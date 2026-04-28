28.04.2026 | 09:23
Ντελαπάρισε φορτηγό στη Βουλιαγμένη - Δείτε βίντεο
Γιώργος Γιαννόπουλος: Η μιζέρια είναι στη φύση του Έλληνα
TV 28 Απριλίου 2026, 10:45

Γιώργος Γιαννόπουλος: Η μιζέρια είναι στη φύση του Έλληνα

«Γεννιόμαστε και… εγωιστές, γεννιόμαστε καλοί, γεννιόμαστε κακοί», είπε μεταξύ άλλων ο Γιώργος Γιαννόπουλος σε πρόσφατη συνέντευξή του

Μακροζωία: Δεν είναι τα γονίδιά μας, είναι οι συνήθειές μας

Ο Γιώργος Γιαννόπουλος βρέθηκε καλεσμένος στο The 2Night Show το βράδυ της Δευτέρας 27 Απριλίου, όπου μίλησε στον Γρηγόρη Αρναούτογλου για τη ζωή και τη δουλειά του.

Μέσα από μια σειρά χαρακτηριστικών τοποθετήσεων, στάθηκε ιδιαίτερα στην έννοια της «εργασίας», την οποία διαχωρίζει από τη λέξη «δουλειά», ενώ παράλληλα ανέδειξε τη σημασία του να αντιμετωπίζει κανείς τη ζωή με θετική ματιά. Από την ανθρώπινη φύση μέχρι τη δύναμη της αγάπης και την ανάγκη να εκτιμάμε το «θαύμα» της ύπαρξης, ο Γιώργος Γιαννόπουλος ξεδίπλωσε έναν προσωπικό τρόπο σκέψης που συνδυάζει απλότητα, εμπειρία και μια βαθιά ανάγκη για ουσία.

Όλα όσα δήλωσε ο Γιώργος Γιαννόπουλος

«Δεν είμαι μίζερος. Θέλω να είμαι ελεύθερος! Μίλησα για την ελευθερία, γι’ αυτό σε πήγα λίγο παραπέρα. Θέλω να κοιτάζω πάντα τη ζωή με χαμόγελο κι από το ποτήρι αυτό το κλασικό που λέμε, το μισογεμάτο, κι όχι το μισοάδειο. Μικρός ήμουν λίγο… στριτζοκατάσταση, ας πούμε. Όσο μεγαλώνω, τα επεξεργάζομαι τα πράγματα και η δουλειά που κάνω, δεν θα την πω ‘δουλειά’… εργασία. Και μάλιστα έχω προτείνει σε ένα κανάλι που έχω στο YouTube, το Petsokoma Official, να βγάλουμε από το λεξιλόγιό μας τη λέξη ‘δουλειά’ και να καθιερώσουμε τη λέξη ‘εργασία’», ανέφερε αρχικά ο Γιώργος Γιαννόπουλος.

«Ο πλανήτης όλος εργάζεται! Ο ήλιος ρίχνει βόμβες κάθε μέρα για να μας φωτίζει, η γη γυρίζει… όλα εργάζονται. Η μέλισσα πάει στον ανθό να πάρει γύρη για να βγάλει το μέλι. Είναι στη φύση να εργάζεται ο άνθρωπος. Όμως, οι περισσότεροι πιστεύουν ότι κάτι μας χρωστάει η ζωή. Όχι, εμείς της χρωστάμε της ζωής! Αυτό το θαύμα, λοιπόν, έτσι το λέω και χαρακτηριστικά στις σχολές που κάνω μάθημα στα παιδιά… από το μαύρο της μήτρας στο μαύρο της αβύσσου, πρέπει να το χαρούμε αυτό το θαύμα», πρόσθεσε ο ηθοποιός.

Ενώ συνέχισε: «Αυτή η μιζέρια είναι στη φύση του ανθρώπου και του Έλληνα περισσότερο. Αλλά ο άνθρωπος, ως έλλογο ον, επειδή ξέρει την ουτοπία του, ότι θα φύγει μια μέρα. Έχει εγωισμούς, έχει ζήλιες. Εγώ πιστεύω ότι δεν γεννιόμαστε μόνο με διαφορετικά εξωτερικά χαρακτηριστικά, κοντός, ψηλός, κ.λπ.

»Γεννιόμαστε και… εγωιστές, γεννιόμαστε καλοί, γεννιόμαστε κακοί. Εγώ γεννήθηκα καλός άνθρωπος. Δεν με ενδιαφέρει τι θα πουν για εμένα Έχω φτάσει σε σημείο πια να χαίρομαι αυτά που λέω και δεν υπολογίζω τι θα πει ο καθένας. Όσο μεγαλώνουμε, ωριμάζουμε. Πήζει το μυαλό. Οπότε είμαι σ’ αυτή τη διαδικασία. Τονίζω αυτό που θέλω.

»Παρατηρώ καμιά φορά όταν είμαι στον δρόμο, στο χωριό, ή που πάω διακοπές… Περνάει μια χελώνα, και θα κατέβω να της κάνω τη στροφή για να μην την πατήσουνε. Γεννήθηκα άνθρωπος. Να δώσω αγάπη! Έχω πάρει πολλή αγάπη και δεν ξέρω πού να τη διοχετεύσω! Ξέρεις, με περηφάνια το λέω αυτό το πράγμα».

Ελληνική οικονομία: Και τώρα ΔΕΘ – Τι σχεδιάζει η κυβέρνηση

Ελληνική οικονομία: Και τώρα ΔΕΘ – Τι σχεδιάζει η κυβέρνηση

Μακροζωία: Δεν είναι τα γονίδιά μας, είναι οι συνήθειές μας

Μακροζωία: Δεν είναι τα γονίδιά μας, είναι οι συνήθειές μας

Κόσμος
Αναφορές ότι δεξαμενόπλοιο LNG διέσχισε τα Στενά του Ορμούζ

Αναφορές ότι δεξαμενόπλοιο LNG διέσχισε τα Στενά του Ορμούζ

Η Ρίτα Γουίλσον εκ βαθέων: Η Ελληνίδα μαμά, ο καρκίνος, τα 38 χρόνια γάμου κι ένα κεσεδάκι γιαούρτι
Η Ρίτα Γουίλσον εκ βαθέων: Η Ελληνίδα μαμά, ο καρκίνος, τα 38 χρόνια γάμου κι ένα κεσεδάκι γιαούρτι

Η Ρίτα Γουίλσον μιλάει στον Guardian για την καριέρα της ως έφηβο μοντέλο, τα γυρίσματα της ταινίας «Γάμος αλά ελληνικά» και το μυστικό μιας μακροχρόνιας αγάπης.

Έφη Αλεβίζου
ΝΒΑ: «Καθάρισαν» οι Θάντερ, επιβίωσαν οι Νάγκετς
Μπάσκετ 28.04.26

ΝΒΑ: «Καθάρισαν» οι Θάντερ, επιβίωσαν οι Νάγκετς

Τα play offs του ΝΒΑ συνεχίζονται, με τους πρωταθλητές Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ να «σκουπίζουν» 4-0 τους Σανς και να προκρίνονται στους ημιτελικούς της Δύσης, την ώρα που οι Νάγκετς του Νίκολα Γιόκιτς μείωναν σε 3-2 τη σειρά με τους Τίμπεργουλβς.

Άκης Στρατόπουλος
Ανακατεύοντας την τράπουλα στην Κεντροαριστερά: Τι αλλάζει με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα
Πολιτική 28.04.26

Ανακατεύοντας την τράπουλα στην Κεντροαριστερά: Τι αλλάζει με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα

Η επικείμενη ανακοίνωση του κόμματος υπό τον Αλέξη Τσίπρα αλλάζει τα δεδομένα στην Κεντροαριστερά. Οι επιθέσεις που έχουν ξεκινήσει και ποιοι απειλούνται πραγματικά.

Δημήτρης Τερζής
Τσουκαλάς: Πλέον και οι βουλευτές της ΝΔ ομολογούν πως ο «επιτελικός» αυταρχισμός Μητσοτάκη απειλεί τη δημοκρατία
Πολιτική 28.04.26

Τσουκαλάς: Πλέον και οι βουλευτές της ΝΔ ομολογούν πως ο «επιτελικός» αυταρχισμός Μητσοτάκη απειλεί τη δημοκρατία

«Όταν οι ίδιοι οι βουλευτές της πλειοψηφίας εγείρουν ζητήματα λειτουργίας της δημοκρατίας, όλοι αντιλαμβάνονται πως το κράτος δικαίου και η διάκριση των εξουσιών βρίσκονται σε κίνδυνο» τονίζει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς με φόντο την επιστολή των πέντε βουλευτών της ΝΔ

Δεν ξανάγινε: Ρεκόρ 30ετίας στην αντικυβερνητική βία στις ΗΠΑ
Το μοτίβο 28.04.26

Δεν ξανάγινε: Ρεκόρ 30ετίας στην αντικυβερνητική βία στις ΗΠΑ

Το περιστατικό στο Δείπνο των Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου, που φέρεται να διαπράχθηκε από έναν 31χρονο απόφοιτο του Caltech, έχει επαναφέρει την προσοχή στην αυξανόμενη αντικυβερνητική βία.

Αυστραλία: Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή έχει «δυσανάλογο αντίκτυπο» για την περιοχή Ασίας-Ειρηνικού, λέει η ΥΠΕΞ
Κόσμος 28.04.26

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή έχει «δυσανάλογο αντίκτυπο» για την περιοχή Ασίας-Ειρηνικού, λέει η ΥΠΕΞ της Αυστραλίας

Τη δήλωση αυτή έκανε η Γουόνγκ κατά τη διάρκεια επίσκεψης στο Τόκιο λίγες μέρες πριν από το ταξίδι της πρωθυπουργού της Ιαπωνίας Σανάε Τακαΐτσι στην Αυστραλία και το Βιετνάμ από την 1η έως τις 5 Μαΐου.

Δίκη Τεμπών: «Θα ζητήσουμε αποβολή του Δημοσίου από την υποστήριξη της κατηγορίας», είπε συνήγορος – Σε εξέλιξη η διαδικασία
Ελλάδα 28.04.26 Upd: 11:15

Δίκη Τεμπών: «Θα ζητήσουμε αποβολή του Δημοσίου από την υποστήριξη της κατηγορίας», είπε συνήγορος – Σε εξέλιξη η διαδικασία

Οι συνήγοροι των κατηγορουμένων διατυπώνουν τις αντιρρήσεις τους. Ο συνήγορος θυμάτων των Τεμπών Μανώλης Βονικάκης, τόνισε πως θα ζητήσει την αποβολή του ελληνικού δημοσίου από την υποστήριξη της κατηγορίας

Αποστολή: Πάνος Τσίκαλας, Φωτογραφίες - βίντεο: Δημήτρης Μιχαλάκης
Αντάρτικο πέντε βουλευτών της ΝΔ με δημόσια παρέμβαση – Κατά Μαξίμου και επιτελικού κράτους 
Πολιτική 28.04.26

Αντάρτικο πέντε βουλευτών της ΝΔ με δημόσια παρέμβαση – Κατά Μαξίμου και επιτελικού κράτους 

Βαραίνει το κλίμα μεταξύ Μαξίμου και κοινοβουλευτικής ομάδας με πέντε βουλευτές να βγαίνουν ανοιχτά εναντίον του επιτελικού κράτους Μητσοτάκη. Με κοινό άρθρο τους στα «ΝΕΑ» ζητούν αλλαγή μοντέλου διακυβέρνησης, στηλιτεύοντας την υπερσυγκέντρωση εξουσίας σε κλειστούς πυρήνες, θέτοντας ζήτημα θεσμικής ανισορροπίας και υποβάθμισης των εκλεγμένων βουλευτών.

Ελένη Στεργίου
ΑΔΕΔΥ: Καταδικάζει τη σύλληψη και κράτηση υπαλλήλου – Επιθεωρητή Εργασίας έπειτα από μήνυση της Κωνσταντοπούλου
Ελλάδα 28.04.26

Η ΑΔΕΔΥ καταδικάζει τη σύλληψη και κράτηση υπαλλήλου – Επιθεωρητή Εργασίας έπειτα από μήνυση της Κωνσταντοπούλου

«Το περιστατικό αυτό αποκαλύπτει σε τι βαθμό είναι εκτεθειμένοι οι δημόσιοι υπάλληλοι κατά την άσκηση των καθηκόντων τους» αναφέρει η ΑΔΕΔΥ

Η ελληνική γλώσσα στο διάβα του χρόνου: Το ειδικό λεξιλόγιο της φιλοσοφίας (Μέρος ΙΕ’)
Language 28.04.26

Η ελληνική γλώσσα στο διάβα του χρόνου: Το ειδικό λεξιλόγιο της φιλοσοφίας (Μέρος ΙΕ')

Ήδη από τη γέννηση του ανθρώπου και τα πρώτα χρόνια της παιδικής του ηλικίας, ενόσω η ψυχή του είναι άγραφος πίνακας, σχηματίζονται «έννοιες» που ονομάζονται «προλήψεις»

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
«Απαγορευμένη σεξουαλική επιθυμία» – Οι ιδιωτικές επιστολές του Λέοναρντ Μπερνστάιν και του μέντορά του
«Bernstein’s Wall» 28.04.26

«Απαγορευμένη σεξουαλική επιθυμία» - Οι ιδιωτικές επιστολές του Λέοναρντ Μπερνστάιν και του μέντορά του

Το νέο ντοκιμαντέρ «Bernstein's Wall» εξερευνά τη ζωή και την καριέρα του θρυλικού μαέστρου και αναλύει τη στενή φιλία 53 ετών που τον συνέδεε με τον Άαρον Κόπλαντ.

Έφη Αλεβίζου
Επίθεση ΠΑΣΟΚ σε Γεωργιάδη για υποκλοπές: Ποιος μπορεί να πάρει στα σοβαρά αυτόν τον πολιτικό κωλοτούμπα
Πολιτική 28.04.26

Επίθεση ΠΑΣΟΚ σε Γεωργιάδη για υποκλοπές: Ποιος μπορεί να πάρει στα σοβαρά αυτόν τον πολιτικό κωλοτούμπα

Με αφορμή ανάρτηση του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη, το ΠΑΣΟΚ περνά στην αντεπίθεση σημειώνοντας με νόημα «ποια αξιοπιστία έχει ένα πολιτικό πρόσωπο που επιχαίρει επειδή τίθεται στο αρχείο μια υπόθεση που τον αφορά ως θύμα»

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally's Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

