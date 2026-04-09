Πασχαλινή έξοδος: Καθυστερήσεις σε Αττική Οδό, Κηφισό, Λεωφόρο Αθηνών και Πειραιά

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η πασχαλινή έξοδος των εκδρομέων και η κίνηση στους δρόμους είναι ιδιαίτερα αυξημένη.

Αυτή την ώρα, τα σημαντικότερα προβλήματα εντοπίζονται στα εξής σημεία:

– Εθνικές Οδοί (Έξοδος)

-Αθηνών – Κορίνθου: Παρατηρούνται μεγάλες καθυστερήσεις από το ύψος του Χαϊδαρίου έως τα Διόδια της Ελευσίνας. Η κίνηση είναι ιδιαίτερα πυκνή και στα Μέγαρα.

– Αθηνών – Λαμίας: Στο ρεύμα εξόδου, το μποτιλιάρισμα ξεκινά από τις Τρεις Γέφυρες και φτάνει μέχρι τον κόμβο της Μεταμόρφωσης. Καθυστερήσεις υπάρχουν επίσης στο ύψος των διοδίων των Αφιδνών.

-Σε όλο το μήκος του Κηφισού και στη Λ. Αθηνών

-Στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά οι δρόμοι είναι μπλοκαρισμένοι λόγω της αναχώρησης χιλιάδων επιβατών.

Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα:

άνω των 30΄από κόμβο Πλακεντίας έως κόμβο Μεταμόρφωσης,

15΄-20΄από κόμβο Ασπροπύργου έως έξοδο προς Ελευσίνα.

Περιφ. Υμηττού καθυστερήσεις άνω των 30΄από Αγ. Παρασκευή έως Μεταμόρφωση. https://t.co/qrPC7AFGyo — Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) April 9, 2026

Αυξημένη η κίνηση στα λιμάνια

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία και τις εκτιμήσεις του Λιμενικού Σώματος, για την σημερινή έξοδο, για σήμερα, Μεγάλη Πέμπτη 9 Απριλίου 2026, από το λιμάνι του Πειραιά και την πύλη Τζελέπη έχουν προγραμματιστεί 20 απόπλοι, με 20.225 αναχωρήσεις επιβατών.

Για τον Αργοσαρωνικό θα πραγματοποιηθούν 23 απόπλοι συμβατικών επιβατηγών-οχηματαγωγών και 15 αναχωρήσεις υδροπτέρυγων, με 2.322 αναχωρήσεις επιβατών.

Από τη Ραφήνα έχουν προγραμματιστεί 11 απόπλοι πλοίων προς τις Κυκλάδες, με εκτιμώμενη αναχώρηση 7.440 επιβατών, καθώς και τέσσερα επιπλέον δρομολόγια προς Μαρμάρι.

Από το Λαύριο θα πραγματοποιηθούν εννέα απόπλοι με την επιβατική κίνηση να υπολογίζεται σε 2.284 αναχωρήσεις επιβατών.

Σε ό,τι αφορά τη χθεσινή ημέρα, Μεγάλη Τετάρτη 8 Απριλίου, από το λιμάνι του Πειραιά πραγματοποιήθηκαν 14 απόπλοι, με 15.214 επιβάτες να αναχωρούν. Από τη Ραφήνα καταγράφηκαν 13 αναχωρήσεις πλοίων με 5.528 επιβάτες, ενώ στον Αργοσαρωνικό εκτελέστηκαν 33 απόπλοι με 7.016 επιβάτες.

Από το Λαύριο πραγματοποιήθηκαν 6 απόπλοι, με 1.348 επιβάτες να αναχωρούν.