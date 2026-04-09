Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έξοδος για το Πάσχα, με την κίνηση στα λιμάνια να είναι ιδιαίτερα αυξημένη και σήμερα Μ. Πέμπτη. Οι πληρότητες στα πλοία προς τις Κυκλάδες αγγίζουν το 100%, ενώ έχουν προστεθεί επιπλέον δρομολόγια μέχρι και το Μεγάλο Σάββατο, προκειμένου να καλυφθεί η αυξημένη ζήτηση.

Πάνω από 60.000 οχήματα εγκατέλειψαν την Αττική

Πολύ μεγάλη είναι και η έξοδος με αυτοκίνητο, καθώς πάνω από 60.000 οχήματα εγκατέλειψαν την Αττική τη Μεγάλη Τετάρτη. Συγκεκριμένα, από τα διόδια της Ελευσίνας πέρασαν 34.000 οχήματα, ενώ από τις Αφίδνες καταγράφηκαν περισσότερες από 27.000 διελεύσεις.

Επίσης, αυξημένη είναι η κίνηση και στα ΚΤΕΛ, με πολλά δρομολόγια να πραγματοποιούνται με υψηλές πληρότητες, ενώ σημαντικός αριθμός ταξιδιωτών επιλέγει και κοντινούς νησιωτικούς προορισμούς.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία και τις εκτιμήσεις του Λιμενικού Σώματος, για σήμερα, Μεγάλη Πέμπτη 9 Απριλίου 2026, από το λιμάνι του Πειραιά και την πύλη Τζελέπη έχουν προγραμματιστεί 20 απόπλοι, με 20.225 αναχωρήσεις επιβατών.

Για τον Αργοσαρωνικό θα πραγματοποιηθούν 23 απόπλοι συμβατικών επιβατηγών-οχηματαγωγών και 15 αναχωρήσεις υδροπτέρυγων, με 2.322 αναχωρήσεις επιβατών.

Από τη Ραφήνα έχουν προγραμματιστεί 11 απόπλοι πλοίων προς τις Κυκλάδες, με εκτιμώμενη αναχώρηση 7.440 επιβατών, καθώς και τέσσερα επιπλέον δρομολόγια προς Μαρμάρι.

Από το Λαύριο θα πραγματοποιηθούν εννέα απόπλοι με την επιβατική κίνηση να υπολογίζεται σε 2.284 αναχωρήσεις επιβατών.

Σε ό,τι αφορά τη χθεσινή ημέρα, Μεγάλη Τετάρτη 8 Απριλίου, από το λιμάνι του Πειραιά πραγματοποιήθηκαν 14 απόπλοι, με 15.214 επιβάτες να αναχωρούν. Από τη Ραφήνα καταγράφηκαν 13 αναχωρήσεις πλοίων με 5.528 επιβάτες, ενώ στον Αργοσαρωνικό εκτελέστηκαν 33 απόπλοι με 7.016 επιβάτες.

Από το Λαύριο πραγματοποιήθηκαν 6 απόπλοι, με 1.348 επιβάτες να αναχωρούν.