Δεν ξανάγινε: Ρεκόρ 30ετίας στην αντικυβερνητική βία στις ΗΠΑ

Φαίνεται πως επί ημερών δεύτερης προεδρίας Ντόναλντ Τραμπ, οι ΗΠΑ βιώνουν μια περίοδο με όλο και περισσότερα επεισόδια που συνδέονται με αντικυβερνητική βία, καθώς και σχέδια επιθέσεων κατά της κυβέρνησης από το 1994, σύμφωνα με το Κέντρο Στρατηγικών και Διεθνών Σπουδών.

Για πρώτη φορά εδώ και 20 χρόνια, προέρχονται σε μεγαλύτερο αριθμό από «εξτρεμιστές της αριστεράς παρά της δεξιάς», σύμφωνα με τα στοιχεία του Κέντρου, στα οποία παραπέμπει δημοσίευμα της The Wall Street Journal. Από τις 20 επιθέσεις και σχέδια που καταγράφηκαν το 2025, το κέντρο κατηγοριοποίησε τις 10 ως προερχόμενες από την άκρα αριστερά και τις οκτώ από την άκρα δεξιά.

Υπενθυμίζεται ότι το Σάββατο 26 Απριλίου, ένας ένοπλος όρμησε σε σημείο ελέγχου ασφαλείας στο Δείπνο των Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου. Πολλοί αξιωματούχοι της κυβέρνησης ήταν παρόντες, συμπεριλαμβανομένων του Προέδρου Τραμπ, του Αντιπροέδρου JD Vance, του Διευθυντή του FBI Kash Patel και αρκετών μελών του υπουργικού συμβουλίου. Όλοι απομακρύνθηκαν γρήγορα από πράκτορες της Μυστικής Υπηρεσίας.

Η βία από την άκρα δεξιά έχει επίσης αυξηθεί. Μια Δημοκρατική πολιτειακή βουλευτής και ο σύζυγός της σκοτώθηκαν στη Μινεσότα τον περασμένο Ιούνιο. Ένας αστυνομικός σκοτώθηκε τον Αύγουστο, όταν ένας άνδρας που είχε επικρίνει το εμβόλιο κατά της Covid-19 πυροβόλησε 500 φορές έξω από τα κεντρικά των Κέντρων Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων.

Συνολικά, τρία άτομα σκοτώθηκαν το 2025 σε επιθέσεις που χαρακτηρίστηκαν ως ακροδεξιές, ενώ ένα πέθανε μετά από επίθεση που κατατάχθηκε στην άκρα αριστερά. Η κατηγοριοποίηση των εξτρεμιστικών επιθέσεων είναι ασαφής διαδικασία. Τα δεδομένα του CSIS ταξινομούν τις επιθέσεις με βάση τις πολιτικές τάσεις όπου είναι δυνατόν, βασιζόμενα σε δικαστικά έγγραφα και δημοσιογραφικές αναφορές της εποχής.

Οι δράστες συχνά δεν εντάσσονται σε σαφείς κατηγορίες. Ορισμένες επιθέσεις εναντίον πολιτικών προσώπων στις ΗΠΑ, όπως εκείνη κατά του Δημοκρατικού κυβερνήτη της Πενσυλβάνια Josh Shapiro, του οποίου η κατοικία πυρπολήθηκε τον περασμένο Απρίλιο, φέρεται να είχαν κίνητρα που σχετίζονται με γεγονότα στο εξωτερικό.

Η αστυνομία της Ουάσιγκτον αναφέρει ότι ο φερόμενος δράστης το βράδυ του Σαββάτου έφερε καραμπίνα, πιστόλι και πολλαπλά μαχαίρια. Όπως αναφέρει η The Wall Street Journal, αυτό ταιριάζει με ένα μοτίβο: τα πυροβόλα όπλα χρησιμοποιούνται ολοένα και περισσότερο για την εκτέλεση σχεδίων και επιθέσεων, σύμφωνα με τα δεδομένα.

Ωστόσο, το όπλο που προτιμήθηκε πέρυσι ήταν η μολότοφ. Αυτός ο αυτοσχέδιος εμπρηστικός μηχανισμός (σύμβολο επαναστατικής πολιτικής) εμφανίστηκε σε τουλάχιστον επτά επιθέσεις ή σχέδια, συμπεριλαμβανομένης εκείνης κατά της κατοικίας του Shapiro και δύο προσπαθειών επίθεσης σε πράκτορες μετανάστευσης.

Τον περασμένο Ιανουάριο, μια γυναίκα από τη Μασαχουσέτη δήλωσε στην Αστυνομία του Καπιτωλίου ότι σχεδίαζε να ρίξει μολότοφ στα πόδια του τότε υποψήφιου Υπουργού Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ. Σε ένα άλλο περιστατικό, ένας άνδρας έβαλε φωτιά σε ένα ταχυδρομείο στην Καλιφόρνια, με σκοπό «να στείλει ένα μήνυμα προς την κυβέρνηση των ΗΠΑ».