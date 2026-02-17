Ήχησε το 112 στην Αιτωλοακαρνανία – Υπερχείλισε το φράγμα του Στράτου
Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της ΔΕΗ προς την Περιφερειακή αναμένεται προγραμματισμένη απελευθέρωση μεγάλων ποσοτήτων νερού από τα φράγματα του Αχελώου, στο πλαίσιο της διαχείρισης των υδάτινων αποθεμάτων.
Ήχησε το 112 στην Αιτωλοακαρνανία και οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν τις μετακινήσεις στις παραποτάμιες περιοχές του Αχελώου.
Ειδικότερα, το 112 ενεργοποιήθηκε λόγω «ελεγχόμενης υπερχείλισης» του φράγματος του Στράτου, στο Καστράκι Αιτωλοακαρνανίας.
⚠ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣
🆘 Λόγω ελεγχόμενης υπερχείλισης του φράγματος του #Στράτου στο #Καστράκι #Αιτωλοακαρνανίας, αποφύγετε τις μετακινήσεις σε όλες τις παραποτάμιες περιοχές του #Αχελώου
‼ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών.@pyrosvestiki@hellenicpolice
— 112 Greece (@112Greece) February 17, 2026
Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της ΔΕΗ προς την Περιφερειακή αναμένεται προγραμματισμένη απελευθέρωση μεγάλων ποσοτήτων νερού από τα φράγματα του ποταμού Αχελώος, στο πλαίσιο της διαχείρισης των υδάτινων αποθεμάτων.
Η αυξημένη παροχή νερού ενδέχεται να προκαλέσει:
• Άνοδο της στάθμης του ποταμού σε σύντομο χρονικό διάστημα
• Ισχυρά ρεύματα και αυξημένη ροή
• Τοπικές πλημμυρικές επιβαρύνσεις σε χαμηλές και παραποτάμιες περιοχές
• Κινδύνους για αγροτικές δραστηριότητες, κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και υποδομές κοντά στην κοίτη
Οι υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα και συνεργάζονται με την ΔΕΗ καθώς και με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, με στόχο την προστασία της ανθρώπινης ζωής, της περιουσίας των πολιτών και του φυσικού περιβάλλοντος.
Η Περιφερειακή Ενότητα καλεί όλους τους πολίτες να επιδείξουν υπευθυνότητα και αυξημένη προσοχή μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας.
- Στεγαστική κρίση: Η «τέλεια καταιγίδα» στην αγορά ακινήτων – Η «κληρονομιά» της κρίσης και το γηρασμένο κτιριακό απόθεμα
- Ολυμπιακός: Πάνοπλος κόντρα στη Λεβερκούζεν – Η αποστολή (pic)
- Ουκρανία: Ολοκληρώθηκε η πρώτη ημέρα των διήμερων διαπραγματεύσεων – «Πολύ τεταμένη» η ατμόσφαιρα
- Ο Χρήστος Μαυρίκης με το όπλο στο χέρι – Ο καυγάς με τον ενοικιαστή και οι πυροβολισμοί
- Ήχησε το 112 στην Αιτωλοακαρνανία – Υπερχείλισε το φράγμα του Στράτου
- Στη φυλακή 55χρονη για επίμονη παρενόχληση δημοσιογράφου – Της έστελνε δώρα και της ζητούσε να βγουν
- Ολυμπιακός – Μιλάνο 0-3 σετ: Έκανε την προσπάθειά του αλλά, «λύγισε» απέναντι στις ισχυρές Ιταλίδες
- Άνοιξε το σκορ η Γαλατάσαραϊ, ανατροπή με δύο γκολ του Κουπμάινερς για την Γιουβέντους (vids)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις