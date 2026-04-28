Ξινές βγήκαν για ένα ζευγάρι Βέλγων και κυρίως τον 5χρονο γιο τους, οι διακοπές τους στην Ελλάδα.

Το ζευγάρι εγκατέλειψε άρον άρον την χώρα μας, όταν το παιδί τους υπέστη σοβαρά εγκαύματα στα πόδια.

Ο 5χρονος πάτησε σε αναμμένα κάρβουνα στην παραλία

Ενώ το ζευγάρι με το παιδάκι του περπατούσαν στην αμμουδιά ξαφνικά τα ουρλιαχτά του παιδιού ξεσήκωσαν τον κόσμο.

Το μικρό παιδί πάτησε αναμμένα κάρβουνα που προφανώς είχε αφήσει παρέα που διανυκτέρευσε στην παραλία.

Αρχικά το παιδί, σύμφωνα με πληροφορίες από το patris.gr μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και στη συνέχεια με ειδική πτήση σε εξειδικευμένο νοσοκομείο εγκαυμάτων στο εξωτερικό.

Κάτοικοι της περιοχής ζητούν από τους πολίτες – τουρίστες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.

Όπως αναφέρουν…

«H παραλία Πρέβελη είναι ένας από τους πιο όμορφους και πολυσύχναστους προορισμούς της Κρήτης, και είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι ακόμη και σε φυσικούς χώρους αναψυχής μπορεί να υπάρχουν κίνδυνοι που δεν είναι πάντα ορατοί.

Παρακαλούμε όλους τους επισκέπτες:

• Να σβήνουν πλήρως τις φωτιές με νερό

• Να μην αφήνουν υπολείμματα κάρβουνων ή στάχτης στην άμμο

• Να ελέγχουν το σημείο πριν αποχωρήσουν

• Να δείχνουν ιδιαίτερη προσοχή όταν βρίσκονται παιδιά στην παραλία

Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μια μικρή πράξη προσοχής μπορεί να αποτρέψει σοβαρά ατυχήματα.

Ας συμβάλουμε όλοι ώστε οι παραλίες μας να παραμείνουν ασφαλείς για κάθε επισκέπτη».