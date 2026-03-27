Κικίλιας: Σε ένα περιβάλλον διεθνούς αστάθειας είμαστε υποχρεωμένοι να εκπαιδεύουμε το προσωπικό μας
Άσκηση με σενάριο που περιλαμβάνει πλήγμα κατά δεξαμενόπλοιου από μη επανδρωμένο αεροσκάφος πραγματοποιεί το Λιμενικό παρουσία Κικίλια.
Σε άσκηση αντιμετώπισης περιστατικού θαλάσσιας ρύπανσης θα προχωρήσει το Λιμενικό στις 31 Μαρτίου στην Ελευσίνα, με στόχο να δοκιμαστεί η ετοιμότητα, η ταχύτητα ανταπόκρισης και η δυνατότητα συντονισμού όλων των εμπλεκόμενων φορέων.
Η άσκηση, στην οποία παρών θα είναι και ο Βασίλης Κικίλιας, εντάσσεται στο πλαίσιο προετοιμασίας ανταπόκρισης στις αυξημένες προκλήσεις που επηρεάζουν τη ναυτιλία, τις εφοδιαστικές αλυσίδες, τη διακίνηση ενέργειας και το θαλάσσιο πεδίο γενικότερα.
Το σενάριο της άσκησης
Το σενάριο περιλαμβάνει πλήγμα κατά δεξαμενόπλοιου από μη επανδρωμένο αεροσκάφος, που προκαλεί διαρροή πετρελαιοειδών και ενεργοποιεί άμεσα τους μηχανισμούς αντιμετώπισης θαλάσσιας ρύπανσης.
Στην άσκηση θα συμμετάσχουν μέσα του Λιμενικού Σώματος, καθώς και ιδιωτικά μέσα και εξοπλισμός αντιρρύπανσης, ενώ θα δοκιμαστούν στην πράξη οι διαδικασίες συντονισμού με Περιφέρειες, Δήμους, Οργανισμούς Λιμένων και Λιμενικά Ταμεία.
Παράλληλα, θα πραγματοποιηθούν τοπικές ασκήσεις σε όλα τα Λιμεναρχεία της χώρας, με στόχο την ενίσχυση της επιχειρησιακής ετοιμότητας σε εθνικό επίπεδο.
Είμαστε υποχρεωμένοι να εκπαιδεύουμε το προσωπικό σημειώνει ο Κικίλιας
«Στο πλαίσιο της πρόληψης, σε ένα περιβάλλον διεθνούς αστάθειας και απρόβλεπτων εξελίξεων, είμαστε υποχρεωμένοι να εκπονούμε σενάρια και να εκπαιδεύουμε το προσωπικό μας, ώστε να μπορούμε να επέμβουμε αποτελεσματικά για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, των ακτών και των θαλασσών μας» ανέφερε χαρακτηριστικά σε συνέντευξη του (ΣΚΑΙ FM), ο Βασίλης Κικίλιας.
Σημείωσε δε ότι για αυτό το λόγο «θα πραγματοποιηθεί ευρείας κλίμακας άσκηση αντιμετώπισης περιστατικού θαλάσσιας ρύπανσης, με σενάριο πλήγματος σε δεξαμενόπλοιο από μη επανδρωμένο μέσο, που προκαλεί διαρροή πετρελαιοειδών. Στόχος είναι να δοκιμαστεί η ετοιμότητα, η ταχύτητα αντίδρασης και η ενεργοποίηση των διαθέσιμων μέσων, τόσο του Λιμενικού Σώματος όσο και ιδιωτικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων σκαφών και εξοπλισμού αντιρρύπανσης, καθώς και οι διαδικασίες συντονισμού με τους συναρμόδιους φορείς. Παράλληλα, θα ενημερωθούν οι Περιφέρειες, οι Δήμοι, οι Οργανισμοί Λιμένων και τα Λιμενικά Ταμεία, προκειμένου να υλοποιήσουν αντίστοιχες ασκήσεις σε τοπικό επίπεδο, σε όλα τα Λιμεναρχεία της χώρας».
