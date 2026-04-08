Στο λιμάνι του Πειραιά ο Κικίλιας

Στο λιμάνι του Πειραιά βρέθηκε ο Βασίλης Κικίλιας, στο πλαίσιο της καθιερωμένης πασχαλινής επίσκεψής του.

Συνοδευόμενος από την ηγεσία του Λιμενικού, κινήθηκε κατά μήκος των προβλητών και ήρθε σε επαφή με επιβάτες που ετοιμάζονταν να ταξιδέψουν, καθώς και με εργαζόμενους και επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται καθημερινά στο λιμάνι.

Αντάλλαξε ευχές για καλή Ανάσταση και καλό Πάσχα, σε μια περίοδο αυξημένης κίνησης και προετοιμασίας για τη μεγάλη έξοδο των ημερών.

