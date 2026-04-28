Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας στην Κοινότητα Αμπελώνα από τον Δήμο Πύργου
Ο Δήμος Πύργου ανακοίνωσε αντιπλημμυρικά έργα σε περιοχές του δήμου που παρουσιάζουν ευαλωτότητα.
Άμεσα ξεκινούν από τη Δημοτική Αρχή Πύργου αντιπλημμυρικά έργα, που θα δώσουν οριστική λύση στα προβλήματα απορροής των υδάτων από έντονες βροχοπτώσεις στις Κοινότητες Αμπελώνα και Λαστεΐκων, καθώς και στην περιοχή του 5ου Νηπιαγωγείου Πύργου, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.
Σκοπός των έργων είναι η ολοκληρωμένη αντιπλημμυρική προστασία των εν λόγω περιοχών, η αποκατάσταση της οδικής ασφάλειας και λειτουργικότητας και η προστασία των παρακείμενων ιδιοκτησιών.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Δήμου Πύργου, «στην Κοινότητα Αμπελώνα προβλέπεται κατασκευή σωληνωτού οχετού όμβριων υδάτων μήκους 105 μέτρων σε δρόμο κοντά στο κέντρο του οικισμού, όπου σε περιόδους βροχοπτώσεων γίνεται αδύνατη η διέλευση, λόγω συγκέντρωσης μεγάλων ποσοτήτων όμβριων υδάτων, τα οποία ακολούθως απορρέουν σε παρακείμενες ιδιοκτησίες, προκαλώντας μεγάλες ζημιές.
Αντίστοιχα, στον Πύργο, στην περιοχή όπου βρίσκονται το 3ο Δημοτικό Σχολείο, το 4ο Γυμνάσιο και στο δρόμο που οδηγεί προς το 5ο Νηπιαγωγείο, θα γίνουν εργασίες διαμόρφωσης κατάλληλων κλίσεων προκειμένου να φεύγουν σωστά τα νερά της βροχής προς τα υπάρχοντα σημεία απορροής, ώστε να αποφεύγονται πλημμύρες. Ανάλογες εργασίες θα γίνουν και στην Κοινότητα Λαστεΐκων, σε δημοτική οδό που παρουσιάζει παρόμοια προβλήματα απορροής υδάτων».
Όπως δήλωσε, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, «ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών, Βασίλης Παναγόπουλος, η μελέτη έγινε με στόχο να υλοποιηθούν ανθεκτικά έργα που να αντιμετωπίζουν οριστικά τα πλημμυρικά προβλήματα στις προαναφερόμενες περιοχές, προς όφελος των δημοτών. Ο Πρόεδρος της Κοινότητας Αμπελώνα, Διονύσιος Σπηλιωτόπουλος, συναντήθηκε με τον Δήμαρχο, Στάθη Καννή, εκφράζοντας την ικανοποίησή του για τη λύση ενός χρόνιου προβλήματος με το έργο που δρομολογείται».
*πηγή φωτογραφίας, Δήμος Πύργου
