Από τη σούβλα στο story – Το Πάσχα στην εποχή των social media
Τεχνολογία 11 Απριλίου 2026, 14:52

Από τη σούβλα στο story – Το Πάσχα στην εποχή των social media

Σε αυτό το μεταβατικό τοπίο, τα έθιμα και οι παραδόσεις τις ημέρες των εορτών του Πάσχα δεν χάνονται αλλά επαναπροσδιορίζεται.

Στρες: Αυτό το είδος «κοστίζει» ακριβά στην υγεία μας

Στρες: Αυτό το είδος «κοστίζει» ακριβά στην υγεία μας

Αν το ελληνικό Πάσχα είχε «feed» (ροή περιεχομένου), θα ήταν γεμάτο slow motion αρνιά, aesthetic τσουρέκια και stories με κεριά που τρεμοπαίζουν λίγο πριν το «Χριστός Ανέστη».

Αν είχε και αλγόριθμο, μάλλον θα προωθούσε το πιο «δυνατό» τσούγκρισμα αυγών και το πιο καλοστημένο οικογενειακό τραπέζι. Κάπου ανάμεσα στο βίωμα και την προβολή, η πιο αυθεντική γιορτή της ελληνικής παράδοσης, αποκτά μια δεύτερη υπόσταση αυτή της ψηφιακής αφήγησης. Δεν πρόκειται για αντικατάσταση, αλλά για μια νέα εκδοχή συμμετοχής κυρίως νέων ανθρώπων, όπου το «είμαι εκεί» συνυπάρχει με το «ανεβάζω ότι είμαι εκεί».

Σε αυτό το μεταβατικό τοπίο, τα έθιμα και οι παραδόσεις τις ημέρες των εορτών του Πάσχα δεν χάνονται αλλά επαναπροσδιορίζεται. Άλλοτε με χιούμορ και αυτοσαρκασμό, άλλοτε με την ανάγκη για αποδοχή και άλλοτε με τη σοβαρότητα της πολιτισμικής συνέχειας. Μέσα από τις οπτικές των influencer, της ψυχολογίας και της ελληνικής λαογραφίας, αναδεικνύεται το βασικό ερώτημα της εποχής, ζούμε την παράδοση ή τη σκηνοθετούμε;

Από το έθιμο στο viral όταν η παράδοση γίνεται περιεχόμενο

Στην εποχή της ψηφιακής προβολής, το Πάσχα δεν βιώνεται μόνο καταγράφεται, επιμελείται και διαμοιράζεται. Ο influencer Ευθύμιος Κάλφας μιλώντας στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, αποτυπώνει με χιούμορ αλλά και οξυδέρκεια αυτή τη μετάβαση και σημειώνει πως, «αν το Πάσχα ήταν trend στο TikTok, ξεκάθαρα το τσούγκρισμα αυγών θα γινόταν viral πρώτο. Γιατί είναι το μόνο έθιμο που έχει ξεκάθαρο νικητή και χαμένο. Έχει content, drama και ανταγωνισμό».

Το παραδοσιακό έθιμο όπως εξηγεί, μετατρέπεται σε «παιχνίδι» με κανόνες engagement (σύμπλεξης). Τίτλοι όπως «Πώς να κερδίζεις πάντα στο τσούγκρισμα» ή δηλώσεις τύπου «το αυγό δεν είναι θέμα τύχης, είναι mindset» αποτυπώνουν μια νέα, σχεδόν performance εκδοχή της παράδοσης. Αντίστοιχα, η παρουσίαση του πασχαλινού τραπεζιού ακολουθεί άτυπους «κανόνες» επισημαίνει ο Ευθύμιος και εξηγεί πως, «το ιδανικό είναι μέχρι τέσσερα stories. Ένα για το ‘έφτασα χωριό’, ένα για τη μαγειρίτσα, ένα για το αρνί σε slow motion και ένα για τον περίεργο θείο. Πάνω από τέσσερα, δεν είσαι creator, είσαι το catering».

First Resurrection (Proti Anastasi) at the Russian Church on Filellinon Street, Athens, on Holy Saturday, April 11, 2026 / Πρώτη Ανάσταση στη Ρωσική Εκκλησία της οδού Φιλελλήνων, Αθήνα, το Μεγάλο Σάββατο 11 Απριλίου 2026

Το χιούμορ αποκαλύπτει μια βαθύτερη αλήθεια, η εμπειρία μετατρέπεται σε αφήγηση και η αφήγηση σε προϊόν προς κατανάλωση. «Τα social δεν αλλοιώνουν την παράδοση, απλά τη σκηνοθετούν. Από τη μία, βλέπεις πράγματα που μπορεί να μην ήξερες ποτέ, έθιμα, συνταγές, ιστορίες. Από την άλλη, έχουμε φτάσει σε σημείο να στήνουμε το τραπέζι πιο πολύ για το reel παρά για να φάμε. Δηλαδή, η γιαγιά μου έφτιαχνε τσουρέκια για την οικογένεια. Εμείς τα φτιάχνουμε για να γράψουμε ‘’recipe in bio’’. Δεν είναι πλέον ‘’πάμε να φάμε’’, είναι ‘’περιμένετε να τραβήξω μια φωτογραφία πρώτα’’. Και κάπου εκεί χάνουμε λίγο το γιατί το κάνουμε. Δυστυχώς», παραδέχεται ο Ευθύμιος Κάλφας.

Η ψυχολογία της προβολής – Ταυτότητα, σύγκριση και επιβεβαίωση

Η ψυχολόγος Βάνα Παπακίτσου προσεγγίζει το φαινόμενο από μια πιο επιστημονική σκοπιά, αναδεικνύοντας τις ψυχοκοινωνικές προεκτάσεις της ψηφιακής παρουσίας της παράδοσης. Όπως σημειώνει στο ΑΠΕ, «παραδοσιακές δραστηριότητες δεν αποτελούν πλέον αποκλειστικά βιωματικές εμπειρίες, αλλά μετατρέπονται σε μέσα αυτοπαρουσίασης και κοινωνικής επιβεβαίωσης».

«Τα likes και οι προβολές λειτουργούν ως μηχανισμοί ανταμοιβής, ενισχύοντας τη συμπεριφορά της συνεχούς έκθεσης. Παράλληλα, η παράδοση εντάσσεται ενεργά στη διαμόρφωση της ταυτότητας: Σύμφωνα με τη θεωρία της κοινωνικής ταυτότητας, οι άνθρωποι επιδιώκουν να προσδιορίσουν τον εαυτό τους μέσα από τις ομάδες στις οποίες ανήκουν. Η προβολή παραδοσιακών εθίμων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης λειτουργεί ως ένδειξη πολιτισμικής συνέχειας και κοινωνικής ένταξης, ενώ ταυτόχρονα ενισχύει την εικόνα του ‘’ανήκειν’’. Ωστόσο, αυτή η διαδικασία δεν είναι ουδέτερη, καθώς συχνά συνοδεύεται από επιλεκτική παρουσίαση της πραγματικότητας. Σήμερα, τα άτομα υιοθετούν ρόλους και διαχειρίζονται την εικόνα τους ανάλογα με το κοινωνικό πλαίσιο, ενώ στην προκειμένη περίπτωση, η παράδοση μετατρέπεται σε σκηνή όπου προβάλλεται μια εξιδανικευμένη εκδοχή της», εξηγεί η κ. Παπακίτσου.

Ανάσταση στον Ιερό Ναό Προφήτη Ηλία στην Ροδόπολη Διονύσου, Μεγάλο Σάββατο Απριλίου 2025.
(ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ/EUROKINISSI)

Όπως τονίζει η ίδια, «αυτή η διαδικασία που υιοθετείται, δεν είναι χωρίς κόστος. Η επιλεκτική παρουσίαση της πραγματικότητας δημιουργεί μια εξιδανικευμένη εικόνα, η οποία ενισχύει την κοινωνική σύγκριση. Η συνεχής έκθεση σε ‘τέλειες’ εικόνες μπορεί να οδηγήσει σε άγχος ή αίσθημα ανεπάρκειας. Έτσι, η παράδοση, αντί να αποτελεί μόνο πηγή χαράς, μπορεί να μετατραπεί σε πεδίο αξιολόγησης. Η συμμετοχή στα έθιμα δεν καθοδηγείται πλέον αποκλειστικά από εσωτερικά κίνητρα, αλλά και από την ανάγκη για αναγνώριση».

Παράδοση και τεχνολογία – Εργαλείο ή υποκατάστατο

Η λαογράφος Δρ Αικατερίνη Πολυμέρου – Καμηλάκη μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, τοποθετεί το ζήτημα σε ένα ευρύτερο πολιτισμικό και ιστορικό πλαίσιο. Για εκείνη, τα social media δεν αποτελούν απειλή, αλλά εργαλείο. «Τα κοινωνικά δίκτυα είναι μέσα που ενισχύουν και προβάλλουν τον πολιτισμό, όχι φορείς και δημιουργοί του», διευκρινίζει και υπενθυμίζει ότι, «η αλλοίωση της παράδοσης δεν ξεκίνησε με το Instagram ή το TikTok, αλλά ήδη από την εποχή της τηλεόρασης, η οποία συνέβαλε στην ομογενοποίηση των εθίμων. Η παρουσίαση ψηφιοποιημένων συλλογών και δρωμένων στο παγκόσμιο κοινό είναι εξαιρετικά σημαντική για τη διάσωση της πολιτιστικής κληρονομιάς. Η παρουσίαση π.χ. μέσω διαδικτύου του συνόλου των ψηφιοποιημένων μουσειακών εκθεμάτων ενός μουσείου ή της καταγραφής ενός δρωμένου στο παγκόσμιο κοινό, το οποίο δεν έχει τη δυνατότητα να το επισκεφτεί είναι εξαιρετικά σημαντική».

«Την τελευταία δεκαετία με την γνωστοποίηση της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς (η υπογραφή της Σύμβασης με την UNESCO έχει υπογραφεί από το ΥΠΠΟ το 2006) υπάρχει μια μεγάλη στροφή προς την τοπικότητα (locality) και την προστασία των τοπικών εθίμων, δρωμένων και τεχνικών, διευκρινίζει η λαογράφος και σημειώνει πως, «στην περίπτωση αυτή μέσα από κοινωνικά δίκτυα, όπως το face book (το πιο λαϊκό) για τους μεγαλύτερους σε ηλικία και το Instagram και Tik Tok για τους νεότερους, ενισχύεται η συλλογική εμπειρία και ενδεχομένως των νεότερων, οι οποίοι δαπανούν περισσότερο χρόνο στα μέσα. Εξάλλου η αλυσίδα μετάδοσης του παραδοσιακού πολιτισμού από τους παλαιότερους στους νεότερους έχει προ πολλών δεκαετιών κοπεί. Η εκπαίδευση και τα μέσα επικοινωνίας έχουν υποκαταστήσει αυτή τη συνέχεια»

Ωστόσο, θέτει ένα σαφές όριο, «Τα κοινωνικά δίκτυα δεν μπορούν να υποκαταστήσουν την βιωματική συμμετοχή σε ζωντανά έθιμα που αφορούν την θρησκευτικότητα και την συμμετοχικότητα. Όσο για την εμπορευματοποίηση, αν με τον όρο εννοείτε την συμβολή τους στην τοπική ανάπτυξη μέσω του τουρισμού, θα έλεγα ότι είναι θεμιτή αν γίνεται αξιοποίηση με σεβασμό και σοβαρότητα». Το «σαν» της ψηφιακής εμπειρίας δεν μπορεί να αντικαταστήσει το «είναι».

«Το πέρασμα από την πραγματική ζωή στην εικονική πραγματικότητα και η αλληλεπίδραση με πολιτιστικά αγαθά, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για καταγραφή δρωμένων και τελετουργιών, είναι φυσικό να αποκλείει τη προσωπική επικοινωνία στο πλαίσιο της σύνδεσης με την παράδοση με αποτέλεσμα την “απομάκρυνση” της παραδοσιακής πρακτικής πρόσληψης του πολιτισμού του παρελθόντος από την ιερή, εκπαιδευτική ή αξιολογική σφαίρα. Η περίοδος ιδιαίτερα των ανοιξιάτικων εκδηλώσεων και των θρησκευτικών τελετουργιών του Πάσχα, η κατάνυξη και τα βαθιά ανθρώπινα συναισθήματα των ακολουθιών της Μ. Εβδομάδας, η χαρμολύπη του θείου Πάθους και της Ανάστασης δεν μπορούν να μεταδοθούν μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα και τις οθόνες, παρά μόνον με την βιωματική συμμετοχή», επισημαίνει η Δρ Αικατερίνη Πολυμέρου – Καμηλάκη.

Ανάσταση στον Ιερό ναό Αγίου Κωνσταντίνου στις Νύμφες Κέρκυρας, Μεγάλο Σάββατο 19 Απριλίου 2025.
(ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI)

Ανάμεσα σε δύο κόσμους: Η νέα γενιά και η επανανοηματοδότηση

«Οι νέοι δεν απορρίπτουν την παράδοση τη μεταφράζουν στη δική τους γλώσσα», όπως σημειώνει ο Ευθύμιος Κάλφας. «Οι νέοι δεν απορρίπτουν την παράδοση, την επαναλανσάρουν. Θα πάνε εκκλησία, αλλά θα βγάλουν και story με το κερί σε slow motion. Η διπλή αυτή εμπειρία βιωματική και ψηφιακή, δεν είναι απαραίτητα αντιφατική. Είναι μια νέα μορφή συμμετοχής, όπου το “ζω τη στιγμή” συνυπάρχει με το “τη μοιράζομαι”. Μια πολύ αστεία στιγμή που έχω ζήσει, ήταν όταν προσπαθούσα να κάνω “αυθόρμητο” βίντεο σε πασχαλινό τραπέζι και ακούγονται από πίσω μαλώματα για την πέτσα του αρνιού. Μάχη όμως κανονική», περιγράφει γελώντας.

Παρά τις αλλαγές, η ουσία της παράδοσης παραμένει ανθεκτική. Δεν βρίσκεται στην τελειότητα της εικόνας, αλλά στη ζωντανή εμπειρία. Ο Ευθύμιος Κάλφας το εκφράζει απλά, αλλά ουσιαστικά: «Δεν χρειάζεται να τα ζήσεις τέλεια για να έχουν αξία. Αρκεί να είσαι εκεί. Σε έναν κόσμο όπου η εικόνα κυριαρχεί, η παρουσία γίνεται πράξη αντίστασης. Κάποια στιγμή δεν θα θυμόμαστε τι δημοσιεύσαμε, αλλά ποιος μας έσπασε το αυγό και ποιος μας έβαλε λίγο παραπάνω τσουρέκι», σημειώνει.

Το Πάσχα στην εποχή των social media, δεν χάνει τη σημασία του στην παράδοση και την ταυτότητα του τόπου μας, μετασχηματίζεται από συλλογική εμπειρία, γίνεται ταυτόχρονα και ατομική αφήγηση. Από βίωμα και θύμιση, γίνεται βίωμα που αποτυπώνεται και σε εικόνα. Οι τρεις οπτικές συγκλίνουν σε ένα κοινό σημείο, τα social media είναι εργαλείο. Μπορούν να διατηρήσουν, να προβάλλουν και να επανασυστήσουν την παράδοση, αλλά σίγουρα δεν μπορούν να την αντικαταστήσουν.

Ακίνητα: Έκρηξη τιμών σε Ελλάδα και Ευρώπη [πίνακες]

Ακίνητα: Έκρηξη τιμών σε Ελλάδα και Ευρώπη [πίνακες]

Στρες: Αυτό το είδος «κοστίζει» ακριβά στην υγεία μας

Στρες: Αυτό το είδος «κοστίζει» ακριβά στην υγεία μας

Ολοκληρώθηκαν οι ξεχωριστές συναντήσεις Βανς και Γκαλιμπάφ με τον πρωθυπουργό του Πακιστάν

Ολοκληρώθηκαν οι ξεχωριστές συναντήσεις Βανς και Γκαλιμπάφ με τον πρωθυπουργό του Πακιστάν

Artemis II: Η αποστολή που άλλαξε όσα ξέραμε για τη Σελήνη – Όσα έκρυβε η αθέατη πλευρά της
NASA 11.04.26

Artemis II, η αποστολή που άλλαξε όσα ξέραμε για τη Σελήνη - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες από την προσθαλάσσωση

Έπειτα από σχεδόν 10 ημέρες στο Διάστημα, οι αστροναύτες της αποστολής Artemis II ολοκλήρωσαν με επιτυχία το πρώτο ταξίδι ανθρώπων στη Σελήνη εδώ και πάνω από μισόν αιώνα

Φίλοι εναντίον φίλων – Σπάνιος «εμφύλιος πόλεμος» δίχασε τη μεγαλύτερη ομάδα χιμπατζήδων
Επιστήμες 10.04.26

Φίλοι εναντίον φίλων – Σπάνιος «εμφύλιος πόλεμος» δίχασε τη μεγαλύτερη ομάδα χιμπατζήδων

Οι χιμπατζήδες χωρίστηκαν σε δύο αντίπαλες φράξιες παρά την έλλειψη ανταγωνισμού. Κανείς δεν γνωρίζει γιατί, όμως η διατάραξη των κοινωνικών ρόλων φαίνεται πως έπαιξε ρόλο.

Δεν είναι μόνο η ανεργία: Τα μόνιμα σημάδια της απόλυσης λόγω AI
Τεχνητή Νοημοσύνη 10.04.26

Δεν είναι μόνο η ανεργία: Τα μόνιμα σημάδια της απόλυσης λόγω AI

Οι απολύσεις λόγω AI κοστίζουν περισσότερο από έναν μισθό. Νέα έρευνα αποκαλύπτει τις μακροχρόνιες συνέπειες: από μόνιμα μειωμένα εισοδήματα μέχρι καθυστερήσεις στην απόκτηση σπιτιού και οικογένειας.

Οι περισσότεροι Ευρωπαίοι υποστηρίζουν την απαγόρευση των social media σε ανηλίκους
Κόσμος 10.04.26

Οι περισσότεροι Ευρωπαίοι υποστηρίζουν την απαγόρευση των social media σε ανηλίκους

Οι συμμετέχοντες στην έρευνα «European Pulse» του POLITICO υποστηρίζουν με συντριπτική πλειοψηφία τα μέτρα που αποσκοπούν στο να κρατήσουν τα παιδιά κάτω των 16 ετών μακριά από τα social media

Ηλεκτροκίνηση και στα πλοία; Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής μπαταριών ποντάρει στη μετάβαση
Περιβάλλον 10.04.26

Ηλεκτροκίνηση και στα πλοία; Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής μπαταριών ποντάρει στη μετάβαση

Η κινεζική CATL θέλει να ηλεκτροδοτήσει τους παγκόσμιους ναυτιλιακούς στόλους, αλλά εξακολουθούν να υπάρχουν εμπόδια για την υιοθέτησή της σε μεγάλη κλίμακα

Από τον ενθουσιασμό στην καχυποψία – Πώς και γιατί η Gen Z έφτασε να σαμποτάρει την AI
Έρευνες 10.04.26

Από τον ενθουσιασμό στην καχυποψία - Πώς και γιατί η Gen Z έφτασε να σαμποτάρει την AI

Η Gen Z που υποτίθεται ότι θα ηγούνταν της ψηφιακής επανάστασης, φαίνεται να αντιστέκεται στην AI φρενάροντας μια τεχνολογία που νιώθει ότι σε έναν βαθμό την απειλεί

Ζωή μέχρι τα 100; – Ποιος καθορίζει πραγματικά πόσο θα ζήσουμε;
Επιστημονικές & Τεχνολογικές Ειδήσεις 10.04.26

Ζωή μέχρι τα 100; - Ποιος καθορίζει πραγματικά πόσο θα ζήσουμε;

Μια βαθύτερη κατανόηση των εκατοντάδων μικρών παραλλαγών στα γονίδια που επηρεάζουν τη διάρκεια ζωής θα μπορούσε να προσφέρει στόχους για φάρμακα που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τη γήρανση

Βάρη: Βίντεο ντοκουμέντο από την επεισοδιακή καταδίωξη διαρρηκτών με πυροβολισμούς
Διέφυγαν οι δράστες 11.04.26

Βίντεο ντοκουμέντο από την επεισοδιακή καταδίωξη διαρρηκτών με πυροβολισμούς στη Βάρη

Κατά τη διάρκεια της καταδίωξης, οι δράστες επιχείρησαν να εμβολίσουν τη μηχανή της Αστυνομίας στη συμβολή των οδών 2ας Μεραρχίας και Χαραυγής, στη Βάρη

Συλλυπητήρια από ΕΠΟ, ΠΑΟΚ και Ηρακλή για τον Στέφανο Μπορμπόκη
Ποδόσφαιρο 11.04.26

Συλλυπητήρια από ΕΠΟ, ΠΑΟΚ και Ηρακλή για τον Στέφανο Μπορμπόκη

Το ελληνικό ποδόσφαιρο πενθεί τον χαμό του Στέφανου Μπορμπόκη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 59 ετών, με την ΕΠΟ και τις ΠΑΕ Ηρακλή και ΠΑΟΚ να εκφράζουν τα θερμά τους συλλυπητήρια.

Στην έδρα της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Θράκης ο Δένδιας – «Σας ευχαριστώ για αυτό που κάνετε εκ μέρους της κυβέρνησης και του λαού»
Ξάνθη 11.04.26

Στην έδρα της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Θράκης ο Δένδιας – «Σας ευχαριστώ για αυτό που κάνετε εκ μέρους της κυβέρνησης και του λαού»

«Θέλω με την παρουσία μου κάθε χρόνο σε μία από τις ακριτικές περιοχές της χώρας, να υπογραμμίζω την προσφορά σας προς την ελληνική κοινωνία», τόνισε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, μιλώντας στα στελέχη της ΑΣΔΙΘ στην Ξάνθη

Γεροξεκούτης, παλιάτσος, «απολύεσαι!»: 12 φορές που οι παγκόσμιοι ηγέτες τα έβαλαν ανοιχτά με τον Τραμπ
Go Fun 11.04.26

Γεροξεκούτης, παλιάτσος, «απολύεσαι!»: 12 φορές που οι παγκόσμιοι ηγέτες τα έβαλαν ανοιχτά με τον Τραμπ

Στις δύο θητείες του Τραμπ, ξένοι αξιωματούχοι τον έχουν προσβάλει, τον έχουν τρολάει, έχουν διαφωνήσει μαζί του σε ζωντανή μετάδοση και έχουν πιαστεί από ανοιχτό μικρόφωνο να τον κουτσομπολεύουν

Με λαμπρότητα η τελετή αφής Αγίου Φωτός από τα Ιεροσόλυμα – Το απόγευμα η άφιξή του στην Αθήνα
Ελλάδα 11.04.26

«Δεύτε λάβετε φως» - Με λαμπρότητα η τελετή αφής Αγίου Φωτός από τα Ιεροσόλυμα - Το απόγευμα η άφιξη στην Αθήνα

Το Άγιο Φως θα μεταφέρουν στην Αθήνα ο υφυπουργός Εξωτερικών Γιάννης Λοβέρδος, ο Έξαρχος του Παναγίου Τάφου στην Αθήνα και εκπρόσωπος της Ιεράς Συνόδου

Η κρίση στη Μέση Ανατολή γεννά φόβο στους καταναλωτές στην Ελλάδα – Η στροφή σε νέες καταναλωτικές συνήθειες
Οικονομικές Ειδήσεις 11.04.26

Η κρίση στη Μέση Ανατολή γεννά φόβο στους καταναλωτές στην Ελλάδα – Η στροφή σε νέες καταναλωτικές συνήθειες

Αυξημένα επίπεδα φόβου, άγχους και ανασφάλειας καταγράφονται στους καταναλωτές εξαιτίας του πολέμου στη Μέση Ανατολή, υπερβαίνοντας αντίστοιχους δείκτες που είχαν σημειωθεί κατά τη διάρκεια του πολέμου στην Ουκρανία, σύμφωνα με έρευνα του ΙΕΛΚΑ

Πρώτη Ανάσταση: Κρότοι, δάφνες και βυζαντινές ψαλμωδίες – Το τελετουργικό και τα έθιμα
Κατάνυξη 11.04.26

Κρότοι, δάφνες και βυζαντινές ψαλμωδίες - Το τελετουργικό και τα έθιμα της Πρώτης Ανάστασης

Η Ελλάδα γιόρτασε από άκρου εις άκρον το προανάκρουσμα της μεγάλης νύχτας της Αναστάσεως με ιδιαίτερες εκδηλώσεις και έθιμα - Η πρώτη Ανάσταση «σήμανε» στον Ιερό Ναό των Ξένων στην Κέρκυρα

LIVE: Άρσεναλ – Μπόρνμουθ
Ποδόσφαιρο 11.04.26

LIVE: Άρσεναλ – Μπόρνμουθ

LIVE: Άρσεναλ – Μπόρνμουθ. Παρακολουθήστε live την εξέλιξη της αναμέτρησης Άρσεναλ – Μπόρνμουθ για την 32η αγωνιστική της Premier League.

Σαμπαντέλ – Ολυμπιακός 12-17: Σπουδαία νίκη και προβάδισμα πρόκρισης στο Final-4 για τις «ερυθρόλευκες»
Άλλα Αθλήματα 11.04.26

Σαμπαντέλ – Ολυμπιακός 12-17: Σπουδαία νίκη και προβάδισμα πρόκρισης στο Final-4 για τις «ερυθρόλευκες»

Ο Ολυμπιακός πραγματοποίησε τεράστια εμφάνιση και νίκησε 17-12 τη Σαμπαντέλ στον πρώτο μεταξύ τους αγώνα για τα προημιτελικά του Champions League και πήρε προβάδισμα πρόκρισης στο Final Four της διοργάνωσης.

Κατασχέθηκαν πάνω από 2.000 κροτίδες και φωτοβολίδες στη Σαλαμίνα – Πέντε συλλήψεις
Ελλάδα 11.04.26

Κατασχέθηκαν πάνω από 2.000 κροτίδες και φωτοβολίδες στη Σαλαμίνα – Πέντε συλλήψεις

Ειδικότερα, αστυνομικοί της Ο.Π.Κ.Ε. και του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων εντόπισαν, χθες το μεσημέρι, ύποπτο όχημα με τρεις επιβαίνοντες στη Σαλαμίνα και το κάλεσαν σε έλεγχο.

Σερβία: Τα εκρηκτικά που βρέθηκαν στον αγωγό ίσως αποτελούν «ρωσική εμπλοκή», σύμφωνα με εμπειρογνώμονα
Balkan Stream 11.04.26

Σερβία: Τα εκρηκτικά που βρέθηκαν στον αγωγό ίσως αποτελούν «ρωσική εμπλοκή», σύμφωνα με εμπειρογνώμονα

Πρώην Ουκρανός υποστράτηγος υποστηρίζει ότι τα 4 κιλά εκρηκτικών που βρέθηκαν στη Σερβία αποτελούσαν απόπειρα επηρεασμού των εκλογών της Ουγγαρίας από τη Ρωσία

Η μοναξιά δεν συμφέρει τις ΗΠΑ – Τρεις λόγοι που οι Αμερικανοί θα παραμείνουν στο NATO
Σκληρή βαθμολογία 11.04.26

Η μοναξιά δεν συμφέρει τις ΗΠΑ – Τρεις λόγοι που οι Αμερικανοί θα παραμείνουν στο NATO

Οι ΗΠΑ επί προεδρίας Ντόναλντ Τραμπ μπορεί να απαγάγουν ηγέτες κρατών, να βομβαρδίζουν χώρες, αλλά να αποχωρήσουν από την ισχυρότερη στρατιωτική συμμαχία του πλανήτη, το NATO, θα ήταν ίσως μια τρέλα.

«Ο Θεός δεν ευλογεί κανέναν πόλεμο»: Ο Πάπας εκφράζει εκ νέου αποδοκιμασία για τις συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή
«Χέρια γεμάτα αίμα» 11.04.26

«Ο Θεός δεν ευλογεί κανέναν πόλεμο»: Ο Πάπας εκφράζει εκ νέου αποδοκιμασία για τις συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή

Η ανάρτηση στα social media επικρίνει τις προσπάθειες εργαλειοποίησης της θρησκείας για την εξύμνηση του πολέμου των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή

Κέρκυρα: «Βροχή» από μπότηδες στην πρώτη Ανάσταση – Πύλινο κανάτι έπεσε στο κεφάλι γυναίκας
Πρώτη Ανάσταση 11.04.26

«Βροχή» από μπότηδες στην Κέρκυρα - Πύλινο κανάτι έπεσε στο κεφάλι γυναίκας

Στο σημείο έσπευσε μηχανή του ΕΚΑΒ, που βρισκόταν σε επιφυλακή δεδομένου του μεγάλου πλήθους που συγκεντρώνεται στην Κέρκυρα για το έθιμο, αλλά δεν χρειάστηκε η μεταφορά της γυναίκας σε νοσοκομείο

Τεχνητή νοημοσύνη και ψυχική υγεία: Μια νέα πραγματικότητα ανάμεσα σε αλγόριθμους και ανθρώπινες ανάγκες
AI 11.04.26

Τεχνητή νοημοσύνη και ψυχική υγεία: Μια νέα πραγματικότητα ανάμεσα σε αλγόριθμους και ανθρώπινες ανάγκες

Η Google.org ανακοίνωσε χρηματοδότηση ύψους 30 εκατομμυρίων δολαρίων για την ενίσχυση γραμμών βοήθειας διεθνώς, ενώ επενδύει και στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας

Σε ποια περιοχή της Κρήτης γίνεται Ανάσταση σε έξι εκκλησιές με έξι φωτιές και έξι “Ιούδες” να καίγονται
Ελλάδα 11.04.26

Σε ποια περιοχή της Κρήτης γίνεται Ανάσταση σε έξι εκκλησιές με έξι φωτιές και έξι “Ιούδες” να καίγονται

Στ’ Ανώγεια η βραδιά της Ανάστασης είναι ιδιαίτερη και υπάρχει κι ένας άτυπος ανταγωνισμός μεταξύ των ενοριών ενώ μέρες πριν ξεκινάει η προετοιμασία

Undertourism: Η άλλη όψη του υπερτουρισμού – Προορισμοί που υπόσχονται ταξίδια με χαρακτήρα
Undertourism 11.04.26

Η άλλη όψη του υπερτουρισμού - Η τάση που λέει όχι στον συνωστισμό και επιλέγει ταξίδια με χαρακτήρα

Στόχος του undertourism είναι να φέρει στο προσκήνιο λιγότερο γνωστούς προορισμούς που, ωστόσο, συνδυάζουν φυσικό κάλλος, πολιτισμό, αυθεντικότητα και χαμηλότερο κόστος από το συνηθισμένο

Ρωσική Εκκλησία: Μπότια, κρότοι, βάγια και χορωδία – Η ξεχωριστή πρώτη Ανάσταση
Μοναδική πνευματικότητα 11.04.26

Μπότια, κρότοι, βάγια και χορωδία - Η ξεχωριστή πρώτη Ανάσταση στη Ρωσική Εκκλησία

Λίγο πριν από τις 9:00, κατά την πρώτη Ανάσταση, η Ρωσική Εκκλησία άρχισε να δονείται από τους κρότους που προκάλεσαν τα σπασμένα «μπότια», το ρυθμικό χτύπημα των καθισμάτων και των σκευών

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

