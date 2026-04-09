Καταστήματα: Μέχρι ποια ώρα είναι ανοιχτά σήμερα Μ. Πέμπτη – Πώς θα λειτουργήσουν μέχρι το Πάσχα

Κορυφώνεται η αγοραστική κίνηση στα μαγαζιά, καθώς οι καταναλωτές κάνουν τις πασχαλινές αγορές τους. Σήμερα, Μεγάλη Πέμπτη (09/04), το εορταστικό ωράριο θα ισχύσει από τις 09:00 έως τις 21:00.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών το εορταστικό ωράριο διαμορφώνεται ως εξής:

Μ. Πέμπτη 9/4/2026 από τις 09:00 έως τις 21:00.

Μ. Παρασκευή 10/4/2026 από τις 13:00 έως τις 19:00.

Μ. Σάββατο 11/4/2026 από τις 09:00 έως τις 15:00.

Η Κυριακή του Πάσχα 12/4/2026 και η Δευτέρα του Πάσχα 13/04/2026 είναι αργίες.

Από την άλλη πλευρά, ο Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης ανακοίνωσε:

Από τη Μεγάλη Δευτέρα 6/4 έως και τη Μεγάλη Πέμπτη 9/4, το ωράριο λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων θα είναι συνεχές, από τις 10:00 έως τις 21:00.

Τη Μεγάλη Παρασκευή 10/4, τα καταστήματα θα λειτουργήσουν από τις 13:00 έως τις 19:00, ενώ το Μεγάλο Σάββατο 1/4 από τις 10:00 έως τις 16:00.

Την Κυριακή του Πάσχα, 12 Απριλίου, καθώς και τη Δευτέρα 13/4, τα εμπορικά καταστήματα θα παραμείνουν κλειστά.