weather-icon 22o
Stream
Σημαντική είδηση:
28.04.2026 | 09:23
Ντελαπάρισε φορτηγό στη Βουλιαγμένη - Δείτε βίντεο
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Λαμπρίνα Μπαρμπετάκη, Πρόεδρος PIF: «Ζητάμε την επιβράβευση της καινοτομίας, όχι μόνο την πρόσβαση!»
Τα Νέα της Αγοράς 28 Απριλίου 2026, 11:26

Το PhARMA Innovation Forum στο Delphi Economic Forum 2026: Η καινοτομία στην υγεία προϋποθέτει πρόσβαση, βιωσιμότητα και κοινή ευθύνη

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Μακροζωία: Δεν είναι τα γονίδιά μας, είναι οι συνήθειές μας

Spotlight

Η φαρμακευτική καινοτομία και κυρίως η δυνατότητα του συστήματος υγείας να τη μεταφράσει σε πραγματική πρόσβαση και αξία για τους ασθενείς βρέθηκαν στο επίκεντρο του Delphi Economic Forum 2026, με το PhARMA Innovation Forum (PIF) να συμμετέχει ενεργά στο πάνελ με τίτλο «Public-Private Collaboration in Healthcare: Redefining sustainability of access to innovation.»

Εκπρόσωποι της πολιτείας και της φαρμακοβιομηχανίας, μεταξύ των οποίων ο Υπουργός Υγείας, κ. Άδωνις Γεωργιάδης, η κα. Λαμπρίνα Μπαρμπετάκη, Πρόεδρος PIF, Πρόεδρος & Διευθύνουσα Σύμβουλος της AbbVie Ελλάδας, Κύπρου & Μάλτας, η κα. Calie Sharman, Γενική Διευθύντρια της Ipsen για την Ελλάδα, Κύπρο, Μάλτα & Ισραήλ, ο κ. Γιώργος Ορθόπουλος, Commercial Country Lead της Amgen Ελλάδας και ο κ. Σπύρος Φιλιώτης, Ταμίας PIF, Αντιπρόεδρος & Γενικός Διευθυντής Φαρμασέρβ–Λίλλυ ΑΕΒΕ με τον Γιώργο Σακκά  στον συντονισμό,  υπογράμμισαν και ανέδειξαν πως η καινοτομία στην υγεία δεν εξαντλείται στην επιστημονική ανακάλυψη, αλλά ολοκληρώνεται μόνο όταν μετατρέπεται σε πραγματικό όφελος για τον ασθενή και την κοινωνία.

Η κα. Λαμπρίνα Μπαρμπετάκη, Πρόεδρος PIF και Πρόεδρος & Διευθύνουσα Σύμβουλος της AbbVie Ελλάδας, Κύπρου & Μάλτας, θέτοντας το πλαίσιο της συζήτησης, υπογράμμισε ότι οι ανάγκες των ασθενών για καινοτόμες θεραπείες αυξάνονται διαρκώς, την ώρα που η υφιστάμενη φαρμακευτική πολιτική δεν ευνοεί τη διαμόρφωση αποτελεσματικών λύσεων με στόχο τη βελτίωση της πρόσβασης. Παράλληλα, σημείωσε ότι, μέσα στις ταχύτατες διεθνείς εξελίξεις στον τομέα, η Ελλάδα δεν έχει περιθώριο περαιτέρω καθυστέρησης στη θέσπιση μιας συνεκτικής και βιώσιμης φαρμακευτικής πολιτικής και οφείλει να κινηθεί άμεσα, δηλώνοντας: «Ζητάμε την άμεση λήψη μέτρων που θα επιταχύνουν την πρόσβαση των ασθενών σε θεραπείες που είναι αναγκαίες. Η θέσπιση ενός πλαισίου φαρμακευτικής πολιτικής που θα επιβραβεύει την καινοτομία είναι σήμερα πιο κρίσιμη από ποτέ.»

(από αριστερά): Σπύρος Φιλιώτης, Ταμίας PIF, Αντιπρόεδρος & Γενικός Διευθυντής Φαρμασέρβ–Λίλλυ ΑΕΒΕ, Γιώργος Ορθόπουλος, Commercial Country Lead της Amgen Ελλάδας, Calie Sharman, Γενική Διευθύντρια της Ipsen για την Ελλάδα, Κύπρο, Μάλτα & Ισραήλ, Λαμπρίνα Μπαρμπετάκη, Πρόεδρος PIF, Διευθύνουσα Σύμβουλος και Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου (ΔΣ) της AbbVie Φαρμακευτικής Ελλάδας, Κύπρου & Μάλτας, Άδωνις Γεωργιάδης, Υπουργός Υγείας, Γιώργος Σακκάς, Δημοσιογράφος Υγείας στο Βήμα

Η κα. Calie Sharman, Γενική Διευθύντρια της Ipsen για την Ελλάδα, Κύπρο, Μάλτα & Ισραήλ, τόνισε ότι η καινοτομία δεν κατανέμεται ισότιμα και απαιτεί ευελιξία στην αξιολόγηση και αποζημίωση, ειδικά σε σπάνια νοσήματα με υψηλή ανάγκη και περιορισμένα δεδομένα. «Η βιωσιμότητα των συστημάτων επιτυγχάνεται με μακροπρόθεσμο σχεδιασμό, συνεργασία και αξιοποίηση της καινοτομίας προς όφελος των ασθενών και όχι με βραχυπρόθεσμες παρεμβάσεις.»

Ο κ. Γιώργος Ορθόπουλος, Commercial Country Lead της Amgen Ελλάδας αναφερόμενος στα ορφανά νοσήματα, επεσήμανε το χάσμα που δημιουργείται όταν το σύστημα δεν ανταποκρίνεται στην αξία της καινοτομίας. «Η πρόσβαση στις νέες θεραπείες πρέπει να αντιμετωπίζεται ως δείκτης ποιότητας και ανθεκτικότητας ενός συστήματος υγείας. Όταν καθυστερεί η πρόσβαση, χάνεται πολύτιμος χρόνος για τους ασθενείς και για τη χώρα.»

Ο κ. Σπύρος Φιλιώτης, Ταμίας PIF, Αντιπρόεδρος & Γενικός Διευθυντής Φαρμασέρβ–Λίλλυ ΑΕΒΕ εστιάζοντας στα μεταβολικά νοσήματα, ανέδειξε τον ρόλο της καινοτομίας ως παράγοντα βιωσιμότητας του ίδιου του συστήματος υγείας. «Η επόμενη ημέρα απαιτεί ένα περιβάλλον σταθερότητας και εμπιστοσύνης, όπου η πολιτεία και οι φορείς της αγοράς θα συνδιαμορφώνουν λύσεις με κοινό στόχο τη δημόσια υγεία και την ανάπτυξη.»

Το PhARMA Innovation Forum επαναβεβαίωσε τη δέσμευσή του να συμβάλει εποικοδομητικά στον δημόσιο διάλογο, προωθώντας πολιτικές που ενισχύουν την πρόσβαση, τη βιωσιμότητα και τη θέση της Ελλάδας ως χώρας φιλικής προς την καινοτομία.

Μάθετε περισσότερα για τις δράσεις και την αποστολή του PIF:

Linkedin

www.pifgreece.gr

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Standard & Poor's: Στο 1,7% κατεβάζει τον πήχη της ανάπτυξης της Ελλάδας

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Μακροζωία: Δεν είναι τα γονίδιά μας, είναι οι συνήθειές μας

Κόσμος
Τραμπ: Αν θέλουν να μιλήσουν, υπάρχει το τηλέφωνο – Το Ιράν δίνει διέξοδο για την επανέναρξη των συνομιλιών

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Τα Νέα της Αγοράς
Η Ιουλία Τσέτη στο Delphi Forum XI: «Η βιωσιμότητα είναι συνέχεια και συνέπεια – Οι εργαζόμενοι σύμμαχοί μας»
Τα Νέα της Αγοράς 27.04.26

Η βιωσιμότητα ως πυρήνας της επιχειρηματικής στρατηγικής και επένδυση στον άνθρωπο βρέθηκε στο επίκεντρο της τοποθέτησης της Ιουλίας Τσέτη στο Delphi Economic Forum XI

Σύνταξη
Interamerican στο Delphi Economic Forum XI: Προτείνοντας λύσεις για τις μεγάλες προκλήσεις της εποχής μας
Τα Νέα της Αγοράς 27.04.26

Ο Όμιλος Interamerican στήριξε τον θεσμό ως Gold Sponsor, δίνοντας και φέτος δυναμικό «παρών» με τοποθετήσεις που διευρύνουν τον διάλογο γύρω από την ανθεκτικότητα, τη βιωσιμότητα και την καινοτομία.

Σύνταξη
Η Nova αναδεικνύει τον ρόλο των τηλεπικοινωνιών ως καταλύτη ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητας στο 11o Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών
Τα Νέα της Αγοράς 27.04.26

Οι τηλεπικοινωνίες αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της ψηφιακής οικονομίας και βασικό μοχλό ανάπτυξης για τις ελληνικές επιχειρήσεις

Σύνταξη
Τελικός Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, ΠΑΟΚ-ΟΦΗ, με Ενισχυμένες Αποδόσεις και αμέτρητες αγορές στην Betsson
Τα Νέα της Αγοράς 25.04.26

Ο τελικός του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson γίνεται σήμερα (25/04, 20:30) και το Πανθεσσαλικό Στάδιο ετοιμάζεται να φιλοξενήσει μια βραδιά γεμάτη ένταση, ρυθμό και δυνατές ποδοσφαιρικές στιγμές. ΠΑΟΚ και ΟΦΗ μπαίνουν στο γήπεδο με κοινό στόχο την κατάκτηση του τροπαίου

Σύνταξη
Ένας αιώνας σε κίνηση: Η Shell στην Ελλάδα μέσα από τη ματιά του Βασίλη Κεκάτου
Τα Νέα της Αγοράς 24.04.26

Ένας αιώνας Shell στην Ελλάδα μέσα από μια ταινία. Μια συνεργασία που ξεκίνησε από μια στιγμή. Από μια επιθυμία του βραβευμένου δημιουργού Βασίλη Κεκάτου όπως την εξέφρασε αυθόρμητα μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα

Σύνταξη
Betsson: Ο τελικός του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, ΠΑΟΚ-ΟΦΗ, έρχεται με σούπερ αποδόσεις και κορυφαίες αγορές
Τα Νέα της Αγοράς 24.04.26

Όλα δείχνουν ότι ο αυριανός τελικός έχει όλα τα στοιχεία για να προσφέρει ένταση, ρυθμό και δυνατές στιγμές, σε ένα παιχνίδι που θα κριθεί στις λεπτομέρειες. Σε ένα γήπεδο με τον κόσμο και των δύο ομάδων και τον ΠΑΟΚ και τον ΟΦΗ να παλεύουν για την κούπα του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson

Σύνταξη
Lidl House Athens: Ένας κόμβος σύμπραξης που μετατρέπει το φαγητό από ατομική ανάγκη σε συλλογική εμπειρία
Τα Νέα της Αγοράς 24.04.26

Ενα ζωντανό σημείο αναφοράς για τη γαστρονομία, τη βιωσιμότητα, την εκπαίδευση και τον πολιτισμό, ένας χώρος όπου η γνώση για το φαγητό γίνεται βίωμα.

Σύνταξη
Γκολ με τον Παντελή: Special επεισόδιο για τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson
Τα Νέα της Αγοράς 23.04.26

Το «Γκολ με τον Παντελή» με τον Παντελή Διαμαντόπουλο, το τηλεπαιχνίδι της Betsson, επιστρέφει με ένα special επεισόδιο αφιερωμένο στον μεγάλο τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον ΟΦΗ, ένα παιχνίδι που κρίθηκε στις λεπτομέρειες και στον… ξαφνικό θάνατο

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Πηγές της Περιφέρειας υποστηρίζουν ότι υπάρχει πρόθεση τα Προσφυγικά να επιστραφούν ως χώροι κοινωνικής κατοικίας
Αυτοδιοίκηση 28.04.26

Πληροφορίες θέλουν την Περιφέρεια Αττικής να ξεκαθαρίζει ότι δεν υφίσταται κανένα σενάριο κατεδάφισης, εγκατάλειψης ή εμπορευματοποίησης των προσφυγικών.

Σύνταξη
Υποκλοπές: Η δεύτερη αρχειοθέτηση και οι επόμενες κινήσεις των πρωταγωνιστών – Κλειδί η δίκη στο Εφετείο και οι νέες μηνύσεις που… ψήνονται
Ελλάδα 28.04.26

Παρά τα νέα στοιχεία που προέκυψαν στη διάρκεια της πολύμηνης αποδεικτικής διαδικασίας για την υπόθεση των υποκλοπών, για μια ακόμα φορά κρίθηκε ότι η δικογραφία πρέπει να παραμείνει εκεί, στο αρχείο της Εισαγγελίας

Μίνα Μουστάκα
Πέρασαν 33 χρόνια από τον σοκαριστικό τραυματισμό του Μπόμπαν Γιάνκοβιτς (vids)
Μπάσκετ 28.04.26

Ήταν 28 Απριλίου του 1993 όταν η καριέρα και -όπως δυστυχώς αποδείχθηκε- η ζωή του μυθικού Μπόμπαν Γιάνκοβιτς, θα έμεναν για πάντα στη βάση της μπασκέτας του κλειστού της Νέας Σμύρνης.

Άκης Στρατόπουλος
Κρίση χωρίς προηγούμενο στη Φενέρμπαχτσε
Ποδόσφαιρο 28.04.26

Η βαριά ήττα της Φενέρμπαχτσε από τη Γαλατασαράι πυροδότησε ντόμινο εξελίξεων – Το αγωνιστικό «κενό» του Ασένσιο, οι ευθύνες της διοίκησης και η επόμενη μέρα του συλλόγου

Γιώργος Μαζιάς
Δίκη Τεμπών: Μήνυση κατά Κυρανάκη και νομική κίνηση κατά Καραμανλή προανήγγειλε κατηγορούμενος
Ελλάδα 28.04.26 Upd: 12:21

Το ελληνικό δημόσιο δήλωσε υποστήριξη της κατηγορίας απέναντι στον Δημήτρη Νικολάου - Τι είπε ο συνήγορός του, Θέμης Σοφός, στη δίκη για τα Τέμπη

Πάνος Τσίκαλας
Ποιες θεωρούνται οι πρώτες «κλεισμένες» μεταγραφές της Euroleague: Ο ΜακΙντάιρ, ο Πίτερς και οι τρεις κινήσεις της Μπαρτσελόνα
Euroleague 28.04.26

Ποιοι είναι οι πρώτοι παίκτες της Euroleague που έχουν ήδη συμφωνήσει για το καλοκαίρι, σύμφωνα με όσα αναφέρουν στο εξωτερικό – Από τον Μίλερ-ΜακΙντάιρ μέχρι τον Πίτερς και τον Μάικ Τζέιμς που φεύγει από τη Μονακό.

Γιώργος Πανταζόγλου
Ο 89χρονος αφού πυροβόλησε και τραυμάτισε υπάλληλο στον ΕΦΚΑ πήγε στο Ειρηνοδικείο στη Λουκάρεως και πυροβόλησε άλλα 4 άτομα – Άφησε σημειώματα
Ελλάδα 28.04.26

Ο 89χρρονος δράστης τραυμάτισε συνολικά πέντε άτομα στα δύο περιστατικά σε ΕΦΚΑ και Ειρηνοδικείο. Ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψη του ρακοσυλλέκτη που σκόρπισε τον τρόμο

Σύνταξη
Συναγερμός στον Κεραμεικό: 89χρονος πυροβόλησε με καραμπίνα μέσα στον ΕΦΚΑ – Tραυματίστηκε υπάλληλος στο πόδι
Ελλάδα 28.04.26 Upd: 11:09

Ένας ηλικιωμένος άνδρας εισέβαλλε με καραμπίνα μέσα στο κτίριο του ΕΦΚΑ στον Κεραμεικό και άρχισε να πυροβολεί. Ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψή του

Σύνταξη
ΝΒΑ: «Καθάρισαν» οι Θάντερ, επιβίωσαν οι Νάγκετς
Μπάσκετ 28.04.26

Τα play offs του ΝΒΑ συνεχίζονται, με τους πρωταθλητές Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ να «σκουπίζουν» 4-0 τους Σανς και να προκρίνονται στους ημιτελικούς της Δύσης, την ώρα που οι Νάγκετς του Νίκολα Γιόκιτς μείωναν σε 3-2 τη σειρά με τους Τίμπεργουλβς.

Άκης Στρατόπουλος
Ανακατεύοντας την τράπουλα στην Κεντροαριστερά: Τι αλλάζει με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα
Πολιτική 28.04.26

Η επικείμενη ανακοίνωση του κόμματος υπό τον Αλέξη Τσίπρα αλλάζει τα δεδομένα στην Κεντροαριστερά. Οι επιθέσεις που έχουν ξεκινήσει και ποιοι απειλούνται πραγματικά.

Δημήτρης Τερζής
Τσουκαλάς: Πλέον και οι βουλευτές της ΝΔ ομολογούν πως ο «επιτελικός» αυταρχισμός Μητσοτάκη απειλεί τη δημοκρατία
Πολιτική 28.04.26

«Όταν οι ίδιοι οι βουλευτές της πλειοψηφίας εγείρουν ζητήματα λειτουργίας της δημοκρατίας, όλοι αντιλαμβάνονται πως το κράτος δικαίου και η διάκριση των εξουσιών βρίσκονται σε κίνδυνο» τονίζει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς με φόντο την επιστολή των πέντε βουλευτών της ΝΔ

Σύνταξη
Δεν ξανάγινε: Ρεκόρ 30ετίας στην αντικυβερνητική βία στις ΗΠΑ
Το μοτίβο 28.04.26

Το περιστατικό στο Δείπνο των Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου, που φέρεται να διαπράχθηκε από έναν 31χρονο απόφοιτο του Caltech, έχει επαναφέρει την προσοχή στην αυξανόμενη αντικυβερνητική βία.

Σύνταξη
Αυστραλία: Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή έχει «δυσανάλογο αντίκτυπο» για την περιοχή Ασίας-Ειρηνικού, λέει η ΥΠΕΞ
Κόσμος 28.04.26

Τη δήλωση αυτή έκανε η Γουόνγκ κατά τη διάρκεια επίσκεψης στο Τόκιο λίγες μέρες πριν από το ταξίδι της πρωθυπουργού της Ιαπωνίας Σανάε Τακαΐτσι στην Αυστραλία και το Βιετνάμ από την 1η έως τις 5 Μαΐου.

Σύνταξη
Δίκη Τεμπών: «Θα ζητήσουμε αποβολή του Δημοσίου από την υποστήριξη της κατηγορίας», είπε συνήγορος – Σε εξέλιξη η διαδικασία
Ελλάδα 28.04.26 Upd: 11:15

Οι συνήγοροι των κατηγορουμένων διατυπώνουν τις αντιρρήσεις τους. Ο συνήγορος θυμάτων των Τεμπών Μανώλης Βονικάκης, τόνισε πως θα ζητήσει την αποβολή του ελληνικού δημοσίου από την υποστήριξη της κατηγορίας

Αποστολή: Πάνος Τσίκαλας, Φωτογραφίες - βίντεο: Δημήτρης Μιχαλάκης
Αντάρτικο πέντε βουλευτών της ΝΔ με δημόσια παρέμβαση – Κατά Μαξίμου και επιτελικού κράτους 
Πολιτική 28.04.26

Βαραίνει το κλίμα μεταξύ Μαξίμου και κοινοβουλευτικής ομάδας με πέντε βουλευτές να βγαίνουν ανοιχτά εναντίον του επιτελικού κράτους Μητσοτάκη. Με κοινό άρθρο τους στα «ΝΕΑ» ζητούν αλλαγή μοντέλου διακυβέρνησης, στηλιτεύοντας την υπερσυγκέντρωση εξουσίας σε κλειστούς πυρήνες, θέτοντας ζήτημα θεσμικής ανισορροπίας και υποβάθμισης των εκλεγμένων βουλευτών.

Ελένη Στεργίου
Must Read
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Cookies