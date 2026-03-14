Β. Κικίλιας: «Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για τους Έλληνες ως προς τις επιπτώσεις του πολέμου»

Για τις επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή, την απαράδεκτη στοχοποίηση των πλοίων της παγκόσμιας ποντοπόρου ναυτιλίας, καθώς και για την παράνομη μετανάστευση μίλησε ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο ΕΡΤnews.

«Με βλέπετε προβληματισμένο γιατί όσο διαρκούν οι συρράξεις και δεν διαφαίνεται μία πιθανότητα εξεύρεσης ειρηνικής λύσης ή διευθέτησης, τόσο μεγαλύτερες θα είναι οι συνέπειες στην παγκόσμια οικονομία και φυσικά και στην ευρωπαϊκή οικονομία, άρα και στην ελληνική – πληθωρισμός, αύξηση των τιμών ενέργειας, αύξηση των τιμών των προϊόντων», δήλωσε ο υπουργός, σημειώνοντας ταυτόχρονα ότι πρωταρχικό μέλημα είναι πάντα η ασφάλεια των Ελλήνων ναυτικών που βρίσκονται στην περιοχή: «Πάνω απ’ όλα μας απασχολεί η ασφάλεια των ναυτικών μας και μετά η ασφάλεια του στόλου μας. Ως κυβέρνηση, κάνουμε ό,τι μπορούμε για να βοηθήσουμε την κοινωνία και εξετάζουμε βήμα-βήμα ποιο πλαίσιο θα πρέπει να δημιουργηθεί για να προστατευθούν οι συμπολίτες μας» είπε χαρακτηριστικά.

Σχετικά με τον επαναπατρισμό Ελλήνων ναυτικών, ανέφερε ότι προς το παρόν δεν υπάρχει κανένα τέτοιο αίτημα, ωστόσο υπάρχει σχετικός αυτοματοποιημένος μηχανισμός για αυτές τις περιπτώσεις. Όπως, όμως, επισήμανε «εγώ βλέπω ψυχραιμία, βλέπω επαγγελματισμό. Υπάρχει όμως και μια έντονη ανησυχία, το καταλαβαίνετε, γιατί περνούν οι μέρες και όχι μόνο δεν υπάρχει αποκλιμάκωση, αλλά αρχίζουν και χτυπήματα σε ενεργειακές και πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στην περιοχή. Χτυπήματα είτε πυραυλικά είτε με drones σε μη στρατιωτικές εγκαταστάσεις, αλλά σε ξενοδοχεία, στις γύρω χώρες, άνθρωποι κινδυνεύουν, άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους. Όλο αυτό μας προβληματίζει, μας ανησυχεί και όσο συνεχίζεται και αυξάνει χρονικά, τόσο πιο πολλά προβλήματα δημιουργεί».