Σημαντική είδηση:
21.04.2026 | 14:48
Φωτιά σε δασική έκταση στο Λέπρεο Ηλείας – Επιχειρεί ένα αεροσκάφος
Απονομή του Μεταλλίου του Δήμου Αθηναίων στον Πρίγκιπα Αλβέρτο Β΄ του Μονακό
Αυτοδιοίκηση 21 Απριλίου 2026, 15:50

Απονομή του Μεταλλίου του Δήμου Αθηναίων στον Πρίγκιπα Αλβέρτο Β΄ του Μονακό

Για την περιβαλλοντική του δράση τιμήθηκε από τον Δήμο Αθηναίων, ο Πρίγκηπας Αλβέρτος Β΄ του Μονακό.

Το Μετάλλιο του Δήμου Αθηναίων απένειμε ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, στην Α.Γ.Υ. τον Πρίγκιπα Αλβέρτο Β΄ του Μονακό, σε ειδική τελετή, που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 21 Απριλίου, στο Δημαρχείο Αθηνών. Όπως αναφέρει στη σχετική του ανακοίνωση ο Δήμος Αθηναίων, η τιμητική αυτή διάκριση έγινε σε ένδειξη αναγνώρισης της διαχρονικής προσφοράς του στην προστασία του περιβάλλοντος και της ενεργούς συμβολής του στην προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης και της διεθνούς συνεργασίας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, δήλωσε: «Με ιδιαίτερη τιμή, η Αθήνα υποδέχθηκε την Α.Γ.Υ. τον Πρίγκιπα Αλβέρτο Β΄ του Μονακό, έναν από τους πιο συνεπείς και δραστήριους υπερασπιστές του περιβάλλοντος διεθνώς. Μέσα από το Prince Albert II of Monaco Foundation και πρωτοβουλίες, όπως το Monaco Explorations, έχει συμβάλλει καθοριστικά στην ενίσχυση της επιστημονικής γνώσης, στην προστασία των θαλάσσιων οικοσυστημάτων και στην ανάπτυξη πρωτοβουλιών για την ευαισθητοποίηση των κοινωνιών σε ζητήματα περιβαλλοντικής ευθύνης.

Η δέσμευσή του για τη διαφύλαξη της βιωσιμότητας της Μεσογείου αποτυπώνεται και στις επισκέψεις του στο Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Αλοννήσου και Βορείων Σποράδων και στην Ελαφόνησο, όπου υποστήριξε έμπρακτα την προστασία απειλούμενων ειδών, όπως η μεσογειακή φώκια Monachus monachus. Το έργο και το παράδειγμά του επιβεβαιώνουν τη σημασία της συνεργασίας των θεσμών και των πόλεων για την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προκλήσεων. Μέσα από κοινές δράσεις και ανταλλαγή καλών πρακτικών, μπορούμε να οικοδομήσουμε ένα πιο ανθεκτικό και βιώσιμο μέλλον για τις επόμενες γενιές».

Από την πλευρά του, η Α.Γ.Υ., Πρίγκιπας Αλβέρτο Β’ του Μονακό, σύμφωνα με την ανακοίνωση του δήμου Αθηναίων, ανέφερε: «Για να σώσουμε τον κοινό μας πλανήτη, κανείς μας δεν μπορεί να δράσει μόνος του, πόσο μάλλον εναντίον των άλλων. Γι’ αυτό οι αρχές που επινόησε και διέδωσε η Αθήνα για 2.500 χρόνια είναι πολύτιμες. Οφείλουμε να αντλήσουμε από αυτές την πίστη στη λογική και την επιστήμη, την προσήλωση στον διάλογο και τον σεβασμό προς τον νόμο. Αυτά είναι τα μηνύματα που το Πριγκιπάτο του Μονακό προάγει από κοινού μαζί σας, ως μια πόλη-κράτος που θαυμάζει την κληρονομιά της Αθήνας και παραμένει πιστή στις αρχές της. Γι’ αυτό και η τιμή που μου αποδίδετε σήμερα έχει για εμένα ιδιαίτερη σημασία. Επιθυμώ, συνεπώς, να σας ευχαριστήσω ειλικρινά και θερμά».
Η επίσκεψη του Πρίγκιπα Αλβέρτου Β’ στο Δημαρχείο της Αθήνας
Ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, υποδέχθηκε το πρωί στο Δημαρχιακό Μέγαρο την Α.Γ.Υ. Πρίγκιπα Αλβέρτο Β’ του Μονακό.

Ακολούθησαν συνομιλίες των δύο ανδρών στο γραφείο του Δημάρχου, παρουσία επίσημης αντιπροσωπείας, που αποτελείτο από τον Διευθυντή του Γραφείου του Πρίγκιπα Αλβέρτου Β΄, Olivier Wenden, την Υπουργό Εξωτερικών και Διεθνούς Συνεργασίας, Α.Ε. Isabelle Berro-Amadei, τη Σύμβουλο στο Γραφείο του Πρίγκιπα Αλβέρτου Β, Julie Donati Allegra, και τον Επίτιμο Πρόξενο του Μονακό στην Ελλάδα, Δρ. Βασίλειο Γ. Αποστολόπουλο.

Από την πλευρά του Δήμου, το παρών έδωσαν ο Αντιδήμαρχος Οικονομικού Προγραμματισμού, Γεώργιος Γιάνναρος, η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, Δέσποινα Λιμνιωτάκη, ο Σύμβουλος Δημοσίων Σχέσεων και Διεθνούς Συνεργασίας, Παναγιώτης Κόντης, η Πρόεδρος Οργανισμού Πολιτισμού και Νεολαίας, Ρωξάνη Μπέη, η Διευθύντρια Γραφείου Δημάρχου, Μάρω Μπαντέκα και η Διευθύντρια Γραφείου Τύπου, Ανδριάνα Μαγγανιά.

Ο Δήμαρχος Αθηναίων αντάλλαξε δώρα με τον Πρίγκιπα Αλβέρτο Β’ του Μονακό και τον ξενάγησε στους χώρους του Δημαρχείου.

