Η προειδοποίηση του Τραμπ προς τον Κάρολο – Αναγνώστης χειλιών αποκαλύπτει τον διάλογο

Ένας αναγνώστης χειλιών αποκάλυψε τι ψιθύρισαν ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και ο Βασιλιάς Κάρολος στις πρώτες στιγμές του ταξιδιού της Βρετανίδας μονάρχη στον Λευκό Οίκο τη Δευτέρα.

Ο Πρόεδρος και η Πρώτη Κυρία Μελάνια Τραμπ χαιρέτησαν τον Βασιλιά Κάρολο και τη Βασίλισσα Καμίλα στο νότιο ξέφωτο του Λευκού Οίκου, όπου οι αρχικές τους ατάκες δεν ακούστηκαν από τις τηλεοπτικές κάμερες που κατέγραψαν τον χαιρετισμό.

Αλλά η Νίκολα Χίκλινγκ, η οποία διαβάζει τα χείλη της, δήλωσε στην Daily Mail ότι ο Πρόεδρος ανέφερε τόσο τους πυροβολισμούς του Σαββάτου στο δείπνο των Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου όσο και ανησυχητικά νέα για τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν κατά τη διάρκεια της σύντομης ανταλλαγής απόψεων.

Ο Λευκός Οίκος δεν απάντησε αμέσως στο αίτημα της Daily Mail για σχολιασμό.

Ολόκληρος ο διάλογος Τραμπ με τον βασιλιά Κάρολο

«Αυτοί οι πυροβολισμοί…» φάνηκε να λέει ο Τραμπ.

«Προτιμώ να μην στέκομαι εδώ για πολύ», φάνηκε να απαντά ο Βασιλιάς. «Νιώθω ότι δεν θα έπρεπε να βρίσκομαι εδώ».

Ο Τραμπ άλλαξε στη συνέχεια θέμα, λέγοντας στον Βασιλιά ότι είχε επικοινωνήσει με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν.

«Λοιπόν, αυτή τη στιγμή μιλάω με τον Πούτιν», είπε ο Τραμπ. «Θέλει πόλεμο».

«Θα το συζητήσουμε αυτό αργότερα», απάντησε ο Βασιλιάς.

Αλλά ο Τραμπ συνέχισε.

«Έχω την αίσθηση… αν έκανε αυτό που είπε, θα εξαλείψει τον πληθυσμό», προειδοποίησε ο Τραμπ.

Ο μονάρχης προσπάθησε ξανά να αλλάξει θέμα.

«Μια άλλη φορά», είπε ο Βασιλιάς Κάρολος.

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος έστρεψε την προσοχή του σε ένα πιο ανάλαφρο θέμα – το έργο του για την αίθουσα χορού του Λευκού Οίκου.

«Μπορείς να δεις ακριβώς από εκεί», είπε. «Ακριβώς μέχρι την αίθουσα χορού. Θα ήθελες να δεις;» ρώτησε τον Βασιλιά Κάρολο.

Ο μονάρχης διακρίνεται να γελάει ελαφρά.

«Είμαι σίγουρος ότι θα μας το δείξεις» απάντησε ο Βασιλιάς.

Ο Τραμπ απάντησε: «Σωστά, έχεις δίκιο».

Τότε ο βασιλιάς ρώτησε πού πήγαιναν.

«Πώς να πάμε;» ρώτησε.

«Πάμε προς τα εδώ», είπε ο Τραμπ, οδηγώντας την ομάδα στον Λευκό Οίκο.

Ο βασιλιάς Κάρολος και η βασίλισσα Καμίλα απόλαυσαν τσάι στην Πράσινη Αίθουσα του Λευκού Οίκου και στη συνέχεια περιηγήθηκαν στο κήπο του Λευκού Οίκου, το οποίο βρίσκεται δίπλα στον Κήπο της Κουζίνας του Λευκού Οίκου, τον οποίο είχε φυτέψει αρχικά η πρώην Πρώτη Κυρία Μισέλ Ομπάμα το 2009.

Το πιο επίσημο πρόγραμμα των Τραμπ με τον Βρετανό μονάρχη θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, με μια μεγαλοπρεπέστερη τελετή υποδοχής στο South Lawn και στη συνέχεια ένα κρατικό δείπνο στην Ανατολική Αίθουσα του Λευκού Οίκου.