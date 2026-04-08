Κορυφώνεται η έξοδος του Πάσχα από τα λιμάνια – Β. Κικίλιας: «Με ασφάλεια και τάξη θα ταξιδέψουμε και θα επιστρέψουμε»
Ελλάδα 08 Απριλίου 2026, 08:00

Κορυφώνεται η έξοδος του Πάσχα από τα λιμάνια – Β. Κικίλιας: «Με ασφάλεια και τάξη θα ταξιδέψουμε και θα επιστρέψουμε»

με αυξημένη κίνηση και μέτρα ασφαλείας

Με έμφαση στην ασφάλεια και την ομαλή εξυπηρέτηση των επιβατών ενόψει της πασχαλινής εξόδου, ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας επισκέφθηκε το λιμάνι του Πειραιά και συγκεκριμένα την Πύλη Ε7, συνοδευόμενος από την ηγεσία του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής.

Ο υπουργός, απευθυνόμενος στους ταξιδιώτες, ευχήθηκε «χρόνια πολλά και καλή Ανάσταση σε όλους τους Έλληνες και τις Ελληνίδες», εκφράζοντας παράλληλα την ελπίδα «να περάσουν όμορφα τις ημέρες του Πάσχα στα νησιά μας».

Κικίλιας: Παντού για την ασφάλεια και την εξυπηρέτηση των πολιτών

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην παρουσία των στελεχών του Λιμενικού Σώματος σε όλα τα λιμάνια της χώρας, υπογραμμίζοντας ότι «οι άνδρες και οι γυναίκες του Λιμενικού βρίσκονται παντού για την ασφάλεια και την εξυπηρέτηση των πολιτών, ώστε να μπορέσουν να ταξιδέψουν με τάξη και να επιστρέψουν με ασφάλεια».

Παράλληλα, απηύθυνε έκκληση προς το επιβατικό κοινό για υπευθυνότητα και συνεργασία με τις αρχές. «Ακούγοντας τις οδηγίες του Λιμενικού Σώματος και δείχνοντας προσοχή, θα μπορέσουμε να εξυπηρετήσουμε όλο τον κόσμο με επαγγελματισμό», σημείωσε ο κ. Κικίλιας, προσθέτοντας ότι «σε αυτές τις δύσκολες ημέρες, με τις διεθνείς εξελίξεις να δημιουργούν προκλήσεις, χρειάζεται όλοι να επιδείξουμε περισσότερη υπευθυνότητα, υπομονή και σεβασμό προς τον συνάνθρωπό μας».

Ο υπουργός Ναυτιλίας αναγνώρισε την αυξημένη πίεση που αντιμετωπίζουν οι πολίτες, επισημαίνοντας ότι «οι Έλληνες έχουν ανάγκη να ταξιδέψουν και να περάσουν τις άγιες ημέρες με τις οικογένειές τους», ενώ χαρακτήρισε την οικογένεια «ιερή αξία για την ελληνική κοινωνία».

«Οφείλουμε να στηρίξουμε τον κόσμο, ώστε να μπορέσει να ταξιδέψει και να περάσει όσο το δυνατόν καλύτερα αυτές τις ημέρες» πρόσθεσε.

Ο κ. Κικίλιας, συνοδευόμενος από τον αρχηγό του Λιμενικού Χρήστο Κοντορουχά, επισκέφθηκε το Ε/Γ-Ο/Γ «Blue Star Δήλος» συνομιλώντας με επιβάτες και το πλήρωμα αλλά και άλλα επιβατηγά οχηματαγωγά πλοία στο μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας.

Σημειώνεται ότι η παρουσία της πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας του λιμενικού στο μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας εντάσσεται στο πλαίσιο των μέτρων ενίσχυσης της επιχειρησιακής ετοιμότητας, με στόχο την ασφαλή και ομαλή διεξαγωγή της αυξημένης πασχαλινής επιβατικής κίνησης.

Αυξημένη η επιβατική κίνηση

Η επιβατική κίνηση από το πρωί στα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφήνας και του Λαυρίου είναι αυξημένη, ενώ το λιμενικό σώμα λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ομαλή έξοδο των εκδρομέων του Πάσχα.

Σύμφωνα με πρώτα στοιχεία από το λιμενικό σώμα, από το λιμάνι του Πειραιά και την περιοχή της Τζελέπη αναμένεται να πραγματοποιηθούν συνολικά 15 δρομολόγια, με τον αριθμό αναχώρησης των επιβατών να ανέρχεται κατ’ εκτίμηση σε 12.349.

Παράλληλα, στον Αργοσαρωνικό θα εκτελεστούν σήμερα 30 δρομολόγια, εκ των οποίων 15 με συμβατικά επιβατηγά-οχηματαγωγά πλοία και 15 με ταχύπλοα, καλύπτοντας τη ζήτηση για κοντινούς νησιωτικούς προορισμούς.

Σημαντική είναι και η επιβατική κίνηση από τη Ραφήνα, όπου θα πραγματοποιηθούν 10 δρομολόγια προς τις Κυκλάδες, ενώ θα αναχωρήσουν 4.449 επιβάτες. Αντίστοιχα, από το λιμάνι του Λαυρίου θα εκτελεστούν 7 δρομολόγια, με 1.642 επιβάτες να αναχωρούν για τους προορισμούς τους.

Πετρέλαιο: «Bουτια» μετά το deal ΗΠΑ–Ιράν – Άλμα για τις μετοχές

Πετρέλαιο: «Bουτια» μετά το deal ΗΠΑ–Ιράν – Άλμα για τις μετοχές

Στα παρά πέντε εκεχειρία δύο εβδομάδων σε ΗΠΑ και Ιράν

Στα παρά πέντε εκεχειρία δύο εβδομάδων σε ΗΠΑ και Ιράν

Εκαναν το μάθημα… παιχνίδι
Εκαναν το μάθημα… παιχνίδι

Οι μαθητές του 1ου γυμνασίου Λαυρίου έφτιαξαν ένα ηλεκτρονικό και δύο επιτραπέζια εκπαιδευτικά παιχνίδια, αποδεικνύοντας πόσο αποτελεσματικές μπορεί να είναι η δημιουργικότητα και η φαντασία

Σπείρα με έδρα στη Βουλγαρία διέπραττε τηλεφωνικές απάτες σε Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική – Εξιχνιάστηκαν 41 υποθέσεις

Από την αστυνομική έρευνα ταυτοποιήθηκε μια 48χρονη - Θύματα της εγκληματικής οργάνωσης ήταν ηλικιωμένοι σε Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική

Συνελήφθησαν δύο αστυνομικοί μετά από άγριο καυγά μεταξύ τους εν ώρα υπηρεσίας στην περιοχή της Ακρόπολης

Το επεισόδιο μεταξύ των δύο αστυνομικών σημειώθηκε χθες το βράδυ - Οδηγήθηκαν στο ΑΤ όπου αλληλομηνύθηκαν και σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία

Οι «Άγγελοι του Τσάρλι» ξανασυναντιούνται – 50 χρόνια μετά, η κοινή μάχη με τον καρκίνο και ο φεμινισμός
Οι «Άγγελοι του Τσάρλι» ξανασυναντιούνται - 50 χρόνια μετά, η κοινή μάχη με τον καρκίνο και ο φεμινισμός

Οι πρωταγωνίστριες του δεύτερου καστ «Άγγελοι του Τσάρλι» ξανασυναντιούνται για μια εκδήλωση με αφορμή την 50ή επέτειο της τηλεοπτικής σειράς, στο Λος Άντζελες. Τι έχει συμβεί στη ζωή τους;

Ασυμβίβαστο μεταξύ της «κανονικότητας» της κυβέρνησης Μητσοτάκη και του «μένουμε Ευρώπη»

«Δικαιολογημένη» η διαφθορά, «σκευωρίες» της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας: γαλάζιοι βουλευτές και υπουργοί, από κοντά φιλοκυβερνητικοί σχολιαστές προσπαθούν να δικαιολογήσουν τα αδικαιολόγητα, προσκρούοντας στον υποτιθέμενο «ευρωπαϊσμό» τους.

Αυτοί που ρυπαίνουν περισσότερο είναι οι κερδισμένοι του πολέμου στο Ιράν

Οι πιο ρυπογόνες χώρες κρατούν το μέλλον του κόσμου στα χέρια τους, καθώς επωφελούνται από τις υψηλότερες τιμές των ορυκτών καυσίμων εξαιτίας του πολέμου στο Ιράν - Οι παγκόσμιες τάσεις, πάντως, ευνοούν τις ΑΠΕ

Bαρομετρικό χαμηλό για τον Τσιτσιπά: Το αρνητικό 12άμηνο, η καθίζηση και το άδηλο μέλλον (vids)

Συνεχίζεται η αγωνιστική καθίζηση του Στέφανου Τσιτσιπά – Οριακό το 2026, αρνητικό το πρόσημο του τελευταίου 12άμηνου για τον Ελληνα τενίστα, που έχει μπροστά του ένα δύσκολο δίμηνο.

Κατάπαυση πυρός στο παρά πέντε – Το Ισραήλ αρνείται να την εφαρμόσει στον Λίβανο – Πανηγυρισμοί Τραμπ για την «παγκόσμια ειρήνη»

Ιράν και ΗΠΑ συμφώνησαν σε κατάπαυση πυρός δύο εβδομάδων - Η εύθραυστη εκεχειρία ξεκινά και με τους δύο να δηλώνουν νικητές - Το Ισραήλ δεν δέχεται να σταματήσει την επίθεση στον Λίβανο - Δείτε live τις εξελίξεις

Ο Τζέφρι Έπσταϊν παρουσίαζε τον εαυτό του σε Ινδό μεγιστάνα ως «insider» του Λευκού Οίκου του Τραμπ

Ανταλλαγές μηνυμάτων δείχνουν ότι ο Ανίλ Αμπάνι ζητούσε από τον Τζέφρι Έπσταϊν καθοδήγηση και πληροφορίες για τον Λευκό Οίκο και την πολιτική Τραμπ

Γιατί ο πόλεμος του Τραμπ στη Μέση Ανατολή αποκαλύπτει την κατάρρευση της στρατηγικής του

Η επίθεση κατά του Ιράν έχει καταστρέψει το ίδιο το μη παρεμβατικό όραμα που είχε κατοχυρώσει το έγγραφο εθνικής ασφάλειας του Τραμπ, μόλις λίγες εβδομάδες νωρίτερα

Εκαναν το μάθημα… παιχνίδι

Οι μαθητές του 1ου γυμνασίου Λαυρίου έφτιαξαν ένα ηλεκτρονικό και δύο επιτραπέζια εκπαιδευτικά παιχνίδια, αποδεικνύοντας πόσο αποτελεσματικές μπορεί να είναι η δημιουργικότητα και η φαντασία

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

