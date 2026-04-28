Τρίτη 28 Απριλίου 2026
28.04.2026 | 09:23
«Απαγορευμένη σεξουαλική επιθυμία» – Οι ιδιωτικές επιστολές του Λέοναρντ Μπερνστάιν και του μέντορά του
Culture Live 28 Απριλίου 2026, 09:00

«Απαγορευμένη σεξουαλική επιθυμία» – Οι ιδιωτικές επιστολές του Λέοναρντ Μπερνστάιν και του μέντορά του

Το νέο ντοκιμαντέρ «Bernstein's Wall» εξερευνά τη ζωή και την καριέρα του θρυλικού μαέστρου και αναλύει τη στενή φιλία 53 ετών που τον συνέδεε με τον Άαρον Κόπλαντ.

Έφη Αλεβίζου
Η καρδιά δεν «φωνάζει» πάντα όταν υπάρχει πρόβλημα – Τι λέει νέα γαλλική μελέτη;

Η βιογραφική ταινία «Maestro» του 2023, με πρωταγωνιστή τον Μπράντλεϊ Κούπερ, περιγράφει λεπτομερώς τη σχέση δεκαετιών μεταξύ του θρυλικού συνθέτη Λέοναρντ Μπερνστάιν (στον ρόλο ο Κούπερ) και της συζύγου του, της ηθοποιού Φελίσια Μοντεαλέγκρε (στον ρόλο η Κάρι Μάλιγκαν).

Το ρομαντικό δράμα αναφέρθηκε επίσης στις διάφορες σεξουαλικές περιπέτειες και τις ερωτικές σχέσεις του Μπερνστάιν με άνδρες, οι οποίες, όπως παρουσιάστηκαν στην ταινία, αποτέλεσαν πηγή τριβών στον 27ετή γάμο του, ο οποίος έληξε με τον θάνατο της Μοντεαλέγκρε το 1978, σε ηλικία 56 ετών.

«Αγαπητέ Άαρον Κόπλαντ, Εσύ που καις τη γη, δεν μπορώ να κοροϊδεύω πια τον εαυτό μου. Ακόμα μισώ να είμαι μόνος, και εκεί μπαίνεις εσύ στη ζωή μου»

Με δικά του λόγια

Το νέο ντοκιμαντέρ «Bernstein’s Wall», σε σκηνοθεσία Ντάγκλας Τιρόλα, αφηγείται την ιστορία του Μπερνστάιν κυρίως με τα δικά του λόγια, «αποκλειστικά από τηλεοπτικές συνεντεύξεις, ειδησεογραφικά πλάνα, οικογενειακά βίντεο, ηχητικά αποσπάσματα και προσωπικές επιστολές», σύμφωνα με τη σύνοψη.

Εκτός από τη δουλειά του ως μαέστρος, ο Μπερνστάιν, που γεννήθηκε το 1918 στη Μασαχουσέτη, συνέβαλε επίσης με τη μουσική για τα ιστορικά μιούζικαλ του Μπρόντγουεϊ «On the Town» (3 Κορίτσια και 3 Ναύτες) και «West Side Story», τη μουσική επένδυση της βραβευμένης με Όσκαρ ταινίας του 1954 «On the Waterfront» (Το Λιμάνι της Αγωνίας) και άλλα κλασικά έργα στον αμερικανικό μουσικό κανόνα.

Στενή σχέση

Είχε σπουδαίους δασκάλους και μέντορες, μεταξύ των οποίων και τον Αμερικανό συνθέτη Άαρον Κόπλαντ, με τον οποίο ο Μπερνστάιν διατηρούσε στενή προσωπική σχέση που διήρκεσε περισσότερο από μισό αιώνα.

Στην ταινία, ο Μπερνστάιν αναφέρεται στη σχέση του με τον Κόπλαντ σε μια αρχειακή ηχογράφηση. «Είχα σπουδαίους δασκάλους στη διεύθυνση ορχήστρας, αλλά ποτέ δεν είχα δάσκαλο σύνθεσης» λέει.

«Το πιο κοντινό που έφτασα σε αυτό ήταν με τον Άαρον Κόπλαντ. Σέβομαι και λατρεύω τον Άαρον Κόπλαντ για όσα μου δίδαξε σχετικά με τη σύνθεση».

Κάτι περισσότερο

Αν και δεν υπάρχουν αδιάσειστα στοιχεία ότι ήταν εραστές, η γενική άποψη φαίνεται να είναι ότι ίσως είχαν μια σύντομη ρομαντική σχέση σε κάποια φάση.

Απόσπασμα από μια σειρά επιστολών μεταξύ του Μπερνστάιν και του Κόπλαντ που παρουσιάζονται στο ντοκιμαντέρ υποδηλώνει ότι ο θαυμασμός του Μπερνστάιν για τον Κόπλαντ ίσως να ήταν κάτι περισσότερο από καλλιτεχνικός.

«Προς τον Άαρον, από τον Λένι»

«Αγαπητέ Άαρον Κόπλαντ, Εσύ που καις τη γη, δεν μπορώ να κοροϊδεύω πια τον εαυτό μου. Ακόμα μισώ να είμαι μόνος, και εκεί μπαίνεις εσύ στη ζωή μου. Είσαι ο μόνος που επιμένει και επιμένει, και τότε αυτή η επιθυμία για εγγύτητα εκδηλώνεται ως σεξουαλική επιθυμία, όσο πιο αχαλίνωτη τόσο καλύτερα».

«Αγαπητή Α, τρελό πάρτι στο σπίτι του Άρθουρ Μπέργκερ χθες το βράδυ. Έφυγα μαζί με τον Πολ Μόρισον και ήταν σαν τα παλιά (θυμάσαι το περιστατικό στη Βοστώνη;)»

«Προς τον Λένι, από τον Άαρον»

«Αγαπητέ Μαθητή: Τι τρομακτικά γράμματα γράφεις! Είναι κατάλληλα για τις φλόγες. Φαντάσου πόσο θα έπρεπε να πληρώσεις για να ανακτήσεις ένα τέτοιο γράμμα σε σαράντα χρόνια από τώρα, όταν θα είσαι μαέστρος της Φιλαρμονικής. Δεν εννοώ ότι δεν πρέπει να γράφεις τέτοια γράμματα (σε μένα, δηλαδή), αλλά δεν πρέπει να ξεχνάω να τα καίω».

Μπερδεμένος

Τα λόγια του Κόπλαντ υπογραμμίζουν το γεγονός ότι εκείνη την εποχή, στα μέσα του 20ού αιώνα, το να είναι κανείς ανοιχτά ομοφυλόφιλος μπορούσε να του κοστίσει τα προς το ζην, τη φήμη του και ακόμη και την ελευθερία του.

Σε μια άλλη επιστολή που έγραψε ο Μπερστάιν στον Κόπλαντ μετά τη γνωριμία του με τη μελλοντική του σύζυγο, ανέφερε: «Αγαπητή Α, τρελό πάρτι στο σπίτι του Άρθουρ Μπέργκερ χθες το βράδυ. Έφυγα μαζί με τον Πολ Μόρισον και ήταν σαν τα παλιά (θυμάσαι το περιστατικό στη Βοστώνη;). Είμαι μπερδεμένος όσο ποτέ με τη νέα μου κοπέλα, την οποία φοβάμαι να εμπλέξω άδικα».

«Είσαι ομοφυλόφιλος»

Στην ταινία παρουσιάζονται αρκετές επιστολές της Μοντεαλέγκρε, που υποδηλώνουν ότι γνώριζε τη σεξουαλική προτίμηση του συζύγου της και, σε κάποιο βαθμό, την αποδεχόταν. «Είμαι πρόθυμη να σε αποδεχτώ όπως είσαι, χωρίς να θυσιάσω τον εαυτό μου στο βωμό του L.B.», έγραψε σε μια επιστολή που παρουσιάζεται στο ντοκιμαντέρ.

«Είσαι ομοφυλόφιλος και ίσως να μην αλλάξεις ποτέ. Δεν παραδέχεσαι την πιθανότητα μιας διπλής ζωής» συνεχίζει, «αλλά αν ολόκληρο το νευρικό σου σύστημα εξαρτάται από ένα συγκεκριμένο σεξουαλικό πρότυπο, τι μπορείς να κάνεις;

»Δεν είσαι ο εαυτός σου, και αυτό δημιουργεί οδυνηρά εμπόδια και εντάσεις και για τους δυο μας. Ας δούμε τι θα συμβεί αν είσαι ελεύθερος να κάνεις ό,τι θέλεις χωρίς ενοχές ή εξομολογήσεις».

Σε ηλικία 25 ετών

Ο Μπερνστάιν και ο Κόπλαντ γνωρίστηκαν το 1937, στα 37α γενέθλια του Κόπλαντ, και διατήρησαν μια στενή σχέση για το υπόλοιπο της ζωής τους. Και οι δύο άνδρες πέθαναν το 1990, με διαφορά περίπου έξι εβδομάδων (ο Μπερνστάιν στις 14 Οκτωβρίου σε ηλικία 72 ετών, ο Κόπλαντ στις 2 Δεκεμβρίου σε ηλικία 90 ετών).

Η ταινία «Bernstein’s Wall» καλύπτει επίσης την παιδική ηλικία και τα νεανικά χρόνια του Μπερνστάιν με έναν πατέρα που τον αποδοκίμαζε, την πρώτη του εμφάνιση ως μαέστρος της Φιλαρμονικής της Νέας Υόρκης σε ηλικία 25 ετών (κάτι που τον έκανε τον νεότερο άνθρωπο που το κατάφερε), τον ακτιβισμό του για τα πολιτικά δικαιώματα και κατά του πολέμου, και πολλά άλλα.

Προσωπικές σκέψεις

«Είναι ουσιαστικά ο αφηγητής μας» λέει ο Τιρόλα στις σημειώσεις τύπου, «αλλά αντί να έχει έναν παντογνώστη τόνο, η ταινία δίνει την αίσθηση ότι ο Μπερνστάιν μόλις μπήκε σε ένα μπαρ μετά από μια παράσταση, κάθισε δίπλα σου και μοιράστηκε την ιστορία του και τις πιο προσωπικές του σκέψεις ως έναν τρόπο να διδάξει και να κηρύξει το νόημα της ζωής του».

*Το «Bernstein’s Wall» προβάλλεται τώρα στο Film Forum στη Νέα Υόρκη.

*Με στοιχεία από people.com  | Αρχική Φωτό: Ο Λέοναρντ Μπερνστάιν και η αδερφή του.

Χρηματιστήριο Αθηνών: Το μεγάλο comeback στην ελίτ των διεθνών αγορών

Δυσαρεστημένος ο Τραμπ με την πρόταση του Ιράν αλλά την εξετάζει

Χόλιγουντ: Διάσημοι ηθοποιοί αντιδρούν στη συγχώνευση Paramount – Warner Bros
Αντίσταση 28.04.26

Η συμφωνία ανέμσα σε Paramount και Warner Bros χρειάζεται πλέον μόνο την έγκριση του υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ και των ευρωπαϊκών ρυθμιστικών αρχών ανταγωνισμού για να προχωρήσει

O Πέτερ Μαγιάρ θα παρευρεθεί σε πρεμιέρα ντοκιμαντέρ για την άνοδο του
Σκάνδαλο στο σκάνδαλο 27.04.26

O Πέτερ Μαγιάρ, νυν πρωθυπουργός της Ουγγαρίας και άλλοτε πιστός αξιωματούχος της κυβέρνησης του ακροδεξιού Βίκτορ Όρμπαν, θα παρευρεθεί στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Ριβιέρας.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Βασανιστήριο 27.04.26

Πιο αργά κι από την επανάληψη - Ο νέος Τζέιμς Μποντ δεν θα βγει στις σκοτεινές αίθουσες πριν το 2028

Χωρίς να έχουν βγει τον ηθοποιό που θα αντικαταστήσει τον Ντάνιελ Κρεγκ και χωρίς τελικό σενάριο, ο Τζέιμς Μποντ δεν πρόκειται να επιστρέψει πριν την άνοιξη του 2028

Φροίξος Φυντανίδης
Αφρικανικό ντεκόρ 27.04.26

Μια ματιά στο οικογενειακό άλμπουμ των «αυτοεξόριστων» Μαύρων Πανθήρων στην Αλγερία

Το οικογενειακό άλμπουμ της Κάθλιν και του Έλντριτζ Κλίβερ απεικονίζει την ιδανική εικόνα της οικογενειακής ζωής, αποτυπώνοντας την ένταση μεταξύ ηρεμίας και κίνησης, καθώς αντιμετώπιζαν την εξορία μαζί με τα παιδιά τους.

Έφη Αλεβίζου
Άλλος με τη βάρκα μας; 27.04.26

«Είναι θεραπευτικό» - Ο Άλαν Κάμινγκ επιστρέφει ως Nightcrawler για τη Marvel και τους Avengers μετά από 23 χρόνια

Ο επιτυχημένος Σκωτσέζος ηθοποιός Άλαν Κάμινγκ, επιστρέφει στον κόσμο των υπερηρώων μετά από 23 χρόνια. Αυτή τη φορά για το Avengers: Doomsday

Φροίξος Φυντανίδης
Πολύ καλή tv 25.04.26

Μετά το Baby Reindeer - Είναι το Half Man το τηλεοπτικό γεγονός της χρονιάς; - «Ωμή ανατομία μιας αρρενωπότητας σε κρίση»

Ο πολυβραβευμένος Ρίτσαρντ Γκαντ του Baby Reindeer, επιστρέφει στην τηλεόραση με το Half Man, ένα αφόρητα σκληρό δράμα για τη βία του να είσαι άνδρας

Λουκάς Καρνής
Πιπίλες και OnlyFans; 25.04.26

Euphoria: «Άκρως επικίνδυνες» οι σκηνές με «σεξουαλικοποιημένα βρέφη» — προειδοποιούν ειδικοί

Στο επίκεντρο έντονης κριτικής βρίσκεται το Euphoria, καθώς ειδικοί προειδοποιούν ότι αμφιλεγόμενες σκηνές ενδέχεται να κανονικοποιούν επικίνδυνες πρακτικές και να θολώνουν κρίσιμα όρια

Ευγενία Κοτρώτσιου
Language 28.04.26

Η ελληνική γλώσσα στο διάβα του χρόνου: Το ειδικό λεξιλόγιο της φιλοσοφίας (Μέρος ΙΕ’)

Ήδη από τη γέννηση του ανθρώπου και τα πρώτα χρόνια της παιδικής του ηλικίας, ενόσω η ψυχή του είναι άγραφος πίνακας, σχηματίζονται «έννοιες» που ονομάζονται «προλήψεις»

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Πολιτική 28.04.26

Επίθεση ΠΑΣΟΚ σε Γεωργιάδη για υποκλοπές: Ποιος μπορεί να πάρει στα σοβαρά αυτόν τον πολιτικό κωλοτούμπα

Με αφορμή ανάρτηση του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη, το ΠΑΣΟΚ περνά στην αντεπίθεση σημειώνοντας με νόημα «ποια αξιοπιστία έχει ένα πολιτικό πρόσωπο που επιχαίρει επειδή τίθεται στο αρχείο μια υπόθεση που τον αφορά ως θύμα»

Editorial 28.04.26

Δουλειά της δικαιοσύνης δεν είναι να συγκαλύπτει την παρανομία και να προσφέρει ατιμωρησία σε μια κυβέρνηση που εγκληματεί

Η απόφαση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κ. Τζαβέλλα να μην ανασύρει από το αρχείο την υπόθεση των υποκλοπών αποτελεί σοβαρή θεσμική εκτροπή και βαρύ πλήγμα στο κράτος δικαίου

Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Woman 28.04.26

Ισόβια στον ηθοποιό Nathan Chases His Horse του «Χορεύοντας με τους λύκους» για σεξουαλικές επιθέσεις

Ο Νέιθαν Λι, γνωστός ως Nathan Chasing His Horse, καταδικάστηκε σε ισόβια για κακοποίηση γυναικών και ανήλικων, εκμεταλλευόμενος τη θέση του ως «πνευματικός ηγέτης»

Ευγενία Κοτρώτσιου
Εχει ξεκινήσει 28.04.26

Το El Niño επιστρέφει ισχυρό και θεαματικό εν μέσω κλιματικής κρίσης – Επηρεάζεται η Ελλάδα;

To in προδημοσιεύει την ανάλυση του ΜΕΤΕΟ για το πιο σημαντικό παγκόσμιο καιρικό φαινόμενο - Θα ξεπεράσει το επεισόδιο του 2015;- 6 ερωταπαντήσεις για την εξέλιξη του φαινομένου El Niño το 2026 – Μιλά στο in ο διευθυντής ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, Κώστας Λαγουβάρδος

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Ελλάδα 28.04.26

Νεκρή βρέθηκε 74χρονη στις τουαλέτες του Πολιτιστικού Κέντρου στο Άργος Ορεστικού

Οταν οι οικείοι της διαπίστωσαν πως η 74χρονη δεν είχε επιστρέψει στο σπίτι ενημέρωσαν το τοπικό Αστυνομικό τμήμα για την εξαφάνιση της. Μετά από ολονύχτιες έρευνες, βρέθηκε νεκρή στις τουαλέτες του Πολιτικού Κέντρου στο Άργος Ορεστικού

Ρευστό σκηνικό 28.04.26 Upd: 08:43

«Δυσαρεστημένος ο Τραμπ» με την πρόταση του Ιράν αλλά την εξετάζει – Το Ισραήλ βομβαρδίζει τον νότιο Λίβανο

Ο Τραμπ εμφανίζεται δυσαρεστημένος με την ιρανική πρόταση, επειδή δεν αφορούσε το πυρηνικό πρόγραμμα ωστόσο την εξετάζει - Ο Αραγτσί συναντήθηκε με τον Πούτιν και δήλωσε ότι η Τεχεράνη εξετάζει το αίτημα των ΗΠΑ για επανέναρξη των συνομιλιών - Όλες οι εξελίξεις στο in

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

