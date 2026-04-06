Με χειμωνιάτικο καιρό αναμένεται να γιορτάσουμε την ημέρα του Πάσχα, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Σάκη Αρναούτογλου.

Αν και μέχρι σήμερα οι προβλέψεις έκαναν λόγο για καλό καιρό και άνοδο της θερμοκρασίας τη Μεγάλη Εβδομάδα, ωστόσο, φαίνεται πως αυτές οι συνθήκες δεν θα κρατήσουν έως την Κυριακή του Πάσχα.

Σύμφωνα με τις τελευταίες προγνώσεις, με ανοιξιάτικο καιρό ξεκινάει η Μεγάλη Εβδομάδα και από Μεγάλο Σάββατο θα έχουμε περισσότερο κρύο και βροχές.

Σύμφωνα με τον Σάκη Αρναούτογλου, η επερχόμενη μεταβολή θα συνοδευτεί από βροχοπτώσεις και αξιοσημείωτη πτώση της θερμοκρασίας, με τα φαινόμενα να εστιάζονται κυρίως στα ανατολικά και βόρεια γεωγραφικά διαμερίσματα..

Με ήλιο ο καιρός την Μεγάλη Τρίτη

Ο ήλιος θα κυριαρχήσει στο μεγαλύτερο μέρος της επικράτειας. Μοναδική εξαίρεση αποτελεί η Κρήτη, όπου προβλέπονται τοπικές νεφώσεις και πιθανότητα για μπόρες, ενώ περιορισμένες βροχές ενδέχεται να εκδηλωθούν στα ορεινά της Στερεάς Ελλάδας και της Πελοποννήσου. Οι άνεμοι δεν θα ξεπεράσουν τα 5 μποφόρ, με τον υδράργυρο να αγγίζει τους 23 °C στη βόρεια Ελλάδα.

Μεγάλη Τετάρτη και Μεγάλη Πέμπτη κακοκαιρία και στην Αττική

Ωστόσο, από το μεσημέρι της Μεγάλης Τετάρτης η αστάθεια θα κάνει την εμφάνισή της με τοπικές βροχές στη Θεσσαλία, την Πελοπόννησο και τα βόρεια της Αττικής.

Η κατάσταση θα επιδεινωθεί τη Μεγάλη Πέμπτη, με τη θερμοκρασία να υποχωρεί αισθητά και τις βροχές να επεκτείνονται από τη Χαλκιδική και τη Θεσσαλία έως και την Κρήτη.

Διάλλειμα με ήπιο καιρό την Μεγάλη Παρασκευή

Η Μεγάλη Παρασκευή αναμένεται να κυλήσει με σχετικά καλές συνθήκες, όμως από το βράδυ οι νεφώσεις θα αυξηθούν στα δυτικά, προαναγγέλλοντας τη μεγάλη αλλαγή.

Φθινοπωρινό το σκηνικό Μεγάλο Σάββατο και Κυριακή του Πάσχα

Το Μεγάλο Σάββατο το σκηνικό θα γίνει καθαρά φθινοπωρινό, με βροχές σε πολλές περιοχές και εκδήλωση τοπικών καταιγίδων. Σύμφωνα με τον Σάκη Αρναούτογλου, το Μεγάλο Σάββατο και την Κυριακή του Πάσχα οι βροχοπτώσεις θα έχουν κατά τόπους μεγάλη ένταση.

Πιο ευνοημένες περιοχές, με συγκριτικά καλύτερες συνθήκες, θα είναι οι Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα και η Κρήτη.

Το ίδιο σκηνικό αυτή θα διατηρηθεί μέχρι και τη Δευτέρα του Πάσχα, οπότε και θα ξεκινήσει η σταδιακή εξασθένηση των φαινομένων.

Στη δυτική, κεντρική και βόρεια χώρα, «θα μοιάζει περισσότερο με χειμώνα», καθώς το κρύο θα είναι τσουχτερό.