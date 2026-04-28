Άγιος Δημήτριος: Στο Ναυτοδικείο Πειραιά σήμερα ο 20χρονος που σκότωσε τον 27χρονο

Στο Ναυτοδικείο Πειραιά προκειμένου να απολογηθεί θα οδηγηθεί σήμερα ο 20χρονος δράστης της δολοφονίας του 27χρονου στον Άγιο Δημήτριο

Υπενθυμίζεται ότι κατηγορούμενοι για υπόθαλψη στην υπόθεση είναι η 20χρονη σύντροφος του δράστη, ένας 21χρονος φίλος του που ήταν μπροστά στη συμπλοκή και ακόμη μία συνομήλικη φίλη. Και οι τρεις βρέθηκαν χθες στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων για να δικαστούν, ωστόσο το δικαστήριο διέκοψε για τις 20 Μαΐου.

Τι υποστηρίζει το περιβάλλον του 20χρονου

Ο παππούς του 20χρονου απέδωσε την ευθύνη στην κοπέλα του θύματος, υποστηρίζοντας ότι του έλεγε πως ο πρώην σύντροφός της την απειλούσε.

«Από την κοπέλα ξεκίνησε το κακό. Αυτή του έλεγε ότι ‘με βαράει, με κάνει’ και ο δικός μας τρελάθηκε, την αγαπούσε, την θέλει καψούρης, όπως θέλεις πες το, και έγινε το κακό. ‘Εμένα’ λέει ‘δεν είναι άνδρας που θα μου φάει τη γυναίκα’ και πήγε να βρεθούνε, να πλακωθούνε και ο δικός μας το λάθος ήταν που πήρε μαζί του το μαχαίρι» υποστήριξε, θέλοντας να δώσει ένα «άλλοθι» στον 20χρονο.

Τι θα ισχυριστεί ο 20χρονος

Ο 20χρονος καθ’ ομολογίαν δολοφόνος, πλέον μετράει αντίστροφα για την απολογία του το πρωί της Τρίτης στον ανακριτή, μετά την προθεσμία που ζήτησε και έλαβε την περασμένη Παρασκευή.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του MEGA αναμένεται να ισχυριστεί πως το θύμα ζήτησε το ραντεβού και πως ο ίδιος είχε πάνω του το μαχαίρι γιατί φοβόταν.

Συγκεκριμένα θα πει: «Το θύμα ζήτησε το ραντεβού. Είχα πάνω μου το μαχαίρι επειδή φοβόμουν. Θόλωσα πάνω στον τσακωμό και τον μαχαίρωσα. Δεν νοίκιασα όχημα για να πάω στη συνάντηση με τον 27χρονο».