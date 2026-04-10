Τοπικές βροχές και πτώση της θερμοκρασίας τη Μεγάλη Παρασκευή – Πώς θα είναι ο καιρός μέχρι το Πάσχα
Ελλάδα 10 Απριλίου 2026, 07:21

Τοπικές βροχές και πτώση της θερμοκρασίας τη Μεγάλη Παρασκευή – Πώς θα είναι ο καιρός μέχρι το Πάσχα

Πού αναμένονται τοπικές βροχές την Κυριακή του Πάσχα. Αναλυτική πρόγνωση ανά περιοχή

Η συνταγή της ειλικρίνειας: Πώς να ισορροπείτε ανάμεσα στο “sugarcoating” και το “saltcoating”

Η συνταγή της ειλικρίνειας: Πώς να ισορροπείτε ανάμεσα στο “sugarcoating” και το “saltcoating”

Spotlight

Άστατος θα είναι ο καιρός σήμερα Μεγάλη Παρασκευή ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μιρκή πτώση.

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες αναμένονται στα ανατολικά τμήματα της χώρας. Τοπικές βροχές ή όμβροι θα σημειωθούν κυρίως στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, την Θεσσαλία (κυρίως θαλάσσια – παραθαλάσσια), τις Σποράδες, την ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την Κρήτη.

Λίγα χιόνια θα πέσουν στα βορειοανατολικά ορεινά.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο πρόσκαιρα τοπικά έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, κυρίως στα βορειοανατολικά όπου δεν θα ξεπεράσει τους 13 με 14 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα θα φτάσει τους 15 με 18 και τοπικά στα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 19 με 20 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός σήμερα

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ
Καιρός: Λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες κυρίως τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες με τοπικές βροχές ή όμβρους στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Στη δυτική Μακεδονία λίγες νεφώσεις που βαθμιαία από τις μεσημβρινές ώρες θα αυξηθούν.
Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ορεινά της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης.
Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ, στα ανατολικά θαλάσσια βορειοανατολικοί με την ίδια ένταση. Από το μεσημέρι βαθμιαία θα στραφούν σε ανατολικούς νοτιοανατολικούς 3 με 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 07 έως 17 και τοπικά 18 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία και τη Θράκη 2 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις.
Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4, στο Ιόνιο τοπικά έως 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 09 έως 19 με 20 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμβρους στην Θεσσαλία (κυρίως θαλάσσια – παραθαλάσσια), τις Σποράδες, την ανατολική Στερεά και την Εύβοια.
Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, βαθμιαία από ανατολικές διευθύνσεις με την ίδια ένταση.
Θερμοκρασία: Από 09 έως 18 με 19 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ
Καιρός: Λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες στις Κυκλάδες.
Ανεμοι: Στις Κυκλάδες από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στην Κρήτη δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 12 έως 17 με 18 και στην Κρήτη τοπικά 19 με 20 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
Καιρός: Στα Δωδεκάνησα λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις. Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου λίγες νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα αυξημένες με πιθανότητα τοπικών βροχών στα βόρεια.
Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και τις απογευματινές ώρες στα νοτιοανατολικά τοπικά έως 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 14 έως 18 με 19 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΤΤΙΚΗ
Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες με πιθανότητα τοπικών βροχών ή όμβρων.
Ανεμοι: Μεταβλητοί ασθενείς. Από τις μεσημβρινές ώρες ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 10 έως 17 με 18 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις που από αργά το απόγευμα θα αυξηθούν.
Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ, από το απόγευμα μεταβλητοί στρεφόμενοι τη νύχτα σε ανατολικούς νοτιοανατολικούς με την ίδια ένταση.
Θερμοκρασία: Από 09 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

Τοπικές βροχές το Μεγάλο Σάββατο

Το Μεγάλο Σάββατο στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά και την ανατολική Πελοπόννησο αναμένονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πρόσκαιρες τοπικές βροχές κυρίως τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες.

Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες κυρίως τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά και την Κρήτη όπου θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι. Το απόγευμα τα φαινόμενα θα σταματήσουν σε όλη σχεδόν τη χώρα και μόνο στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη πιθανώς να συνεχιστούν.

Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ορεινά της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα ανατολικά από βόρειες και στα δυτικά από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Στα βορειοανατολικά δεν θα ξεπεράσει τους 14 με 15 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα θα φτάσει τους 16 με 18 και τοπικά στα δυτικά τους 19 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Κυριακή του Πάσχα

Την Κυριακή του Πάσχα στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα σημειωθούν λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με πρόσκαιρες τοπικές βροχές κυρίως τις πρωινές ώρες.

Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά όπου είναι πιθανό να σημειωθούν μικρής διάρκειας βροχές.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Στα δυτικά οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 3 με 5 και βαθμιαία ανατολικοί νοτιοανατολικοί ενισχυόμενοι από το απόγευμα στο Ιόνιο στα 6 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

Vita.gr
Η συνταγή της ειλικρίνειας: Πώς να ισορροπείτε ανάμεσα στο “sugarcoating” και το “saltcoating”

Η συνταγή της ειλικρίνειας: Πώς να ισορροπείτε ανάμεσα στο “sugarcoating” και το “saltcoating”

Financial Times
Ο πόλεμος στο Ιράν αποκάλυψε την αδυναμία του δολαρίου

Ο πόλεμος στο Ιράν αποκάλυψε την αδυναμία του δολαρίου

«Κίτρινη κάρτα» στα τρένα της Hellenic Train
Σιδηρόδρομος 10.04.26

«Κίτρινη κάρτα» στα τρένα της Hellenic Train

Ελληνοϊταλική κόντρα για περίπου 70 συρμούς που δεν πληρούν τις προδιαγραφές του ETCS, του βασικού συστήματος σηματοδότησης και ελέγχου της ταχύτητας των τρένων στην Ευρώπη

Πάτρα: «Να μην υπάρξει ποτέ ξανά παιδί που θα βιώσει τέτοια φρίκη» λέει η Διοικήτρια στο Καραμανδάνειο για το βρέφος
Ελλάδα 09.04.26

Πάτρα: «Να μην υπάρξει ποτέ ξανά παιδί που θα βιώσει τέτοια φρίκη» λέει η Διοικήτρια στο Καραμανδάνειο για το βρέφος

Η Διοικήτρια του Καραμανδάνειου Νοσοκομείου στην Πάτρα σε δήλωσή της τόνισε πως η υπόθεση με την κακοποίηση του 10 μηνών βρέφους τους έχει συγκλονίσει όλους.

Μαρούσι: Βίντεο ντοκουμέντο με τον άγνωστο δράστη λίγο πριν επιτεθεί με μαχαίρι σε 17χρονο
Ελλάδα 09.04.26

Μαρούσι: Βίντεο ντοκουμέντο με τον άγνωστο δράστη λίγο πριν επιτεθεί με μαχαίρι σε 17χρονο

Ο 17χρονος μαζί με δύο φίλους του κάθονταν σε πάρκο στο Μαρούσι όταν ξαφνικά ο δράστης τους πλησίασε απειλητικά και προσπάθησε να αρπάξει την αλυσίδα που φορούσε στο λαιμό.

Μαζική έξοδος για το Πάσχα – Εξομαλύνθηκε η κίνηση στις εθνικές οδούς – Μέτρα της Τροχαίας και την Μ. Παρασκευή
Ελλάδα 09.04.26

Μαζική έξοδος για το Πάσχα – Εξομαλύνθηκε η κίνηση στις εθνικές οδούς – Μέτρα της Τροχαίας και την Μ. Παρασκευή

Αδειάζει με ταχείς ρυθμούς από το πρωί της Μεγάλης Πέμπτης η Αθήνα - Με πλοία, αυτοκίνητα και ΚΤΕΛ, οι πολίτες φεύγουν μαζικά για τις διακοπές του Πάσχα

Πρώτη δικαίωση για τους συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών – Εκταφή και εξετάσεις σε εργαστήρια εξωτερικού
Ελλάδα 09.04.26

Πρώτη δικαίωση για τους συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών - Εκταφή και εξετάσεις σε εργαστήρια εξωτερικού

Ομόφωνα οι δικαστικοί λειτουργοί άνοιξαν παράθυρο για την ικανοποίηση του αιτήματος τους, ώστε  μετά τις εκταφές των παιδιών να διενεργηθούν αναγκαίες εξετάσεις από εργαστήρια στο εξωτερικό,

Χανιά: Ανήλικοι έβαλαν φωτιές, πέταξαν βόμβες μολότοφ και προκάλεσαν ζημιές σε παιδική χαρά
Ελλάδα 09.04.26

Χανιά: Ανήλικοι έβαλαν φωτιές, πέταξαν βόμβες μολότοφ και προκάλεσαν ζημιές σε παιδική χαρά

Στο σημείο έσπευσε πυροσβεστική που έσβησε τη φωτιά ενώ στη συνέχεια συνεργεία καθαριότητας του Δήμου Χανίων εκτός από δυναμιτάκια και άλλα εύφλεκτα υλικά βρήκε και αυτοσχέδιες βόμβες μολότοφ

Ενεργειακή κρίση: Αν δεν ληφθούν μέτρα τα ελληνικά νοικοκυριά θα χάσουν μέχρι δυο μισθούς τον χρόνο
Εργαλείο προσομοίωσης 10.04.26

Ενεργειακή κρίση: Αν δεν ληφθούν μέτρα τα ελληνικά νοικοκυριά θα χάσουν μέχρι δυο μισθούς τον χρόνο

Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Συνδικαλιστικό Ινστιτούτο - ΕΤUI, η ενεργειακή κρίση θα κοστίσει στα ευρωπαϊκά νοικοκυριά ως και 1800 ευρώ επιπλέον τον χρονο, αν δεν υπάρξουν μέτρα. Τι δείχνει για την Ελλάδα.

Ζωή μέχρι τα 100; – Ποιος καθορίζει πραγματικά πόσο θα ζήσουμε;
Επιστημονικές & Τεχνολογικές Ειδήσεις 10.04.26

Ζωή μέχρι τα 100; - Ποιος καθορίζει πραγματικά πόσο θα ζήσουμε;

Μια βαθύτερη κατανόηση των εκατοντάδων μικρών παραλλαγών στα γονίδια που επηρεάζουν τη διάρκεια ζωής θα μπορούσε να προσφέρει στόχους για φάρμακα που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τη γήρανση

Καθηγήτρια ψυχιατρικής στο Χάρβαρντ για Τραμπ: Το πρόβλημα δεν είναι πολιτικό, αλλά ψυχιατρικό
Εκτίμηση 10.04.26

Καθηγήτρια ψυχιατρικής στο Χάρβαρντ για Τραμπ: Το πρόβλημα δεν είναι πολιτικό, αλλά ψυχιατρικό

Αν και δεν υπάρχει επίσημη αξιολόγηση που να καθιστά τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ ψυχικά ακατάλληλο, ειδική από το Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ θέτει ξανά το ζήτημα της ψυχικής του υγείας.

«Ένας ολόκληρος πολιτισμός θα πεθάνει απόψε»: Ο Τραμπ δοκιμάζει τα όρια της επικίνδυνης ρητορικής της εξουσίας
Ιράν 10.04.26

«Ένας ολόκληρος πολιτισμός θα πεθάνει απόψε»: Ο Τραμπ δοκιμάζει τα όρια της επικίνδυνης ρητορικής της εξουσίας

«Ένας ολόκληρος πολιτισμός θα πεθάνει απόψε». Σε έναν χάος ασταμάτητων προκλητικών και εξωφρενικών δηλώσεων του Ντοναλντ Τραμπ, η δήλωση αυτή πήγε την ρητορική του προέδρου των ΗΠΑ σε νέο επίπεδο

Πετρέλαιο: Η τιμή του WTI ανοίγει με ελαφριά άνοδο, αλλά κάτω από το φράγμα των 100 δολαρίων
Πετρέλαιο 10.04.26

Με ελαφριά άνοδο ανοίγει η τιμή του WTI

Λίγο πριν από το άνοιγμα των αγορών στην Ασία, η τιμή του βαρελιού της αμερικανικής ποικιλίας WTI σημείωνε άνοδο 0,20%, στα 98,07 δολάρια, παραμένοντας ωστόσο κάτω από το φράγμα των 100 δολαρίων.

Ισραήλ: Σήμαναν σειρήνες συναγερμού λόγω εκτόξευσης ρουκετών από τον Λίβανο
Εκτόξευση ρουκετών 10.04.26

Σειρήνες συναγερμού στο Ισραήλ

Ρουκέτες εκτοξεύτηκαν από τον Λίβανο κατά της ισραηλινής επικράτειας, ενώ ήχησαν σειρήνες σε διάφορους τομείς του Ισραήλ, συμπεριλαμβανομένων του Τελ Αβίβ και της Ασντότ.

Ιράκ: Ρηματική διαμαρτυρία επέδωσαν οι ΗΠΑ στον ιρακινό πρεσβευτή
Στέιτ Ντιπάρτμεντ 10.04.26

Ρηματική διαμαρτυρία των ΗΠΑ στο Ιράκ

Οι ΗΠΑ επέδωσαν ρηματική διαμαρτυρία στον πρεσβευτή του Ιράκ, εκφράζοντας τη «σθεναρή καταδίκη» των επιθέσεων ιρακινών ένοπλων παραστρατιωτικών οργανώσεων εναντίον αμερικανικών συμφερόντων.

Ιράν: «Κρίσιμης σημασίας» να εξασφαλιστούν αποθέματα φυσικού αερίου στην Ευρώπη «το συντομότερο δυνατόν»
ENTSOG 10.04.26

ΕΕ: Εξασφαλίστε αποθέματα φυσικού αερίου «το συντομότερο δυνατόν»

Για να αποκατασταθεί το επίπεδο των αποθεμάτων στην Ευρωπαϊκή Ενωση ενόψει του χειμώνα 2026-27 θα χρειαστεί να εντατικοποιηθούν οι εισαγωγές υγροποιημένου φυσικού αερίου, προειδοποιεί ο ENTSOG.

Ουκρανία: Θα τηρήσουμε την κατάπαυση του πυρός για το Πάσχα, διαβεβαιώνει ο Ζελένσκι
Ουκρανία 10.04.26

Κατάπαυση του πυρός για το Πάσχα ανακοινώνει και ο Ζελένσκι

«Η Ουκρανία έχει ανακοινώσει επανειλημμένα ότι είμαστε έτοιμοι για συμμετρικά μέτρα», δηλώνει ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, διαβεβαιώνοντας ότι η χώρα του θα τηρήσει την κατάπαυση του πυρός ενόψει του Πάσχα.

Must Read
Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

