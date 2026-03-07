Βασίλης Κικίλιας: «Aισθανόμαστε υπερήφανοι για τις φρεγάτες και τα F-16 που είναι στην Κύπρο για την προστασία της»

«Πρέπει να επικρατήσει ψυχραιμία, νηφαλιότητα και επαγγελματισμός» διαμήνυσε ο υπουργός Ναυτιλίας, Βασίλης Κικίλιας, αναφερόμενος στις επιπτώσεις που θα μπορούσε να έχει ο πόλεμος στη ναυτιλία και στην ελληνική οικονομία δεδομένου – όπως είπε – ότι «τα κύρια κομμάτια του ΑΕΠ της χώρας είναι η ναυτιλία, ο τουρισμός, οι υπηρεσίες, και αυτά όλα μπορούν πολύ εύκολα να επηρεαστούν και στο επίπεδο της ψυχολογίας της αγοράς».

«Πράγματι είναι οκτώ ημέρες σε μια πολεμική σύγκρουση πολύ μεγάλων διαστάσεων. Ιεραρχώ τις προτεραιότητες για εμάς» σημείωσε ο υπουργός μιλώντας στην πρωινή εκπομπή «MEGA Σαββατοκύριακο».

«Πρώτα απ’ όλα, είναι οι πολίτες μας, οι Έλληνες που βρίσκονται στην περιοχή είτε δούλευαν εκεί, είτε είναι ταξιδιώτες και βλέπετε ότι δρομολογεί η ελληνική κυβέρνηση και το υπουργείο Εξωτερικών – σταδιακά και καθώς ανοίγουν σιγά-σιγά κάποια αεροδρόμια – με ειδικές πτήσεις την επιστροφή των ανθρώπων που θέλουν να έρθουν στην πατρίδα», συνέχισε ο κ. Κικίλιας.

Και πρόσθεσε: «Φυσικά είναι οι ναυτικοί μας που εργάζονται σε πλοία με ελληνική σημαία ή ελληνόκτητα πλοία ή σε ξένες εταιρείες και βρίσκονται στην περιοχή. Είναι 10 πλοία αυτή τη στιγμή μέσα από τα Στενά του Ορμούζ, στον Περσικό Κόλπο, είναι τρία πλοία εκτός, σε αγκυροβόλιο όλα αυτά τα πλοία. Σύμφωνα με τον Θάλαμο Επιχειρήσεων, υπάρχουν 90 ναυτικοί Έλληνες και 172 πλοία ελληνόκτητα και με ελληνική σημαία που βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή».

«Ο θάλαμος επιχειρήσεων είναι σε καθημερινή επικοινωνία με τα πλοία μας και τους ναυτικούς μας» λέει ο Κικίλιας

Ο υπουργός αναφέρθηκε στη γεωστρατηγική σημασία της περιοχής, τονίζοντας ότι από τα Στενά περνά το 20% της παγκόσμιας παραγωγής πετρελαίου και το 20% έως 25% του φυσικού αερίου. Ερωτηθείς αν όντως έχουν παγώσει τα πάντα εκεί και δεν κυκλοφορεί τίποτα, ο κ. Κικίλιας σημείωσε ότι «δεν είναι ακριβές αυτό» καθώς «υπάρχουν πληροφορίες για κάποια πλοία κινεζικών συμφερόντων ή άλλων που περνούν τα Στενά, αλλά προφανώς στο μεγαλύτερο ποσοστό δεν περνάει κανένας. Και ακούω προσεκτικά τις συζητήσεις για μια πιθανή στρατιωτική, πολεμική, ναυτική βοήθεια προκειμένου να επανακινήσει η οικονομία».

«Προφανώς, ιεραρχούμε τις επιπτώσεις και τις συνέπειες του πολέμου. Πρώτα απ’ όλα η ασφάλεια των ναυτικών μας, των ανθρώπων μας. Ο θάλαμος επιχειρήσεων είναι σε καθημερινή επικοινωνία με τα πλοία μας και τους ναυτικούς μας».

Για τις τιμές πετρελαίου

Για τις τιμές πετρελαίου που ενδέχεται να αυξηθούν παρασύροντας και τα ναύλα εν όψει της τουριστικής περιόδου, ο υπουργός Ναυτιλίας είπε: «Πέρυσι, πρώτη φορά μετά από επτά χρόνια συνεχών αυξήσεων – συνολικά +48% – στις τιμές των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων, ανακοινώθηκαν από την αγορά αυξήσεις +15%, οι οποίες δεν έγιναν ποτέ. Γιατί μειώσαμε τα λιμενικά τέλη, το παλέψαμε μαζί με την αγορά, έγιναν εκπτώσεις μέχρι και 32% και ο τουρισμός ‘έσκισε’. Προς το παρόν υπάρχουν οκτώ μέρες συρράξεων και καμία πρόβλεψη δεν μπορεί να γίνει για το πόσο θα διαρκέσει αυτός ο πόλεμος. Προφανώς και υπάρχει πίεση και ήδη, όπως πολύ σωστά αναφέρατε, ανέβηκε η τιμή του βαρελιού του πετρελαίου στα 91 δολάρια. Οι ειδικοί εκτιμούν ότι αν για έναν μήνα μείνουν κλειστά τα Στενά του Ορμούζ, ενδεχομένως να φτάσει και τα 100 δολάρια το βαρέλι. Θα δούμε πόσο σύντομα αυτό θα αποκλιμακωθεί».

Και πρόσθεσε: «Αισθάνομαι και πιστεύω ότι αυτή η δύσκολη στιγμή πρέπει να μελετηθεί σωστά ως προς το ποιες θα είναι οι εκφάνσεις της ελληνικής οικονομίας που αν συνεχίσει αυτή η κατάσταση πρέπει να στηριχθούν και να βοηθηθούν. Προφανώς το κομμάτι της ακτοπλοΐας που αφορά πολύ μεγάλο κομμάτι των συμπατριωτών μας, αφορά και τους τουρίστες που έρχονται, είναι μια πρώτη προτεραιότητα για την κυβέρνηση και για το υπουργείο Οικονομικών και για το υπουργείο Ναυτιλίας».

Η ελληνική κυβέρνηση, τόνισε ο υπουργός, «όπως έκανε πάντα σε όλες τις κρίσεις, από την πανδημία μέχρι και σήμερα, είναι εδώ για να βοηθήσει και να στηρίξει. Θα γίνει όμως προσεκτικά, στρατευμένα. Είναι μια κρίσιμη, δύσκολη στιγμή. De facto, έχουμε αυξήσεις αυτή τη στιγμή στις τιμές του πετρελαίου. Η ελληνική πολιτεία όμως και η κυβέρνηση του Κ. Μητσοτάκη, σε όλα τα βασικά κομμάτια της οικονομίας που ακουμπάνε τους Έλληνες, απέδειξε στο παρελθόν ότι στηρίζει και βοηθά τους πολίτες και πιστεύω το ίδιο θα γίνει και τώρα».

Σχολιάζοντας τις εν γένει επιπτώσεις ενός πολέμου στην οικονομία, ο κ. Κικίλιας αναφέρθηκε στην περίοδο που ήταν ο ίδιος υπουργός Τουρισμού, όταν ξέσπασε ο πόλεμος στην Ουκρανία και η ενεργειακή κρίση, με την οποία ήρθε αντιμέτωπη όλη η Ευρώπη. «Θυμάστε ότι τότε, υπήρχαν σενάρια καταστροφής για τον ελληνικό τουρισμό. Τι απέδειξε εκείνη η χρονιά; Ήταν η χρονιά της ‘επιστροφής’ του τουρισμού μετά από την πανδημία. Και παρά την ενεργειακή κρίση, ο τουρισμός μας ήταν ανθεκτικός, πήγε πάρα πολύ καλά. Θυμίζω, 10 πτήσεις από την Αμερική την εβδομάδα, πολλοί νέοι προορισμοί, αναβάθμιση του τουριστικού μας προϊόντος, σημαντικά κέρδη και για τον ιδιωτικό τομέα, τους συμπατριώτες μας και τους νησιώτες, αλλά και για την ελληνική οικονομία».

Κικίλιας: «Τόνωσε την ψυχολογία των Ελλήνων η θωράκιση της Κύπρου»

Αναφερόμενος στην θωράκιση της Κύπρου με τις ελληνικές φρεγάτες δήλωσε: «Εμείς όλοι οι Έλληνες έχουμε μια πληγή στην ψυχή μας λόγω της τραγωδίας του Κυπριακού. Αισθανόμαστε υπερήφανοι και το βιώνω καθημερινά βλέποντας δύο φρεγάτες μας και δύο ζεύγη F-16 να βρίσκονται στην Κύπρο για να προστατεύσουν την ασφάλεια του νησιού. Το θεωρώ πολύ σημαντικό γιατί από το ’74 μέχρι σήμερα είδαμε, ακούσαμε, βιώσαμε πολλά και οι Κύπριοι αδελφοί μας πόνεσαν πολύ αλλά και οι Έλληνες επίσης. Τόνωσε την ψυχολογία των Ελλήνων και το φρόνημά τους και ήθελα να το αναφέρω γιατί το αισθάνομαι κι εγώ».

«Κατά δεύτερον, συνέχισε ο κ. Κικίλιας, «η Τουρκία ασκεί την εξωτερική πολιτική της σταθερή εδώ και πολλά πολλά χρόνια. Είναι μια πολιτική η οποία πολλές φορές είναι ενάντια στα εθνικά μας συμφέροντα. Έχω πει πάρα πολλές φορές ότι πρέπει να καθόμαστε στο τραπέζι ακούραστα και να διαπραγματευόμαστε και να ακούμε και να μιλάμε, αλλά όχι να υποχωρούμε. Στο πλαίσιο αυτό, λοιπόν, η ελληνική κυβέρνηση και το υπουργείο Εθνικής Αμύνης κάνουν αυτά που πρέπει σε συνεργασία με το ΝΑΤΟ προκειμένου να υπάρχει η ασφάλεια που απαιτείται. Υπάρχουν ρίσκα και κίνδυνοι; Φυσικά, γιατί είναι μια ευρύτερη εμπόλεμη ζώνη στη Μέση Ανατολή που τελικά ήχησαν και οι σειρήνες και στην Κύπρο και είχαμε και ένα drone το οποίο έπεσε στη βάση στο Ακρωτήρι».

Καλούμενος να σχολιάσει αν αυτές οι κινήσεις ήταν μια έμπρακτη απάντηση σε όσους κριτικάρουν εκ δεξιών της ΝΔ, ο υπουργός είπε ότι «σεβαστά όλα αυτά που ακούγονται και μια διαφορετική πολιτική άποψη, εμείς τι πρέπει να κάνουμε; Να αποδεικνύουμε με πράξεις πώς μπορούμε να προστατεύουμε τη χώρα».

Το θέμα της ασφάλειας στη γειτονιά – συνέχισε ο ίδιος – «τη δική μας την ευρύτερη με πολύ μεγάλα προβλήματα και θέματα, δεν έπαψε ποτέ να είναι πρώτη προτεραιότητα για τους Έλληνες. Όταν βλέπουν λοιπόν ότι υπάρχει σοβαρότητα, υπάρχει προγραμματισμός και στα πλαίσια των δυνατοτήτων μας είμαστε εκεί για τα νησιά μας, για τις ακριτικές περιοχές, για τη χώρα μας. Συνεργαζόμαστε και σε διεθνές επίπεδο κάνουμε κινήσεις οι οποίες συμβάλλουν στην ειρήνη. Γιατί εμείς ποτέ δεν ζητήσαμε να ανοίξει καμία πολεμική σύρραξη. Αυτό μετράει».

Για τις αντιδράσεις της Τουρκίας για τους Patriot στην Κάρπαθο και στα βόρεια σύνορα, ο κ. Κικίλιας σημείωσε ότι «αυτή είναι η πολιτική της Τουρκίας, είναι μια πολιτική που πολλές φορές είναι απέναντι στα εθνικά μας συμφέροντα αλλά αυτό δεν πρέπει να μας αποτρέπει από το να μιλάμε μαζί τους. [Η προκλητικότητά τους] δεν έχει να κάνει με τη δική μας αντίδραση αλλά με τη δική μας πορεία και δυναμική και νομίζω ότι είναι προς τη σωστή κατεύθυνση».

Κικίλιας για τις δηλώσεις Κουτσούμπα

Απαντώντας στις δηλώσεις του γενικού γραμματέα του ΚΚΕ, Δημήτρη Κουτσούμπα, ότι ο πύραυλος που χτύπησε την Κύπρο προοριζόταν για τη Σούδα δήλωσε: «Δεν έχω τέτοια πληροφόρηση. Ο κύριος Κουτσούμπας προφανώς θα προσκομίσει τα στοιχεία αυτά τα οποία το αποδεικνύουν. Ο πλανήτης έχει μπει σε μια εποχή κρίσεων. Πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, πολύ οργανωμένοι, πολύ σοβαροί και μετρημένοι σ’ αυτά που λέμε».

Τέλος, όσον αφορά τη θέση της Ισπανίας στα όσα συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή ο υπουργός σημείωσε ότι «οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι στρατηγικός μας σύμμαχος και νομίζω ότι είναι εμφανές σε όλα τα πεδία και σίγουρα στη ναυτιλία, στα ναυπηγεία, στην ενεργειακή πολιτική, οι σχέσεις μας είναι στο καλύτερο δυνατό επίπεδο. Από την άλλη είμαστε κομμάτι της Ευρωπαϊκής Ένωσης φυσικά, είναι εταίροι μας οι Ισπανοί, αλλά εμένα δεν είναι δουλειά μου να σχολιάσω τον πρωθυπουργό της Ισπανίας και τις δηλώσεις του. Και φυσικά κάθε χώρα είναι υπεύθυνη για τη δική της πολιτική και τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί».