Στο λιμάνι του Πειραιά ο Κικίλιας

Πειραιάς: Στο λιμάνι ο Κικίλιας – Πασχαλινές ευχές σε εργαζόμενους και ταξιδιώτες [εικόνες και βίντεο]
Το παρών στο λιμάνι του Πειραιά, έδωσε σήμερα Μεγάλη Τετάρτη ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, συνοδευόμενος από τον αρχηγό του Λιμενικού Σώματος
Στο λιμάνι του Πειραιά βρέθηκε ο Βασίλης Κικίλιας, στο πλαίσιο της καθιερωμένης πασχαλινής επίσκεψής του.
Συνοδευόμενος από την ηγεσία του Λιμενικού, κινήθηκε κατά μήκος των προβλητών και ήρθε σε επαφή με επιβάτες που ετοιμάζονταν να ταξιδέψουν, καθώς και με εργαζόμενους και επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται καθημερινά στο λιμάνι.
Αντάλλαξε ευχές για καλή Ανάσταση και καλό Πάσχα, σε μια περίοδο αυξημένης κίνησης και προετοιμασίας για τη μεγάλη έξοδο των ημερών.
- Δολιοφθορές στο δίκτυο δημοτικού φωτισμού καταγγέλλει Δημοτική Αρχή
- Κίνηση: Χάος στους δρόμους – «Κατακόκκινος» ο Κηφισός
- Γράφει ιστορία ο Παπανικολάου: Έγινε τρίτος παίκτης με τα περισσότερα ματς στην Euroleague
- Κως: Συνελήφθη 59χρονη – Σκόπευε να πουλήσει 25.840 κροτίδες
- Δήμος Αθηναίων: Τρεις μονογονεϊκές οικογένειες θα λάβουν δωρεάν ηλεκτρικό ρεύμα για 22 χρόνια
- Βασίλης Ρίζος: Σε βαρύ κλίμα η κηδεία του γιου της Θεανώς Φωτίου
- Η Anthropic παραδέχεται ότι το νέο μοντέλο της είναι επικίνδυνο – Παγώνει το λανσάρισμα
