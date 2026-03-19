Κικίλιας: «Προτεραιότητά μας η προστασία των Ελλήνων ναυτικών και της ελληνικής ναυτιλίας»

Συνάντηση με τον Μόνιμο Αντιπρόσωπο των ΗΠΑ στο NATO, Matthew G. Whitaker, που βρίσκεται στην Αθήνα, είχε ο υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας.

Στη συνάντηση ήταν παρούσα και η πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.

Η ανάρτηση Κικίλια

Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του στο Χ ο κ. Κικίλιας «προτεραιότητά μας παραμένει σταθερά η προστασία των Ελλήνων ναυτικών και της ελληνικής ναυτιλίας».

Συναντήθηκα με τον Μόνιμο Αντιπρόσωπο των ΗΠΑ στο NATO, Matthew G. Whitaker, @USAmbNATO που επισκέπτεται την Αθήνα, και, παρουσία της Πρέσβεως των ΗΠΑ Kimberly Guilfoyle, @USAmbassadorGR τόνισα ότι η Ελλάδα, με δαπάνες που υπερβαίνουν το 3% του ΑΕΠ της για την άμυνα, ήταν και θα… pic.twitter.com/GJdWYaBI7l — Vassilis Kikilias (@Vkikilias) March 19, 2026

Ακόμη, είπε «Μιλήσαμε επίσης για το σκιώδη στόλο και την ανάγκη αντιμετώπισής του, καθώς εγκυμονεί μεγάλους κινδύνους για τη ναυσιπλοΐα και το περιβαλλον, ενώ ταυτόχρονα υπονομεύει την ποιοτική ναυτιλία».