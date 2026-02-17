Ήχησε το 112 στην Αιτωλοακαρνανία – Υπερχείλισε το φράγμα του Στράτου

Ήχησε το 112 στην Αιτωλοακαρνανία και οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν τις μετακινήσεις στις παραποτάμιες περιοχές του Αχελώου.

Ειδικότερα, το 112 ενεργοποιήθηκε λόγω «ελεγχόμενης υπερχείλισης» του φράγματος του Στράτου, στο Καστράκι Αιτωλοακαρνανίας.

⚠ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣ 🆘 Λόγω ελεγχόμενης υπερχείλισης του φράγματος του #Στράτου στο #Καστράκι #Αιτωλοακαρνανίας, αποφύγετε τις μετακινήσεις σε όλες τις παραποτάμιες περιοχές του #Αχελώου ‼ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών.@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) February 17, 2026

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της ΔΕΗ προς την Περιφερειακή αναμένεται προγραμματισμένη απελευθέρωση μεγάλων ποσοτήτων νερού από τα φράγματα του ποταμού Αχελώος, στο πλαίσιο της διαχείρισης των υδάτινων αποθεμάτων.

Η αυξημένη παροχή νερού ενδέχεται να προκαλέσει:

• Άνοδο της στάθμης του ποταμού σε σύντομο χρονικό διάστημα

• Ισχυρά ρεύματα και αυξημένη ροή

• Τοπικές πλημμυρικές επιβαρύνσεις σε χαμηλές και παραποτάμιες περιοχές

• Κινδύνους για αγροτικές δραστηριότητες, κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και υποδομές κοντά στην κοίτη

Οι υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα και συνεργάζονται με την ΔΕΗ καθώς και με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, με στόχο την προστασία της ανθρώπινης ζωής, της περιουσίας των πολιτών και του φυσικού περιβάλλοντος.

Η Περιφερειακή Ενότητα καλεί όλους τους πολίτες να επιδείξουν υπευθυνότητα και αυξημένη προσοχή μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας.