Χωρίς προβλήματα η έξοδος των τελευταίων εκδρομέων του Πάσχα
Από τα δύο εθνικά δίκτυα, είχαν περάσει μέχρι χθες 100.130 αυτοκίνητα συνολικά - Από τα μεγάλα λιμάνια της Αττικής συνεχίζονται σε ήπιους ρυθμούς οι αναχωρήσεις των εκδρομέων για τις γιορτές του Πάσχα
Λίγο αυξημένη σε σχέση με πέρυσι είναι η φετινή μαζική έξοδος για το Πάσχα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τροχαίας. Σήμερα, αναχωρούν από την Αττική προς την περιφέεια και οι τελευταίοι εκδρομείς, με την έξοδο να πραγματοποιείται χωρίς προβλήματα.
Ειδικότερα, σύμφωνα με την Τροχαία Αττικής η κίνηση των οχημάτων διεξάγεται ομαλά τόσο στην Εθνική οδό Αθηνών-Κορίνθου, όσο και στην Αθηνών-Λαμίας. Χθες, Μεγάλη Παρασκευή, όπως έγινε γνωστό από την Τροχαία, πέρασαν και από τα δύο εθνικά δίκτυα, συνολικά 100.130 αυτοκίνητα (57.039 από την Αθηνών- Κορίνθου και 43.091 από την Αθηνών – Λαμίας).
Πέρυσι, το ίδιο διάστημα είχαν περάσει 106,675 (61.378 από την Αθηνών-Κορίνθου και 45.927 από την Αθηνών-Λαμίας).
Σε επιχειρησιακή ετοιμότητα το Λιμενικό
Σε πιο ήπιους ρυθμούς σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες εξελίσσεται σήμερα, Μεγάλο Σάββατο, η πασχαλινή έξοδος από τα μεγάλα λιμάνια της Αττικής, με το Λιμενικό Σώμα να παραμένει σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα, διασφαλίζοντας την ασφαλή και ομαλή μετακίνηση των επιβατών.
Σύμφωνα με το λιμενικό σώμα για σήμερα Μεγάλο Σάββατο, από το λιμάνι του Πειραιά και συγκεκριμένα από την πύλη Τζελέπη έχουν προγραμματιστεί πέντε δρομολόγια πλοίων, ενώ εκτιμάται ότι θα αναχωρήσουν 2.366 άτομα.
Στον Αργοσαρωνικό, αναμένονται 18 δρομολόγια συμβατικών πλοίων με περίπου 550 αναχωρήσεις επιβατών, καθώς και 14 δρομολόγια υδροπτέρυγων, τα οποία εκτιμάται ότι θα μεταφέρουν 1.262 επιβάτες.
Από το λιμάνι της Ραφήνας έχουν προγραμματιστεί επτά αναχωρήσεις προς Κυκλάδες με 1.351 επιβάτες, καθώς και τρία δρομολόγια προς Μαρμάρι, ενώ από το Λαύριο αναμένεται να πραγματοποιηθούν τέσσερα δρομολόγια με περίπου 300 αναχωρήσεις επιβατών.
Η σημερινή εικόνα έρχεται σε συνέχεια της ιδιαίτερα αυξημένης κίνησης τη Μεγάλη Παρασκευή, κατά την οποία από το λιμάνι του Πειραιά πραγματοποιήθηκαν 16 αναχωρήσεις (14.591 επιβάτες).
Στον Αργοσαρωνικό εκτελέστηκαν 35 δρομολόγια, μεταφέροντας 11.201 επιβάτες, ενώ από τη Ραφήνα πραγματοποιήθηκε ο απόπλους 14 πλοίων με 8.418 αναχωρήσεις επιβατών προς τις Κυκλάδες. Από το λιμάνι του Λαυρίου καταγράφηκε ο απόπλους εννέα πλοίων με συνολικά 2.792 αναχωρήσεις επιβατών.
