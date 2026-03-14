Κικίλιας: Χτυπήθηκε ελληνόκτητο πλοίο στη Μαύρη Θάλασσα – Καλά στην υγεία τους οι ναυτικοί

Ελληνόκτητο πλοίο, με 10 Έλληνες ναυτικούς χτυπήθηκε πριν από λίγες ώρες στη Μαύρη Θάλασσα, 14 ναυτικά μίλια ανοιχτά από το Νοβοροσίσκ. Την είδηση έκανε γνωστή ο υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας, τονίζοντας πως όλοι οι ναυτικοί είναι καλά στην υγεία τους.

Όπως είπε το πλοίο έχει υποστεί κάποιες υλικές ζημιές, είχε ξεκινήσει χωρίς φορτίο από τη Θεσσαλονίκη και θα μετέφερε πετρέλαιο. Μένει να δούμε εάν έχει χτυπηθεί από drone ή μικρό πύραυλο, ενώ απαντώντας σε ερώτηση για την προέλευσή του είπε πως «νομίζω όλοι καταλαβαίνουμε». «Θα κάνουμε ό,τι χρειάζεται για να διασφαλίσουμε το στόλο μας», πρόσθεσε.

«Νωρίτερα σήμερα το πρωί είχαμε ένα χτύπημα σε πλοίο με ελληνική σημαία έξω από το Νοβοροσίσκ στη Μαύρη Θάλασσα, δεξαμενόπλοιο το οποίο είναι με ελληνική σημαία, 24 ναυτικοί, οι 10 Έλληνες, καλά στην υγεία τους, ναυλωμένο από τη Chevron», τόνισε και συνέχισε λέγοντας: «Εικάζεται ότι το χτύπημα αυτό είναι στα πλαίσια της πίεσης την οποία βάζουν χώρες στην περιοχή, και σχετίζεται ίσως και με τις αποφάσεις που πάρθηκαν να επιτραπεί μερικώς στο ρωσικό πετρέλαιο η διακίνηση του για ένα μήνα. Έχω ενημερώσει τον κύριο πρωθυπουργό, ενημέρωσα και τον Υπουργό Εξωτερικών».

Εκεί που πιστεύουμε ότι υπάρχει το θέμα και το πρόβλημα, θα διαμαρτυρηθούμε εντόνως και θα κάνουμε όλες αυτές τις κινήσεις και στο επίπεδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και όπου πρέπει, καθότι θεωρώ ότι είναι απαράδεκτη, πολύ επικίνδυνη η στοχοποίηση των πλοίων μας με ελληνική σημαία, αλλά και των Ελλήνων των πλοίων τα οποία είναι νομίμως μισθωμένα ναυλωμένα και οι Έλληνες ναυτικοί και η ναυτιλία προσπαθεί να κάνει τη δουλειά της, θα έπρεπε κανονικά να είναι έξω από κάθε συμφέρον πολιτικό ή αν θέλετε σίγουρα έξω από τη σύρραξη την πολεμική» είπε.