Τροχαίο ατύχημα συνέβη λίγο πριν τις 4 τα ξημερώματα της Τρίτης στην οδό Περίδου στα Χανιά.

Ένας οδηγός κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες προσέκρουσε πάνω σε σταθμεύμενα ΙΧ αυτοκίνητα.

Βίντεο την στιγμή του τροχαίου

Όπως φαίνεται και στο βίντεο το ΙΧ αυτοκίνητο το οποίο οδηγούσε ένας νεαρός άνδρας ερχόταν από την οδό Αναπαύσεως όταν κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, ο οδηγός φαίνεται να έχασε τον έλεγχο του οχήματος και κατέληξε πάνω σε ένα μπλε όχημα το οποίο ήταν σταθμευμένο στο σημείο.

Από την σφοδρότητα της σύγκρουσης προκλήθηκαν σοβαρές υλικές ζημιές σε τρία σταθμευμένα αυτοκίνητα.

Στο σημείο κλήθηκε και η τροχαία ενώ σύμφωνα με πληροφορίες φέρεται να έγινε αλκοοτέστ στο οδηγό του οχήματος, ο οποίος δεν βρισκόταν υπό την επηρεία μέθης.

Δείτε το βίντεο: