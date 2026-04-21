Απονομή του Μεταλλίου του Δήμου Αθηναίων στον Πρίγκιπα Αλβέρτο Β΄ του Μονακό
Για την περιβαλλοντική του δράση τιμήθηκε από τον Δήμο Αθηναίων, ο Πρίγκηπας Αλβέρτος Β΄ του Μονακό.
Ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, δήλωσε: «Με ιδιαίτερη τιμή, η Αθήνα υποδέχθηκε την Α.Γ.Υ. τον Πρίγκιπα Αλβέρτο Β΄ του Μονακό, έναν από τους πιο συνεπείς και δραστήριους υπερασπιστές του περιβάλλοντος διεθνώς. Μέσα από το Prince Albert II of Monaco Foundation και πρωτοβουλίες, όπως το Monaco Explorations, έχει συμβάλλει καθοριστικά στην ενίσχυση της επιστημονικής γνώσης, στην προστασία των θαλάσσιων οικοσυστημάτων και στην ανάπτυξη πρωτοβουλιών για την ευαισθητοποίηση των κοινωνιών σε ζητήματα περιβαλλοντικής ευθύνης.
Η επίσκεψη του Πρίγκιπα Αλβέρτου Β’ στο Δημαρχείο της Αθήνας
Ακολούθησαν συνομιλίες των δύο ανδρών στο γραφείο του Δημάρχου, παρουσία επίσημης αντιπροσωπείας, που αποτελείτο από τον Διευθυντή του Γραφείου του Πρίγκιπα Αλβέρτου Β΄, Olivier Wenden, την Υπουργό Εξωτερικών και Διεθνούς Συνεργασίας, Α.Ε. Isabelle Berro-Amadei, τη Σύμβουλο στο Γραφείο του Πρίγκιπα Αλβέρτου Β, Julie Donati Allegra, και τον Επίτιμο Πρόξενο του Μονακό στην Ελλάδα, Δρ. Βασίλειο Γ. Αποστολόπουλο.
Από την πλευρά του Δήμου, το παρών έδωσαν ο Αντιδήμαρχος Οικονομικού Προγραμματισμού, Γεώργιος Γιάνναρος, η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, Δέσποινα Λιμνιωτάκη, ο Σύμβουλος Δημοσίων Σχέσεων και Διεθνούς Συνεργασίας, Παναγιώτης Κόντης, η Πρόεδρος Οργανισμού Πολιτισμού και Νεολαίας, Ρωξάνη Μπέη, η Διευθύντρια Γραφείου Δημάρχου, Μάρω Μπαντέκα και η Διευθύντρια Γραφείου Τύπου, Ανδριάνα Μαγγανιά.
Ο Δήμαρχος Αθηναίων αντάλλαξε δώρα με τον Πρίγκιπα Αλβέρτο Β’ του Μονακό και τον ξενάγησε στους χώρους του Δημαρχείου.
