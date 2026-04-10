Κορυφώνεται η μαζική έξοδος του Πάσχα – Αυξημένα μέτρα της Τροχαίας, σε επιφυλακή το Λιμενικό

Με πλοία, λεωφορεία και αυτοκίνητα, φεύγουν οι τελευταίοι εκδομείς του Πάσχα σήμερα, Μεγάλη Παρασκευή, με τους άνδρες της Τροχαίας και του Λιμενικού Σώματος να βρίσκονται επί ποδός.

Από το λιμάνι του Πειραιά και την πύλη Τζελέπη έχει προγραμματιστεί για σήμερα ο απόπλους 16 πλοίων

Ήδη από νωρίς το μεσημέρι χθες, τα οχήματα σχημάτιζαν ουρές στις εξόδους των εθνικών οδών, όπου παραμένουν σε ισχύ τα μέτρα της Τροχαίας. Η κυκλοφορία εξομαλύνθηκε σταδιακά από τις 19:30 και έκτοτε δεν παρατηρούνται ιδιαίτερα προβλήματα και καθυστερήσεις.

Από τα διόδια της Ελευσίνας, από χθες το πρωί μέχρι το απόγευμα, πέρασαν 47.930 οχήματα και από τα διόδια των Αφιδνών 36.873 οχήματα, με το κύμα εξόδου να αναμένεται να κορυφωθεί σήμερα.

Στα λιμάνια της Αττικής, η ακτοπλοϊκή κίνηση παραμένει αυξημένη και σήμερα, αν και σε ηπιότερους ρυθμούς σε σχέση με την κορύφωση της προηγούμενης ημέρας. Το Λιμενικό Σώμα βρίσκεται σε επιφυλακή, λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη διευκόλυνση των επιβατών και την ομαλή διεξαγωγή των δρομολογίων.

Πειραιάς: Πάνω από 12.000 αναχωρήσεις επιβατών

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή από το λιμάνι του Πειραιά και την πύλη Τζελέπη έχει προγραμματιστεί για σήμερα ο απόπλους 16 πλοίων, με την εκτιμώμενη επιβατική κίνηση να διαμορφώνεται σε 12.338 αναχωρήσεις επιβατών, σύμφωνα με τα στοιχεία των προκρατήσεων.

Προς τα νησιά του Αργοσαρωνικού θα εκτελεστούν συνολικά 38 αναχωρήσεις πλοίων, εκ των οποίων οι 23 με συμβατικά επιβατηγά-οχηματαγωγά πλοία και οι 15 με υδροπτέρυγα.

Από το λιμάνι της Ραφήνας θα πραγματοποιηθούν 10 δρομολόγια προς τις Κυκλάδες, με περίπου 5.690 επιβάτες να αναχωρούν για νησιωτικούς προορισμούς, ενώ επιπλέον εκτελούνται τέσσερα δρομολόγια προς το Μαρμάρι.

Την ίδια ώρα, από το λιμάνι του Λαυρίου έχουν προγραμματιστεί εννέα αναχωρήσεις, με την επιβατική κίνηση να υπολογίζεται σε περίπου 2.200 άτομα, σύμφωνα πάντα με τα στοιχεία των προκρατήσεων. Η εικόνα αυτή έρχεται σε συνέχεια της έντονης κινητικότητας που καταγράφηκε τη Μεγάλη Πέμπτη, όταν κορυφώθηκε η πασχαλινή έξοδος.

Συγκεκριμένα, από τον Πειραιά πραγματοποιήθηκαν 20 αναχωρήσεις πλοίων, με 22.551 επιβάτες να εγκαταλείπουν την πρωτεύουσα, ενώ προς τα νησιά του Αργοσαρωνικού εκτελέστηκαν 23 δρομολόγια, εκ των οποίων τα 14 με υδροπτέρυγα, μεταφέροντας 9.793 ταξιδιώτες.

Αντίστοιχα, από τη Ραφήνα καταγράφηκαν 11 αναχωρήσεις με 9.228 επιβάτες, συμπεριλαμβανομένων τεσσάρων δρομολογίων προς το Μαρμάρι, ενώ από το Λαύριο πραγματοποιήθηκαν εννέα δρομολόγια με συνολικά 2.587 αναχωρήσεις επιβατών.