚ, η απαιτούμενη πλειοψηφία και η δημοσιότητα των συνεδριάσεων
Πολιτική Γραμματεία 27.04.26

Το ΠΑΣΟΚ καταθέτει αίτημα για Εξεταστική Επιτροπή για τις υποκλοπές και καλεί τη δημοκρατική αντιπολίτευση να το στηρίξει. Η απαιτούμενη πλειοψηφία και η δημοσιότητα των συνεδριάσεων.

Παναγιώτης Τζαννετάτος
inStream - Ροή Ειδήσεων
Eurovision: Ο σίγουρος νικητής, η θέση του Akyla και τα 3 αουτσάιντερ που μπορεί να κάνουν την έκπληξη
Music Stage 28.04.26

Με λιγότερες από 20 μέρες να απομένουν για τον μεγάλο τελικό, μπαίνουμε σιγά σιγά και στην Ελλάδα σε ρυθμούς Eurovision. Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για τον φετινό διαγωνισμό

Πάνος Καισσαράτος
Τσιτσιπάς – Ρουντ 1-2: Δεν εκμεταλλεύτηκε τις ευκαιρίες του και αποκλείστηκε (vids)
Άλλα Αθλήματα 28.04.26

Ο Τσιτσιπάς σέρβιρε για το ματς στο τρίτο σετ (5-4), αλλά δέχθηκε μπρέικ από τον Ρουντ, που έστειλε το σετ στο τάι μπρέικ και εκεί με 7-3 έκανε πήρε τη νίκη (2-1) και την πρόκριση στους «8» της Μαδρίτης.

Σύνταξη
Καταναλωτές στα πρόθυρα… πληθωριστικής κρίσης – Τι δείχνει η νέα έρευνα της ΕΚΤ για την Ευρωζώνη
Δηλώσεις οικονομολόγου 28.04.26

Οι προσδοκίες των καταναλωτών για τον πληθωρισμό κτινάχθηκαν στο 4% τον Μάρτιο, από 2,5% τον Φεβρουάριο. Τα νέα στοιχεία της ΕΚΤ ενισχύουν τη θέση των «γερακιών» που πιέζουν για αυξήσεις επιτοκίων.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Ευρωκοινοβούλιο: Στην Ολομέλεια του Στρασβούργου η έκθεση για το Κράτος Δικαίου – Τα σοβαρά ζητήματα που αναδεικνύει
Κόσμος 28.04.26

Η έκθεση με εισηγητή τον αντιπρόεδρο της LEFT Κώστα Αρβανίτη, που θα ψηφιστεί στο Ευρωκοινοβούλιο, καταγράφει την κατάσταση που διαμορφώνεται στην ΕΕ και τις πρόσφατες εξελίξεις. Αναδεικνύει σοβαρά ζητήματα που αφορούν την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, την καταπολέμηση της διαφθοράς, την ελευθερία και την πολυφωνία των μέσων ενημέρωσης, αλλά και την ασφάλεια των δημοσιογράφων.

Σύνταξη
Ο Τεντ Μπάντι συνεχίζει να τρομοκρατεί τις ΗΠΑ 37 χρόνια μετά την εκτέλεσή του
Φρίκη & δικαίωση 28.04.26

Περίπου πέντε δεκαετίες από τη δολοφονία της Λόρα Αν Αϊμέ και 37 χρόνια από την εκτέλεση του Τεντ Μπάντι, ο χειρότερος serial killer στην ιστορία των ΗΠΑ συνεχίζει να αφήνει πτώματα πίσω του

Φροίξος Φυντανίδης
Νέα μπλεξίματα για τον Τέρι Ροζίερ: «Αυτός αναζήτησε τους ανθρώπους που τον δωροδόκησαν»
Μπάσκετ 28.04.26

Όλο και περισσότερο φαίνεται πως περιπλέκεται η υπόθεση του Τέρι Ροζίερ, με τον Αμερικανό άλλοτε σταρ των Χιτ να βαρύνεται με όλο και περισσότερες κατηγορίες σχετικά με την υπόθεση παράνομου στοιχηματισμού.

Σύνταξη
Η Lady Gaga και η Doechii φέρνουν νότες και στυλ «στην πασαρέλα»
«Ήρθα» 28.04.26

Οι Lady Gaga και Doechii υνεργάστηκαν για το νέο τραγούδι, «Runway», το πρώτο μουσικό κομμάτι που αποκαλύπτεται ως μέρος του soundtrack της ταινίας «Ο Διάβολος Φοράει Prada 2».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η Ελλάδα στο σταυροδρόμι των επενδύσεων
Τα Νέα της Αγοράς 28.04.26

Ο Κωνσταντίνος Τσιακατάρας (Partner diadikasia, μέλος του BRIGHT GROUP) αναλύει στο Φόρουμ των Δελφών την πορεία της χώρας από τη Γραφειοκρατία στην Ψηφιακή Επανάσταση.

Σύνταξη
Πρωτοβουλία ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ για την ένταξη θεραπειών παχυσαρκίας στα ομαδικά ασφαλιστήρια
Τα Νέα της Αγοράς 28.04.26

Στο πρόσφατο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, στο πάνελ για τη βιωσιμότητα των συστημάτων υγείας, ο κ. Σπύρος Φιλιώτης, Αντιπρόεδρος και Γενικός Διευθυντής της ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ, ανέδειξε την παχυσαρκία ως μια σημαντική πρόκληση για την υγεία, με επιπτώσεις τόσο για τους εργαζόμενους όσο και για την οικονομία

Σύνταξη
Ο πρώτος «κομάντο» στις μάχες του Ολυμπιακού
On Field 28.04.26

Ο Ολυμπιακός συνεχίζει την προετοιμασία του για τον μεγάλο αγώνα της Κυριακής στην Τούμπα και ο προπονητής των πρωταθλητών περιμένει πολλά από τον πολεμιστή της μεσαίας γραμμής των «ερυθρόλευκων»

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Υποκλοπές: «Η απόφαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου οδηγεί σε καχυποψία για τη Δικαιοσύνη» τονίζουν οι δικηγορικοί σύλλογοι
Ελλάδα 28.04.26

«Αναμέναμε να διαταχθεί νέα έρευνα για την αποκάλυψη της αλήθειας και την απόδοση ευθυνών, όπου ανήκουν» σημειώνει η Συντονιστική Επιτροπή της Ολομέλειας των προέδρων των δικηγορικών Συλλόγων

Μίνα Μουστάκα
Πρωτομαγιά: Δεμένα τα πλοία στα λιμάνια – Στάση εργασίας σε λεωφορεία και τρόλεϊ
Ελλάδα 28.04.26

Στο επίκεντρο των αιτημάτων της ΠΝΟ βρίσκονται η διασφάλιση της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα και η ενίσχυση των συλλογικών διαπραγματεύσεων, με στόχο την υπογραφή νέων Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας

Σύνταξη
Μέλανι Γκρίφιθ και Αντόνιο Μπαντέρας ξανά μαζί μια δεκαετία μετά το διαζύγιό τους
19 χρόνια παντρεμένοι 28.04.26

Η Μέλανι Γκρίφιθ και ο Αντόνιο Μπαντέρας απόλαυσαν πρόσφατα μια σπάνια βραδινή έξοδο στο Λος Άντζελες, αποδεικνύοντας ότι είναι από τους πιο αγαπημένους «πρώην» στο Χόλιγουντ.

Έφη Αλεβίζου
Η ευχάριστη έκπληξη στην παρέλαση του ΟΦΗ και η μεγαλύτερη στήριξη που αξίζουν οι Κρητικοί
Ποδόσφαιρο 28.04.26

Η δυναμική παρουσία χιλιάδων Κρητικών στην φιέστα του ΟΦΗ για την κατάκτηση του Κυπέλλου φέρνει το προσκήνιο το θέμα της στήριξης των «ασπρόμαυρων» που δεν είχαν όλα τα προηγούμενα χρόνια.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Έκθεση Liberties: Σε κίνδυνο παραμένει η ελευθερία του Τύπου στην Ελλάδα
Κράτος Δικαίου 28.04.26

Την ελάχιστη δυνατή συμμόρφωση της χώρας με το ευρωπαϊκό πλαίσιο προστασίας της ενημέρωσης διαπιστώνει η τελευταία πανευρωπαϊκή αναφορά της οργάνωσης Liberties για την ελευθερία του Τύπου.

Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Κραυγή αγωνίας των εργαζομένων για τα ανύπαρκτα μέτρα ασφαλείας μετά τη διπλή επίθεση σε ΕΦΚΑ και Εφετείο
Πέντε τραυματίες 28.04.26

Η διπλή επίθεση του 89χρονου σε δύο πολύ κεντρικά σημεία της πρωτεύουσας (στον ΕΦΚΑ Κεραμεικού και στο Δικαστικό Μέγαρο του Πρωτοδικείου Αθηνών) φέρνει στην επιφάνεια τεράστια κενά ασφαλείας με τους εργαζομένους να καταγγέλλουν απουσία κατάλληλων μέτρων.

Σύνταξη
Must Read
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Cookies