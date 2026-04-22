Φρεάτια με αισθητήρες για την αποτροπή υπερχείλισης
Δήμος της Αττικής τοποθέτησε αισθητήρες σε επιλεγμένα φρεάτια για να ειδοποιείται σε περίπτωση υπερχείλισης.
Ο Δήμος Γαλατσίου ενημερώνει ότι στο πλαίσιο ευρωπαϊκού προγράμματος, του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, εγκαταστάθηκαν αισθητήρες παρακολούθησης της στάθμης του νερού σε επιλεγμένα φρεάτια του δικτύου απορροής ομβρίων υδάτων κατά μήκος των οδών Τράλλεων και Ιωάννη Φωκά, από το ύψος της Λ. Βεΐκου έως την Ναρκίσσου.
Τα δεδομένα που θα λαμβάνει ο Δήμος
- Στάθμη ομβρίων υδάτων εντός του φρεατίου – υπερχείλιση αυτού – διαφορά στάθμης μεταξύ διαδοχικών φρεατίων.
- Ύπαρξη αντικειμένων και φερτών υλικών (πχ ίλυς) που μπορεί να προκαλέσουν απόφραξη του συνδετήριου αγωγού του φρεατίου.
- Απώλεια καπακιού ή εσχάρας.
