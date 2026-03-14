Πολιτική Γραμματεία 14 Μαρτίου 2026, 09:05

Κικίλιας: Χτυπήθηκε ελληνόκτητο πλοίο στη Μαύρη Θάλασσα – Καλά στην υγεία τους οι ναυτικοί

Σύμφωνα με τον υπουργό Ναυτιλίας Βασίλη Κικίλια, το πλοίο έχει υποστεί κάποιες υλικές ζημιές, είχε ξεκινήσει χωρίς φορτίο από τη Θεσσαλονίκη και θα μετέφερε πετρέλαιο.

Ελληνόκτητο πλοίο, με 10 Έλληνες ναυτικούς χτυπήθηκε πριν από λίγες ώρες στη Μαύρη Θάλασσα, 14 ναυτικά μίλια ανοιχτά από το Νοβοροσίσκ. Την είδηση έκανε γνωστή ο υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας, τονίζοντας πως όλοι οι ναυτικοί είναι καλά στην υγεία τους.

Όπως είπε το πλοίο έχει υποστεί κάποιες υλικές ζημιές, είχε ξεκινήσει χωρίς φορτίο από τη Θεσσαλονίκη και θα μετέφερε πετρέλαιο. Μένει να δούμε εάν έχει χτυπηθεί από drone ή μικρό πύραυλο, ενώ απαντώντας σε ερώτηση για την προέλευσή του είπε πως «νομίζω όλοι καταλαβαίνουμε». «Θα κάνουμε ό,τι χρειάζεται για να διασφαλίσουμε το στόλο μας», πρόσθεσε.

«Νωρίτερα σήμερα το πρωί είχαμε ένα χτύπημα σε πλοίο με ελληνική σημαία έξω από το Νοβοροσίσκ στη Μαύρη Θάλασσα, δεξαμενόπλοιο το οποίο είναι με ελληνική σημαία, 24 ναυτικοί, οι 10 Έλληνες, καλά στην υγεία τους, ναυλωμένο από τη Chevron», τόνισε και συνέχισε λέγοντας: «Εικάζεται ότι το χτύπημα αυτό είναι στα πλαίσια της πίεσης την οποία βάζουν χώρες στην περιοχή, και σχετίζεται ίσως και με τις αποφάσεις που πάρθηκαν να επιτραπεί μερικώς στο ρωσικό πετρέλαιο η διακίνηση του για ένα μήνα. Έχω ενημερώσει τον κύριο πρωθυπουργό, ενημέρωσα και τον Υπουργό Εξωτερικών».

Εκεί που πιστεύουμε ότι υπάρχει το θέμα και το πρόβλημα, θα διαμαρτυρηθούμε εντόνως και θα κάνουμε όλες αυτές τις κινήσεις και στο επίπεδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και όπου πρέπει, καθότι θεωρώ ότι είναι απαράδεκτη, πολύ επικίνδυνη η στοχοποίηση των πλοίων μας με ελληνική σημαία, αλλά και των Ελλήνων των πλοίων τα οποία είναι νομίμως μισθωμένα ναυλωμένα και οι Έλληνες ναυτικοί και η ναυτιλία προσπαθεί να κάνει τη δουλειά της, θα έπρεπε κανονικά να είναι έξω από κάθε συμφέρον πολιτικό ή αν θέλετε σίγουρα έξω από τη σύρραξη την πολεμική» είπε.

Moody’s: Οι «αστερίσκοι» για την ελληνική οικονομία

Μέση Ανατολή: Το Ιράν απειλεί αντίποινα μετά την επίθεση στο νησί Χαργκ – Επλήγη η πρεσβεία των ΗΠΑ στο Ιράκ

Πως μυρίζουν οι αναμνήσεις;
Πως μυρίζουν οι αναμνήσεις;

Η όσφρηση συνδέεται άμεσα με το συναίσθημα και τη μνήμη - για αυτό και κάποιες μυρωδιές μπορεί πολύ συχνά να μας «ξυπνήσουν» κάποιες αναμνήσεις.

Δουδωνής για σκάνδαλο υποκλοπών: Μείζον θεσμικό ζήτημα για τη λειτουργία του κράτους η δήλωση Ντίλιαν
«Λοιπόν, έχουμε ένα μείζον θέμα, θεσμικό, ουσιαστικό για τη λειτουργία του κράτους», τόνισε ο βουλευτής Επικρατείας με το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Παναγιώτης Δουδωνής, σχολιάζοντας τη χθεσινή αποκαλυπτική δήλωση του Ταλ Ντίλιαν

Ο Ευάγγελος Γιαννακούρας θα ορκιστεί ως βουλευτής του ΠΑΣΟΚ – Σύγχυση με τη διαγραφή του το 2023
Ο Ευάγγελος Γιαννακούρας, που θα αντικαταστήσει στη Βουλή τον Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο, έχει επανέλθει κανονικά στο ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ και έχει ανακτήσει την κομματική του ιδιότητα, που απώλεσε τον Σεπτέμβριο του 2023

Φάμελλος: O Μητσοτάκης βάζει ταφόπλακα στην ελληνική αγροτική παραγωγή – Η κυβέρνηση εξαπάτησε τους αγρότες
«Οι 'γαλάζιες ακρίδες' έκλεψαν τα λεφτά των τίμιων αγροτών», επισήμανε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, επισκεπτόμενος την έκθεση Agrotica - Εξαπέλυσε σφοδρά πυρά κατά του πρωθυπουργού

Eπίθεση του κυβερνητικού εκπροσώπου στο Vouliwatch για τη «συμβουλοκρατία» – Τι απαντάνε οι ερευνητές
Mε υποτιμητικούς χαρακτηρισμούς και ψεύδη ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επιχείρησε να απαξιώσει την έρευνα «Consultocracy» για την αυξανόμενη εμπλοκή ιδιωτικών συμβούλων σε λειτουργίες του κράτους.

Ο Ταλ Ντίλιαν της Intellexa καίει την κυβέρνηση και για τις «εξαγωγές» του Predator σε τρίτες χώρες – Υπόλογη η Ελλάδα
Οι αναφορές του Ταλ Ντίλιαν για αυστηρή τήρηση από την Intellexa ευρωπαϊκών και διεθνών κανονισμών για τις εξαγωγές του Predator, δείχνει ως μοναδική υπέυθυνη την ελληνική κυβέρνηση και καθιστά την Ελλάδα υπόλογη για παραβίαση κανονισμών της ΕΕ

Συνεχίζει τον εμπαιγμό ο Μαρινάκης, ούτε τώρα βλέπει κρατική εμπλοκή στις υποκλοπές – «Σε ποια χώρα είναι κυβερνητικός εκπρόσωπος» ρωτά ο Μάντζος
Επιμένει στο αφήγημα των «ιδιωτών» ο Παύλος Μαρινάκης και κατηγορεί τον Νίκο Ανδρουλάκη για «αντιπερισπασμό», με τον Δημήτρη Μάντζο να αναρωτιέται αν έχει ενημερωθεί ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ότι υπάρχει απόφαση του ΣτΕ που διατάσσει την ΕΥΠ να ενημερώσει τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ για την παρακολούθησή του και ο πρωθυπουργός δεν την εφαρμόζει

Χαρίτσης: Μιλάμε πλέον για κυβέρνηση-χάκερ – Ο Μητσοτάκης είναι υπόλογος και θα λογοδοτήσει για τις ευθύνες του
«Όλα αυτά που έχουν συμβεί θα έπρεπε να έχουν οδηγήσει τον πρωθυπουργό σε παραίτηση. Δυστυχώς, όμως, ο κ. Μητσοτάκης έχει μετατρέψει τη χώρα σε τσιφλίκι του», τόνισε ο Αλέξης Χαρίτσης

Προ ημερησίας συζήτηση άμεσα ζητά ο Ανδρουλάκης – Ο Μητσοτάκης οφείλει να λογοδοτήσει για το παρακράτος που έστησε
Ο Νίκος Ανδρουλάκης κάνει λόγο για «ένα παρακράτος αδίστακτο και δυσώδες, που έθεσε σε κίνδυνο την εθνική ασφάλεια παρακολουθώντας υπουργούς, αρχηγούς ενόπλων δυνάμεων και άλλους αξιωματούχους»

ΠΑΣΟΚ για Κωνσταντινόπουλο: «Επέλεξε τον μονόλογο της υπονόμευσης της παράταξης» – Μπαράζ αντιδράσεων από στελέχη του κόμματος για τη διαγραφή του
Για υπονόμευση της παράταξης από την πλευρά του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου έκανε λόγο η Χαριλάου Τρικούπη μετά τις αντιδράσεις στελεχών του ΠΑΣΟΚ για τη διαγραφή του βουλευτή.

Εξηγήσεις για τις αποκαλύψεις Ντίλιαν ζητά η αντιπολίτευση – «Οργανωμένο σχέδιο από το Μαξίμου»- «Δεν υπάρχει κρατική εμπλοκή», επιμένει η ΝΔ
«Ο πρώτος που πρέπει να έρθει να δώσει εξηγήσεις είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης» σημειώνει η αντιπολίτευση.

Κόντρα Κωνσταντοπούλου – Μαρκόπουλου – Λαζαρίδη: «Είστε πολιτική μαφία- Είστε γυμνοσάλιαγκας»
Απίστευτες εκφράσεις ακούστηκαν για μία ακόμη φορά στη Βουλή με πρωταγωνιστές τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, ΜακάριοςΛαζαρίδη και Δημήτρη Μαρκόπουλο. Τους παραπέμπει στην επιτροπή δεοντολογίας ο Κακλαμάνης

ΚΚΕ: Επιβεβαιώθηκε ότι στο σκάνδαλο των υποκλοπών υπόλογοι είναι η κυβέρνηση της ΝΔ και ο ίδιος ο πρωθυπουργός
«Οι παραδοχές του ιδιοκτήτη της Intellexa για συναλλαγές της εταιρείας με κυβερνήσεις και με βάση την ευρωπαϊκή νομοθεσία επιβεβαιώνουν ότι η πρόσφατη καταδίκη των τεσσάρων επιχειρηματιών δεν είναι απλά ζήτημα της 'δράσης κάποιων ιδιωτών', αλλά η κορυφή του παγόβουνου», τονίζει το ΚΚΕ

Φάμελλος: Τροπολογίες του ΣΥΡΙΖΑ για μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στα καύσιμα
«Δυστυχώς το πάρτι αισχροκέρδειας γίνεται με τις πλάτες του κυρίου Μητσοτάκη και γίνεται με πρώτους υπεύθυνους τα διυλιστήρια», δήλωσε ο Σωκράτης Φάμελλος

ΚΚΕ: Είμαστε ριζικά αντίθετοι με τη στράτευση των γυναικών, με όλους τους τρόπους που επιχειρεί η κυβέρνηση
«Η καμπάνια για την εθελοντική στράτευση γυναικών, συμπληρώνει την αναβάθμιση της εμπλοκής της χώρας στους πολέμους των ιμπεριαλιστών», λέει το ΚΚΕ

Τηλεφωνικές υποκλοπές: «Πρέπει να διερευνηθεί ξανά από τη Δικαιοσύνη»
Οι νέες αποκαλύψεις στην υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών, δημιουργούν αντιπαραθέσεις, με κάποιους βουλευτές της αντιπολίτευσης να ζητούν να ανοίξει εκ νέου η υπόθεση

Κώστας Γρεβενίτης: Θρίλερ με εξαφάνιση του επιχειρηματία – Νέες μαρτυρίες – Για αρπαγή μιλάει η εισαγγελέας
Μάρτυρες περιγράφουν τις διαφορές που είχε ο Γρεβενίτης με τα ανίψια του και κλίμα έντασης για τα χωράφια - Το λευκό βανάκι, τα έγγραφα και ο άνδρας που εθεάθη μαζί του λίγο πριν από την εξαφάνιση

Το Ιράν απειλεί με πετρελαϊκά αντίποινα μετά την επίθεση στο νησί Χάργκ – Επλήγη η πρεσβεία των ΗΠΑ στο Ιράκ
Σε κρίσιμη καμπή ο πόλεμος μετά την αμερικανική επίθεση στη νήσο Χαργκ του Ιράν - Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ επικήρυξε τον Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, ενώ ο Τραμπ εξετάζει την αποστολή 5.000 στρατιωτών στην περιοχή

Πως μυρίζουν οι αναμνήσεις;
Η όσφρηση συνδέεται άμεσα με το συναίσθημα και τη μνήμη - για αυτό και κάποιες μυρωδιές μπορεί πολύ συχνά να μας «ξυπνήσουν» κάποιες αναμνήσεις.

Μπάφετ: Τα μετρητά είναι απαραίτητα σαν οξυγόνο αλλά δεν είναι καλό περιουσιακό στοιχείο
Όταν ο Γουόρεν Μπάφετ παραιτήθηκε από τη θέση του CEO της Berkshire Hathaway στα τέλη του 2025, η εταιρεία διέθετε περισσότερα από 370 δισ. δολάρια σε ισοδύναμα μετρητών (κρατικά ομόλογα)

Συνταξιούχοι: Σημειωτόν και μετ’ εμποδίων οι πληρωμές των αναδρομικών
Μόνο 20.000 δικαιούχοι από 370.000 έχουν πληρωθεί - Μεγάλες καθυστερήσεις στην εκδίκαση των υποθέσεων - Συνταξιούχοι που προσέφυγαν στη Δικαιοσύνη θα πάρουν αναδρομικά του 11μήνου με τόκο 6%

«Είναι απλώς ένα μη γεγονός»: Αμφιβάλλουν οι ειδικοί για τον πίνακα που αποδίδεται στον Μιχαήλ Άγγελο
Μια μελέτη 600 σελίδων του ιστορικού τέχνης Μισέλ Ντραγκέ υποστηρίζει ότι ένας πίνακας του 16ου αιώνα είναι έργο του Μιχαήλ Αγγέλου. Ωστόσο, κορυφαίοι ειδικοί εκφράζουν σοβαρές επιφυλάξεις

Ανάμεσα στο Ιράν και την Ουκρανία, η ψευδαίσθηση της ΕΕ ότι έχει πολιτική δύναμη έχει αρχίσει να καταρρέει
Η ΕΕ βρίσκεται μπροστά σε ένα δίλημμα: να διατηρήσει ένα ελάχιστο επίπεδο διατλαντικής συνοχής για να κρατήσει τις ΗΠΑ ή συνεχίσει να προσποιείται ότι το διεθνές δίκαιο εξακολουθεί να έχει σημασία

ΕΛ.ΑΣ.: «Μη γίνεις ήρωας, μη μαλώσεις με τον τρομοκράτη…»
Οι εντυπωσιακές εντολές προς τους αστυνομικούς όπως αυτές αποτυπώνονται στο εμπιστευτικό σχέδιο της ΕΛ.ΑΣ. για την αντιμετώπιση «μοναχικών λύκων»

Η παραπληροφόρηση πρωταγωνιστεί και στον πόλεμο στο Ιράν
Η ΤΝ έχει τεθεί στην υπηρεσία των εμπολέμων, των αφηγημάτων και της προπαγάνδας τους - Τα περιστατικά που έχουμε ήδη διαπιστώσει και πώς μπορούμε να αποφύγουμε τις «παγίδες»

Ιράν: «Είναι εντελώς ηττημένο και θέλει συμφωνία» διατείνεται ο Τραμπ, αρνούμενος να την «αποδεχθεί»
Ο Τραμπ δεν δέχεται συμφωνία για την οποία, όπως ισχυρίζεται, εκλιπαρεί το Ιράν, καθώς «έχει ηττηθεί εντελώς», και επιτίθεται στα ΜΜΕ που «απεχθάνονται να μεταδώσουν πόσο καλά τα έχει πάει ο στρατός».

Ιράν: Επίθεση Λευκού Οίκου και Πενταγώνου στο CNN για «ψευδείς πληροφορίες»
Ο Πιτ Χέγκσεθ κατήγγειλε «τις ψευδείς πληροφορίες» του CNN, και η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου έκρινε πως η ενημέρωση του τηλεοπτικού σταθμού είναι «100% ψευδής».

Ουκρανία: Τουλάχιστον 2 νεκροί και αρκετοί τραυματίες σε μαζική ρωσική επίθεση με πυραύλους και drones
Τουλάχιστον δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο Κίεβο και αρκετοί άλλοι τραυματίστηκαν στη διάρκεια μαζικών επιθέσεων με πυραύλους και drones που εξαπέλυσε η Ρωσία σε πολλές περιοχές της Ουκρανίας.

Τζέφρι Επσταϊν: Για πρώτη φορά ο πρώην πρίγκιπας Αντριου και ο Μάντελσον εμφανίζονται μαζί του σε φωτογραφία
Φωτογραφία που αποκαλύφθηκε από βρετανικό τηλεοπτικό σταθμό δείχνει για πρώτη φορά μαζί τον Τζέφρι Επσταϊν, με τον πρώην πρίγκιπα Αντριου και το ιστορικό στέλεχος των Εργατικών, Πίτερ Μάντελσον.

Το Ιράν απειλεί να πλήξει πετρελαϊκές υποδομές στην περιοχή μετά τις απειλές Τραμπ για τη νήσο Χαργκ
Το Ιράν απείλησε ότι θα πλήξει πετρελαϊκές υποδομές σε όλη την περιοχή, έπειτα από τον βομβαρδισμό της νήσου Χαργκ και τις απειλές Τραμπ για ανάλογα χτυπήματα εκεί.

Βολιβία: Ουρουγουανός βαρόνος ναρκωτικών, από τους πλέον καταζητούμενους, εκδίδεται στις ΗΠΑ
Ο ουρουγουανός βασιλιάς «του τρόμου και του χάους» Σεμπαστιάν Μαρσέτ, από τους πλέον καταζητούμενους βαρόνους ναρκωτικών, συνελήφθη και εκδόθηκε στις ΗΠΑ που τον είχαν επικηρύξει για 2 εκατ. δολάρια.

Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

