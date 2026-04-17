Με επιτυχία οι δοκιμαστικές προσδέσεις στο λιμάνι της Τήνου

«Με πλήρη επιτυχία και κατόπιν της σύμφωνης γνώμης του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, την Τετάρτη 15 Απριλίου 2026, πραγματοποιήθηκε η δοκιμαστική πρόσδεση πλοίων στο τμήμα εκείνο του λιμένα Τήνου, όπου ολοκληρώθηκαν πρόσφατα οι εργασίες επισκευής του» αναφέρει σε επίσημη ανακοίνωση του η Δημοτική Αρχή της Τήνου και προσθέτει μεταξύ άλλων:

«Η διαδικασία αυτή επιβεβαίωσε στην πράξη την αρτιότητα των παρεμβάσεων, όπως βεβαιώνεται και από το Λιμεναρχείο Τήνου, καθιστώντας το λιμάνι μας πλήρως λειτουργικό και, πάνω από όλα, ασφαλές.

Η ολοκλήρωση του έργου αυτού δεν θα αποτελεί απλώς μια τεχνική παρέμβαση, αλλά μια κίνηση στρατηγικής σημασίας για το μέλλον της Τήνου. Πρόκειται για ένα έργο που σχεδιάστηκε και μελετήθηκε από το έτος 2020. Το λιμάνι είναι η ζωτική αρτηρία του νησιού μας, η πύλη για την οικονομία, τον τουρισμό και την καθημερινή μας επικοινωνία.

Με τις νέες υποδομές διασφαλίζουμε την απρόσκοπτη διακίνηση επιβατών και οχημάτων, θωρακίζοντας την ανάπτυξη του τόπου μας για τις επόμενες δεκαετίες.

Οι πρόσκαιρες δυσκολίες που προέκυψαν κατά την επιβίβαση και αποβίβαση των πούλμαν τις προηγούμενες ημέρες, σε τμήματα που βρίσκονταν ακόμη υπό διαμόρφωση ανήκουν πλέον οριστικά στο παρελθόν.

Για τη Δημοτική Αρχή, η σημασία ενός έργου κρίνεται από το όφελος προς τον πολίτη και όχι από τους πρόσκαιρους εντυπωσιασμούς. Παραμένουμε προσηλωμένοι στην ευθύνη της υλοποίησης, παραδίδοντας σήμερα ένα έργο αντάξιο των αναγκών της Τήνου».