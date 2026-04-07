Σε τρεις φάσεις η εξέλιξη της θερμοκρασίας στη χώρα μας έως τα μέσα Απριλίου με εναλλαγές θερμών και ψυχρότερων αερίων μαζών πριν και μετά το Πάσχα.

Σύμφωνα και με τα νεότερα προγνωστικά στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo. gr, η εξέλιξη της θερμοκρασίας στη χώρα μας τις επόμενες ημέρες μπορεί να περιγραφεί σε τρεις διακριτές προγνωστικές φάσεις, με αρχικά θερμές για την εποχή συνθήκες, ακολούθως αισθητή πτώση της θερμοκρασίας σε κάτω από τα κανονικά επίπεδα και στη συνέχεια νέα άνοδο.

Με τι καιρού θα κάνουμε Πάσχα

Με βάση την ανάλυση πολλαπλών προγνωστικών σεναρίων από τα μεγαλύτερα παγκόσμια μετεωρολογικά κέντρα (100 σενάρια στο σύνολο) για τη θερμοκρασία σε υψόμετρο 1500 μέτρων ενδεικτικά πάνω από την Αττική για το διάστημα 07-17 Απριλίου 2026, αναμένουμε:

Στην πρώτη φάση, το χρονικό διάστημα μεταξύ Μεγάλης Τρίτης και Μεγάλης Τετάρτης 07-08 Απριλίου, οπότε υπάρχει υψηλή προγνωσιμότητα, αναμένουμε θερμοκρασίες σε πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Η θερμή αυτή περίοδος θα κορυφωθεί κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Τετάρτης.

Στην δεύτερη φάση, το χρονικό διάστημα μεταξύ Μεγάλης Πέμπτης και Κυριακής του Πάσχα 09-12 Απριλίου, οπότε υπάρχει σχετικά υψηλή προγνωσιμότητα, αναμένουμε πτώση της θερμοκρασίας και επικράτηση ψυχρότερων αερίων μαζών, με τιμές κάτω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Οι πιο έντονες αρνητικές θερμοκρασιακές αποκλίσεις αναμένονται κυρίως την Μ. Παρασκευή και Μ. Σάββατο, καθώς από την Κυριακή του Πάσχα αναμένεται σταδιακή άνοδος της θερμοκρασίας.

Στην τρίτη φάση, το χρονικό διάστημα μεταξύ Δευτέρας του Πάσχα και Πέμπτης 16 Απριλίου, οπότε υπάρχει σχετικά αυξημένη προγνωστική αβεβαιότητα, αναμένουμε εκ νέου άνοδο της θερμοκρασίας.

Οι θερμοκρασίες πιθανώς θα διαμορφωθούν κοντά και σε ελαφρώς πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα, χωρίς όμως να αποκλείονται διαφοροποιήσεις ως προς το μέγεθος και τη διάρκεια αυτής της ανόδου, καθώς τα επιμέρους προγνωστικά σενάρια παρουσιάζουν μεγάλη διασπορά.