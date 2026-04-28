Νεκρή βρέθηκε 74χρονη στις τουαλέτες του Πολιτιστικού Κέντρου στο Άργος Ορεστικού

Νεκρή εντοπίστηκε μία 74χρονη γυναίκα στις τουαλέτες του Πολιτιστικού Κέντρου στο Άργος Ορεστικού μεά τη λήξη εκδήλωσης παραδοσιακών χορών στην οποία είχε παρευρεθεί.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η άτυχη γυναίκα πήγε στο Πολιτιστικό Κέντρο το βράδυ της Κυριακής 26 Απριλίου για να παρακολουθήσει τις εκδηλώσεις τοπικών συλλόγων.

Κάποια στιγμή, η 74χρονη επισκέφθηκε τις τουαλέτες όπου και έχασε τη ζωή της από παθολογικά αίτια.

Ωστόσο, όπως αναφέρει η ΕΡΤ, οι υπεύθυνοι του χώρου, θεωρώντας προφανώς ότι όλοι οι παρευρισκόμενοι είχαν αποχωρήσει, προχώρησαν στο κλείδωμα του κτιρίου χωρίς να πραγματοποιηθεί ο απαραίτητος έλεγχος στις τουαλέτες.

Η τραγική ιστορία αποκαλύφθηκε όταν οι οικείοι της διαπίστωσαν πως η 74χρονη δεν είχε επιστρέψει στο σπίτι και ενημέρωσαν το τοπικό Αστυνομικό τμήμα για την εξαφάνιση της.

Μετά από ολονύκτιες έρευνες των αστυνομικών αρχών, ο τραγικός επίλογος γράφτηκε εντός του Πολιτιστικού Κέντρου Άργους Ορεστικού, όταν οι άνδρες της Ελληνικής Αστυνομίας εισήλθαν στο κτίριο και αναγκάστηκαν να σπάσουν την πόρτα των χώρων υγιεινής που παρέμενε κλειδωμένη.

Στο εσωτερικό βρέθηκε η άτυχη γυναίκα χωρίς τις αισθήσεις της και σε κατάσταση ακαμψίας, γεγονός που μαρτυρά πως ο θάνατός της είχε επέλθει πολλές ώρες νωρίτερα, ενώ παρέμενε εγκλωβισμένη στο σκοτάδι του κλειστού κτιρίου μετά το πέρας των εκδηλώσεων.