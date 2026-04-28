Σημαντική είδηση:
28.04.2026 | 09:23
Ντελαπάρισε φορτηγό στη Βουλιαγμένη - Δείτε βίντεο
Η προειδοποίηση του Τραμπ προς τον Κάρολο – Αναγνώστης χειλιών αποκαλύπτει τον διάλογο
Κόσμος 28 Απριλίου 2026, 10:34

Η προειδοποίηση του Τραμπ προς τον Κάρολο – Αναγνώστης χειλιών αποκαλύπτει τον διάλογο

Οι αρχικές ατάκες Τραμπ και Καρόλου δεν ακούστηκαν από τις τηλεοπτικές κάμερες που κατέγραψαν τον χαιρετισμό

Μακροζωία: Δεν είναι τα γονίδιά μας, είναι οι συνήθειές μας

Μακροζωία: Δεν είναι τα γονίδιά μας, είναι οι συνήθειές μας

Ένας αναγνώστης χειλιών αποκάλυψε τι ψιθύρισαν ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και ο Βασιλιάς Κάρολος στις πρώτες στιγμές του ταξιδιού της Βρετανίδας μονάρχη στον Λευκό Οίκο τη Δευτέρα.

Ο Πρόεδρος και η Πρώτη Κυρία Μελάνια Τραμπ χαιρέτησαν τον Βασιλιά Κάρολο και τη Βασίλισσα Καμίλα στο νότιο ξέφωτο του Λευκού Οίκου, όπου οι αρχικές τους ατάκες δεν ακούστηκαν από τις τηλεοπτικές κάμερες που κατέγραψαν τον χαιρετισμό.

Αλλά η Νίκολα Χίκλινγκ, η οποία διαβάζει τα χείλη της, δήλωσε στην Daily Mail ότι ο Πρόεδρος ανέφερε τόσο τους πυροβολισμούς του Σαββάτου στο δείπνο των Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου όσο και ανησυχητικά νέα για τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν κατά τη διάρκεια της σύντομης ανταλλαγής απόψεων.

Ο Λευκός Οίκος δεν απάντησε αμέσως στο αίτημα της Daily Mail για σχολιασμό.

Ολόκληρος ο διάλογος Τραμπ με τον βασιλιά Κάρολο

«Αυτοί οι πυροβολισμοί…» φάνηκε να λέει ο Τραμπ.

«Προτιμώ να μην στέκομαι εδώ για πολύ», φάνηκε να απαντά ο Βασιλιάς. «Νιώθω ότι δεν θα έπρεπε να βρίσκομαι εδώ».

Ο Τραμπ άλλαξε στη συνέχεια θέμα, λέγοντας στον Βασιλιά ότι είχε επικοινωνήσει με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν.

«Λοιπόν, αυτή τη στιγμή μιλάω με τον Πούτιν», είπε ο Τραμπ. «Θέλει πόλεμο».

Ο Βασιλιάς Κάρολος είπε ότι θα συζητήσουν αυτό το θέμα αργότερα.

«Θα το συζητήσουμε αυτό αργότερα», απάντησε ο Βασιλιάς.

Αλλά ο Τραμπ συνέχισε.

«Έχω την αίσθηση… αν έκανε αυτό που είπε, θα εξαλείψει τον πληθυσμό», προειδοποίησε ο Τραμπ.

Ο μονάρχης προσπάθησε ξανά να αλλάξει θέμα.

«Μια άλλη φορά», είπε ο Βασιλιάς Κάρολος.

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος έστρεψε την προσοχή του σε ένα πιο ανάλαφρο θέμα – το έργο του για την αίθουσα χορού του Λευκού Οίκου.

«Μπορείς να δεις ακριβώς από εκεί», είπε. «Ακριβώς μέχρι την αίθουσα χορού. Θα ήθελες να δεις;» ρώτησε τον Βασιλιά Κάρολο.

Ο μονάρχης διακρίνεται να γελάει ελαφρά.

«Είμαι σίγουρος ότι θα μας το δείξεις» απάντησε ο Βασιλιάς.

Ο Τραμπ απάντησε: «Σωστά, έχεις δίκιο».

Τότε ο βασιλιάς ρώτησε πού πήγαιναν.

«Πώς να πάμε;» ρώτησε.

«Πάμε προς τα εδώ», είπε ο Τραμπ, οδηγώντας την ομάδα στον Λευκό Οίκο.

Ο βασιλιάς Κάρολος και η βασίλισσα Καμίλα απόλαυσαν τσάι στην Πράσινη Αίθουσα του Λευκού Οίκου και στη συνέχεια περιηγήθηκαν στο κήπο του Λευκού Οίκου, το οποίο  βρίσκεται δίπλα στον Κήπο της Κουζίνας του Λευκού Οίκου, τον οποίο είχε φυτέψει αρχικά η πρώην Πρώτη Κυρία Μισέλ Ομπάμα το 2009.

Το πιο επίσημο πρόγραμμα των Τραμπ με τον Βρετανό μονάρχη θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, με μια μεγαλοπρεπέστερη τελετή υποδοχής στο South Lawn και στη συνέχεια ένα κρατικό δείπνο στην Ανατολική Αίθουσα του Λευκού Οίκου.

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Το μεγάλο comeback στην ελίτ των διεθνών αγορών

Vita.gr
Μακροζωία: Δεν είναι τα γονίδιά μας, είναι οι συνήθειές μας

Κόσμος
Δυσαρεστημένος ο Τραμπ με την πρόταση του Ιράν αλλά την εξετάζει

Δεν ξανάγινε: Ρεκόρ 30ετίας στην αντικυβερνητική βία στις ΗΠΑ
Το μοτίβο 28.04.26

Το περιστατικό στο Δείπνο των Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου, που φέρεται να διαπράχθηκε από έναν 31χρονο απόφοιτο του Caltech, έχει επαναφέρει την προσοχή στην αυξανόμενη αντικυβερνητική βία.

Αυστραλία: Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή έχει «δυσανάλογο αντίκτυπο» για την περιοχή Ασίας-Ειρηνικού, λέει η ΥΠΕΞ
Κόσμος 28.04.26

Τη δήλωση αυτή έκανε η Γουόνγκ κατά τη διάρκεια επίσκεψης στο Τόκιο λίγες μέρες πριν από το ταξίδι της πρωθυπουργού της Ιαπωνίας Σανάε Τακαΐτσι στην Αυστραλία και το Βιετνάμ από την 1η έως τις 5 Μαΐου.

Το El Niño επιστρέφει ισχυρό και θεαματικό εν μέσω κλιματικής κρίσης – Επηρεάζεται η Ελλάδα;
Εχει ξεκινήσει 28.04.26

To in προδημοσιεύει την ανάλυση του ΜΕΤΕΟ για το πιο σημαντικό παγκόσμιο καιρικό φαινόμενο - Θα ξεπεράσει το επεισόδιο του 2015;- 6 ερωταπαντήσεις για την εξέλιξη του φαινομένου El Niño το 2026 – Μιλά στο in ο διευθυντής ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, Κώστας Λαγουβάρδος

«Δυσαρεστημένος ο Τραμπ» με την πρόταση του Ιράν αλλά την εξετάζει – Το Ισραήλ βομβαρδίζει τον νότιο Λίβανο
Ρευστό σκηνικό 28.04.26 Upd: 10:16

Ο Τραμπ εμφανίζεται δυσαρεστημένος με την ιρανική πρόταση, επειδή δεν αφορούσε το πυρηνικό πρόγραμμα ωστόσο την εξετάζει - Ο Αραγτσί συναντήθηκε με τον Πούτιν και δήλωσε ότι η Τεχεράνη εξετάζει το αίτημα των ΗΠΑ για επανέναρξη των συνομιλιών - Όλες οι εξελίξεις στο in

Το «πείραμα» του Σεν Ντενί – Ένα πολιτικό «εργαστήριο» για την Αριστερά στη Γαλλία
Μεγάλες προσδοκίες 28.04.26

Η ανάδειξη αριστερού δημάρχου με μεταναστευτικό υπόβαθρο στο μεγαλύτερο προάστιο του Παρισιού επαναφέρει ζητήματα όπως η αστυνόμευση, η στεγαστική κρίση και ο ρατσισμός στη δημόσια ατζέντα στη Γαλλία

Τραμπ και Λευκός Οίκος ξανάρχισαν τις σφοδρές επιθέσεις εναντίον πολιτικών αντιπάλων τους
Επιθέσεις 28.04.26

Ο Τραμπ και ο Λευκός Οίκος άρχισαν ξανά τις επιθέσεις εναντίον των πολιτικών αντιπάλων, αφού η ανακωχή τους έπειτα από την ένοπλη επίθεση στη δεξίωση του Σαββάτου δεν κράτησε πάνω από 24 ώρες.

Ινδονησία: Τουλάχιστον 5 νεκροί σε σύγκρουση τρένων – Μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης
Ινδονησία 28.04.26

Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν σε σύγκρουση συρμού μεγάλων αποστάσεων με ακινητοποιημένο συρμό του προαστιακού σιδηροδρόμου κοντά στην Τζακάρτα της Ινδονησίας.

Ιράν: Η σταθερότητα στον Κόλπο προϋποθέτει «αξιόπιστες εγγυήσεις» για την ασφάλειά μας
Ιράν 28.04.26

«Η σταθερότητα και η ασφάλεια με διάρκεια στον Κόλπο» μπορούν να επιτευχθούν «μόνο αν υπάρξει διαρκής και μόνιμος τερματισμός κάθε επίθεσης εναντίον του Ιράν», δηλώνει ο ιρανός πρεσβευτής στον ΟΗΕ.

Η Ουκρανία κατηγορεί το Ισραήλ για παράνομη διακίνηση «κλεμμένων ουκρανικών σιτηρών»
«Κλεμμένα σιτηρά» 28.04.26

Νότα διαμαρτυρίας θα επιδοθεί στον πρεσβευτή του Ισραήλ στο Κίεβο, για διακίνηση «κλεμμένων ουκρανικών σιτηρών» από τη Ρωσία μέσω του λιμανιού της Χάιφας.

Το Ισλαμικό Κράτος ανέλαβε την ευθύνη για τη σφαγή τουλάχιστον 29 κατοίκων στη Νιγηρία
Τουλάχιστον 29 νεκροί 28.04.26

Τουλάχιστον 29 άνθρωποι δολοφονήθηκαν σε ένοπλη επίθεση στην κοινότητα Γκουγιάκου, στη βορειοανατολική Νιγηρία, την ευθύνη για την οποία ανέλαβε το Ισλαμικό Κράτος.

Η Κορίνθιανς ξήλωσε την καρέκλα που κάθονταν ρατσιστής οπαδός που έβρισε τον αντίπαλο τερματοφύλακα
Κόσμος 28.04.26

Ένας οπαδός της Κορίνθιανς καταφέρθηκε με ρατσιστικούς χαρακτηρισμούς εναντίον του τερματοφύλακα της Παλμέιρας, η διοίκηση δεν τον βρήκε και... ξήλωσε την καρέκλα που κάθονταν.

ΝΒΑ: «Καθάρισαν» οι Θάντερ, επιβίωσαν οι Νάγκετς
Μπάσκετ 28.04.26

Τα play offs του ΝΒΑ συνεχίζονται, με τους πρωταθλητές Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ να «σκουπίζουν» 4-0 τους Σανς και να προκρίνονται στους ημιτελικούς της Δύσης, την ώρα που οι Νάγκετς του Νίκολα Γιόκιτς μείωναν σε 3-2 τη σειρά με τους Τίμπεργουλβς.

Ανακατεύοντας την τράπουλα στην Κεντροαριστερά: Τι αλλάζει με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα
Πολιτική 28.04.26

Η επικείμενη ανακοίνωση του κόμματος υπό τον Αλέξη Τσίπρα αλλάζει τα δεδομένα στην Κεντροαριστερά. Οι επιθέσεις που έχουν ξεκινήσει και ποιοι απειλούνται πραγματικά.

Τσουκαλάς: Πλέον και οι βουλευτές της ΝΔ ομολογούν πως ο «επιτελικός» αυταρχισμός Μητσοτάκη απειλεί τη δημοκρατία
Πολιτική 28.04.26

«Όταν οι ίδιοι οι βουλευτές της πλειοψηφίας εγείρουν ζητήματα λειτουργίας της δημοκρατίας, όλοι αντιλαμβάνονται πως το κράτος δικαίου και η διάκριση των εξουσιών βρίσκονται σε κίνδυνο» τονίζει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς με φόντο την επιστολή των πέντε βουλευτών της ΝΔ

Δική Τεμπών: «Θα ζητήσουμε αποβολή του Δημοσίου από την υποστήριξη της κατηγορίας», είπε συνήγορος – Σε εξέλιξη η διαδικασία
Ελλάδα 28.04.26

Οι συνήγοροι των κατηγορουμένων διατυπώνουν τις αντιρρήσεις τους. Ο συνήγορος θυμάτων των Τεμπών Μανώλης Βονικάκης, τόνισε πως θα ζητήσει την αποβολή του ελληνικού δημοσίου από την υποστήριξη της κατηγορίας

Αντάρτικο πέντε βουλευτών της ΝΔ με δημόσια παρέμβαση – Κατά Μαξίμου και επιτελικού κράτους 
Πολιτική 28.04.26

Βαραίνει το κλίμα μεταξύ Μαξίμου και κοινοβουλευτικής ομάδας με πέντε βουλευτές να βγαίνουν ανοιχτά εναντίον του επιτελικού κράτους Μητσοτάκη. Με κοινό άρθρο τους στα «ΝΕΑ» ζητούν αλλαγή μοντέλου διακυβέρνησης, στηλιτεύοντας την υπερσυγκέντρωση εξουσίας σε κλειστούς πυρήνες, θέτοντας ζήτημα θεσμικής ανισορροπίας και υποβάθμισης των εκλεγμένων βουλευτών.

ΑΔΕΔΥ: Καταδικάζει τη σύλληψη και κράτηση υπαλλήλου – Επιθεωρητή Εργασίας έπειτα από μήνυση της Κωνσταντοπούλου
Ελλάδα 28.04.26

«Το περιστατικό αυτό αποκαλύπτει σε τι βαθμό είναι εκτεθειμένοι οι δημόσιοι υπάλληλοι κατά την άσκηση των καθηκόντων τους» αναφέρει η ΑΔΕΔΥ

Η ελληνική γλώσσα στο διάβα του χρόνου: Το ειδικό λεξιλόγιο της φιλοσοφίας (Μέρος ΙΕ’)
Language 28.04.26

Ήδη από τη γέννηση του ανθρώπου και τα πρώτα χρόνια της παιδικής του ηλικίας, ενόσω η ψυχή του είναι άγραφος πίνακας, σχηματίζονται «έννοιες» που ονομάζονται «προλήψεις»

«Απαγορευμένη σεξουαλική επιθυμία» – Οι ιδιωτικές επιστολές του Λέοναρντ Μπερνστάιν και του μέντορά του
«Bernstein’s Wall» 28.04.26

Το νέο ντοκιμαντέρ «Bernstein's Wall» εξερευνά τη ζωή και την καριέρα του θρυλικού μαέστρου και αναλύει τη στενή φιλία 53 ετών που τον συνέδεε με τον Άαρον Κόπλαντ.

Επίθεση ΠΑΣΟΚ σε Γεωργιάδη για υποκλοπές: Ποιος μπορεί να πάρει στα σοβαρά αυτόν τον πολιτικό κωλοτούμπα
Πολιτική 28.04.26

Με αφορμή ανάρτηση του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη, το ΠΑΣΟΚ περνά στην αντεπίθεση σημειώνοντας με νόημα «ποια αξιοπιστία έχει ένα πολιτικό πρόσωπο που επιχαίρει επειδή τίθεται στο αρχείο μια υπόθεση που τον αφορά ως θύμα»

Δουλειά της δικαιοσύνης δεν είναι να συγκαλύπτει την παρανομία και να προσφέρει ατιμωρησία σε μια κυβέρνηση που εγκληματεί
Editorial 28.04.26

Η απόφαση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κ. Τζαβέλλα να μην ανασύρει από το αρχείο την υπόθεση των υποκλοπών αποτελεί σοβαρή θεσμική εκτροπή και βαρύ πλήγμα στο κράτος δικαίου

Ισόβια στον ηθοποιό Nathan Chases His Horse του «Χορεύοντας με τους λύκους» για σεξουαλικές επιθέσεις
Κακοποίηση γυναικών & ανήλικων 28.04.26

Ο Νέιθαν Λι, γνωστός ως Nathan Chasing His Horse, καταδικάστηκε σε ισόβια για κακοποίηση γυναικών και ανήλικων, εκμεταλλευόμενος τη θέση του ως «πνευματικός ηγέτης»

