Λαμπρίνα Μπαρμπετάκη, Πρόεδρος PIF: «Ζητάμε την επιβράβευση της καινοτομίας, όχι μόνο την πρόσβαση!»

Η φαρμακευτική καινοτομία και κυρίως η δυνατότητα του συστήματος υγείας να τη μεταφράσει σε πραγματική πρόσβαση και αξία για τους ασθενείς βρέθηκαν στο επίκεντρο του Delphi Economic Forum 2026, με το PhARMA Innovation Forum (PIF) να συμμετέχει ενεργά στο πάνελ με τίτλο «Public-Private Collaboration in Healthcare: Redefining sustainability of access to innovation.»

Εκπρόσωποι της πολιτείας και της φαρμακοβιομηχανίας, μεταξύ των οποίων ο Υπουργός Υγείας, κ. Άδωνις Γεωργιάδης, η κα. Λαμπρίνα Μπαρμπετάκη, Πρόεδρος PIF, Πρόεδρος & Διευθύνουσα Σύμβουλος της AbbVie Ελλάδας, Κύπρου & Μάλτας, η κα. Calie Sharman, Γενική Διευθύντρια της Ipsen για την Ελλάδα, Κύπρο, Μάλτα & Ισραήλ, ο κ. Γιώργος Ορθόπουλος, Commercial Country Lead της Amgen Ελλάδας και ο κ. Σπύρος Φιλιώτης, Ταμίας PIF, Αντιπρόεδρος & Γενικός Διευθυντής Φαρμασέρβ–Λίλλυ ΑΕΒΕ με τον Γιώργο Σακκά στον συντονισμό, υπογράμμισαν και ανέδειξαν πως η καινοτομία στην υγεία δεν εξαντλείται στην επιστημονική ανακάλυψη, αλλά ολοκληρώνεται μόνο όταν μετατρέπεται σε πραγματικό όφελος για τον ασθενή και την κοινωνία.

Η κα. Λαμπρίνα Μπαρμπετάκη, Πρόεδρος PIF και Πρόεδρος & Διευθύνουσα Σύμβουλος της AbbVie Ελλάδας, Κύπρου & Μάλτας, θέτοντας το πλαίσιο της συζήτησης, υπογράμμισε ότι οι ανάγκες των ασθενών για καινοτόμες θεραπείες αυξάνονται διαρκώς, την ώρα που η υφιστάμενη φαρμακευτική πολιτική δεν ευνοεί τη διαμόρφωση αποτελεσματικών λύσεων με στόχο τη βελτίωση της πρόσβασης. Παράλληλα, σημείωσε ότι, μέσα στις ταχύτατες διεθνείς εξελίξεις στον τομέα, η Ελλάδα δεν έχει περιθώριο περαιτέρω καθυστέρησης στη θέσπιση μιας συνεκτικής και βιώσιμης φαρμακευτικής πολιτικής και οφείλει να κινηθεί άμεσα, δηλώνοντας: «Ζητάμε την άμεση λήψη μέτρων που θα επιταχύνουν την πρόσβαση των ασθενών σε θεραπείες που είναι αναγκαίες. Η θέσπιση ενός πλαισίου φαρμακευτικής πολιτικής που θα επιβραβεύει την καινοτομία είναι σήμερα πιο κρίσιμη από ποτέ.»

Η κα. Calie Sharman, Γενική Διευθύντρια της Ipsen για την Ελλάδα, Κύπρο, Μάλτα & Ισραήλ, τόνισε ότι η καινοτομία δεν κατανέμεται ισότιμα και απαιτεί ευελιξία στην αξιολόγηση και αποζημίωση, ειδικά σε σπάνια νοσήματα με υψηλή ανάγκη και περιορισμένα δεδομένα. «Η βιωσιμότητα των συστημάτων επιτυγχάνεται με μακροπρόθεσμο σχεδιασμό, συνεργασία και αξιοποίηση της καινοτομίας προς όφελος των ασθενών και όχι με βραχυπρόθεσμες παρεμβάσεις.»

Ο κ. Γιώργος Ορθόπουλος, Commercial Country Lead της Amgen Ελλάδας αναφερόμενος στα ορφανά νοσήματα, επεσήμανε το χάσμα που δημιουργείται όταν το σύστημα δεν ανταποκρίνεται στην αξία της καινοτομίας. «Η πρόσβαση στις νέες θεραπείες πρέπει να αντιμετωπίζεται ως δείκτης ποιότητας και ανθεκτικότητας ενός συστήματος υγείας. Όταν καθυστερεί η πρόσβαση, χάνεται πολύτιμος χρόνος για τους ασθενείς και για τη χώρα.»

Ο κ. Σπύρος Φιλιώτης, Ταμίας PIF, Αντιπρόεδρος & Γενικός Διευθυντής Φαρμασέρβ–Λίλλυ ΑΕΒΕ εστιάζοντας στα μεταβολικά νοσήματα, ανέδειξε τον ρόλο της καινοτομίας ως παράγοντα βιωσιμότητας του ίδιου του συστήματος υγείας. «Η επόμενη ημέρα απαιτεί ένα περιβάλλον σταθερότητας και εμπιστοσύνης, όπου η πολιτεία και οι φορείς της αγοράς θα συνδιαμορφώνουν λύσεις με κοινό στόχο τη δημόσια υγεία και την ανάπτυξη.»

Το PhARMA Innovation Forum επαναβεβαίωσε τη δέσμευσή του να συμβάλει εποικοδομητικά στον δημόσιο διάλογο, προωθώντας πολιτικές που ενισχύουν την πρόσβαση, τη βιωσιμότητα και τη θέση της Ελλάδας ως χώρας φιλικής προς την καινοτομία.

