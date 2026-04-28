Σάμος: Στάχτη 20 στρέμματα μετά από φωτιά στη δυτική πλευρά του νησιού
Η φωτιά εκδηλώθηκε στο Λιμνιώνα Μαραθόκαμπου και στην περιοχή έπνεαν ισχυροί άνεμοι
Στάχτη έγιναν 20 στρέμματα στη Σάμο, μετά από φωτιά που ξέσπασε χθες Δευτέρα τη νύχτα, στον Λιμνιώνα Μαραθοκάμπου στη δυτική πλευρά του νησιού.
Η φωτιά εκδηλώθηκε κοντά σε ξενοδοχειακές μονάδες.
Η άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων απέτρεψε τα χειρότερα, παρά τους ισχυρούς ανέμους που έπνεαν στην περιοχή και καθιστούσαν την κατάσβεση ιδιαίτερα δύσκολη από τα πρώτα λεπτά.
Στην επιχείρηση, σύμφωνα με τοπικά μέσα, συμμετείχαν συνολικά 12 οχήματα της Πυροσβεστικής και 7 εθελοντικά, ενώ καθοριστική ήταν η συμβολή ομάδας της ΕΜΟΔΕ.
Το έργο της προανάκρισης για τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη από το αρμόδιο τμήμα της Υπηρεσίας.
Πηγή κεντρικής φωτό: Samos 24
